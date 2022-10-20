3 con giáp có mệnh phú quý, Thần Phật chở che, ban nhiều tài lộc, thăng quan tiến chức từ ngày 20/10

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 09:45

Tử vi cho biết, 3 con giáp sau có mệnh phú quý, Thần Phật chở che, ôm nhiều tài lộc, thăng quan tiến chức từ ngày 20/10

Tuổi Thìn

Nhờ có tam hội nâng đỡ từ ngày 19/10, tuổi Thìn hoàn thành tốt công việc. Con giáp này rất sáng tạo và thông minh, nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết nhiệm vụ. Ngoài ra, bản mệnh còn có khả năng gắn kết tập thể, khiến công việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn. Thử thách và cũng chính là cơ hội thăng tiến có thể xuất hiện ngay trước mắt con giáp này, vì thế hãy nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ, do dự. Quý nhân xuất hiện phù trợ khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn nhiều. 

Đường tài lộc khá dồi dào, con giáp này kiếm tiền dễ dàng hơn, có thể tìm được những mối làm ăn có lợi hoặc thu được lợi nhuận từ những lần đầu tư trước đó. Những người làm nghề kinh doanh, khai thác khách hàng, bán hàng hoặc làm chủ sẽ thuận lợi hơn trong ngày này. Tuổi Thìn có thể gặp được vận may mắn bất ngờ, con giáp này cảm thấy đây là món quà tốt nhất trong ngày và giúp mình vượt qua những áp lực, lo lắng chuyện tiền bạc trong thời gian trước.

3 con giáp có mệnh phú quý, Thần Phật chở che, ban nhiều tài lộc, thăng quan tiến chức từ ngày 20/10 - Ảnh 1
Nhờ có tam hội nâng đỡ từ ngày 19/10, tuổi Thìn hoàn thành tốt công việc. Con giáp này rất sáng tạo và thông minh, nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết nhiệm vụ. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được Tam Hội nâng đỡ nên sẽ cực kỳ may mắn trong thời gian này. Con giáp này có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đối phương có thể chỉ cho bạn những hướng đi phù hợp để vượt qua giai đoạn khó khăn. Chính Ấn là cát thần soi bóng đường công danh sự nghiệp của những chú Chó thêm phần hanh thông. Người tuổi Tuất chăm chỉ lại được nâng đỡ, nên dịp này thu về nhiều lời khen ngợi và khoản thưởng xứng đáng. Con giáp này có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công nhờ vào tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng.

Thiên Tài chiếu mệnh mang tới cho con giáp này nhiều cơ hội để kiếm tiền, người tuổi Tuất có cơ may phát tài nhờ nghề tay trái của mình. Nhất là với người đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán tài lộc vượng phát, kinh doanh buôn bán phát đạt, lợi nhuận từ đó mà tăng cao. Nếu bạn đã không quản ngại vất vả trong suốt thời gian qua thì nay là lúc bạn tận hưởng trái ngọt do công sức của mình tạo nên. Hãy tiếp tục phát huy trong tương lai nhé.

3 con giáp có mệnh phú quý, Thần Phật chở che, ban nhiều tài lộc, thăng quan tiến chức từ ngày 20/10 - Ảnh 2
Người tuổi Tuất được Tam Hội nâng đỡ nên sẽ cực kỳ may mắn trong thời gian này. Con giáp này có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đối phương có thể chỉ cho bạn những hướng đi phù hợp để vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Thái Dương hợp Thái Âm cùng hỗ trợ nhau phát triển nên sự nghiệp của người tuổi Mão từ ngày 20/10 thăng hoa bất ngờ, đón tin vui về việc thăng chức, tăng lương, đường quan lộc càng thêm rộng mở. Tài năng của bạn tha hồ được phát huy tối đa, cứ thế thẳng tiến tới thành công. Mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để tư tưởng bạn hanh thông, thoáng đạt, tập trung vào những mục tiêu lớn lao. Cùng với thành công trong sự nghiệp là những gặt hái về tiền bạc, đó là lẽ đương nhiên, không có gì khó hiểu.

Người tuổi Mão có Thiên Tài quý nhân hộ tài, kiếm được tiêu được, tiền vào như nước mà chi tiêu cũng rộng rãi. Đây là cơ hội để bạn phô trương thanh thế, tạo dựng thương hiệu hoặc khiến gia đình nở mày nở mặt. Tiền tài nhờ tam hợp nên thu được nợ, đầu tư có lãi, kiếm được tiền từ nghề tay trái, cũng khá vui vẻ. Bạn cũng biết cân bằng giữa công việc và gia đình nên mọi chuyện thuận hòa, trôi chảy, phương diện nào cũng cát lợi. 

3 con giáp có mệnh phú quý, Thần Phật chở che, ban nhiều tài lộc, thăng quan tiến chức từ ngày 20/10 - Ảnh 3
Thái Dương hợp Thái Âm cùng hỗ trợ nhau phát triển nên sự nghiệp của người tuổi Mão từ ngày 20/10 thăng hoa bất ngờ, đón tin vui về việc thăng chức, tăng lương, đường quan lộc càng thêm rộng mở. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Trong 2 ngày tới (18/10, 19/10), Ngọc Hoàng thương Thần Tài mến, 3 con giáp gặp may liên tục, tài lộc vượng phát, lộc trời hưởng sạch, kiếm tiền nhiều chất cao như núi

Trong 2 ngày tới (18/10, 19/10), 3 con giáp gặp may liên tục, tài lộc vượng phát, lộc trời hưởng sạch, kiếm tiền nhiều chất cao như núi

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