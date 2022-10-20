Tử vi ngày 20/10, Phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp sổ đỏ tay trái vàng bạc tay phải, lộc lá quấn chân, trúng vận sang giàu

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 07:15

Tử vi ngày 20/10 dự báo, có Phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp sổ đỏ tay trái vàng bạc tay phải, lộc lá quấn chân, trúng vận sang giàu

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng ngày 20/10 này là thời điểm tuổi Thân cầu gì được nấy, vạn sự như ý. Con giáp này có tính cách cởi mở, hòa đồng lại có năng lực làm việc tốt nên có thể vượt khó khăn để thăng tiến trên con đường sự nghiệp.

Bản mệnh có quý nhân trợ giúp nên không có gì có thể cản bước tiến của tuổi Thân. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, tiền tài đến ào ào như nước, phú quý không ngừng đổ về giúp tuổi Thân có cuộc sống ngày một viên mãn. Nhiều phương diện cuộc sống của tuổi Thân có sự cải thiện rõ rệt, đường công danh, tiền tài khởi sắc.

Thời điểm này, khó khăn đi qua, vận trình của tuổi Thân ngày một vượng, thu nhập không ngừng gia tăng. Nhờ đó, bản mệnh có thể thực hiện những kế hoạch mà bản thân đã ấp ủ từ lâu.

Tử vi ngày 20/10, Phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp sổ đỏ tay trái vàng bạc tay phải, lộc lá quấn chân, trúng vận sang giàu - Ảnh 1

Tử vi nói rằng ngày 20/10 này là thời điểm tuổi Thân cầu gì được nấy, vạn sự như ý. Con giáp này có tính cách cởi mở, hòa đồng lại có năng lực làm việc tốt nên có thể vượt khó khăn để thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu là 1 trong những con giáp chăm chỉ nhất trong công việc. Hầu như họ chẳng bao giờ kêu ca mà luôn nỗ lực, âm thầm cố gắng và hoàn thành tốt nhất những gì được giao.

Theo các chuyên gia phong thủy, từ ngày 20/10 trở đi, tuổi Sửu sẽ bước vào giai đoạn mới vô cùng tươi sáng với nhiều thuận lợi trong công việc. Được Thần tài trợ giúp, họ làm gì hầu như cũng thành công rực rỡ, thu nhập không những tăng cao mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp.

Càng về cuối năm vận trình của người tuổi Sửu càng có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. May mắn đến giúp tuổi Sửu làm ăn suôn sẻ hơn, họ sẽ xây dựng được cho mình một sự nghiệp vững vàng, trở nên giàu có, viên mãn.

Tử vi ngày 20/10, Phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp sổ đỏ tay trái vàng bạc tay phải, lộc lá quấn chân, trúng vận sang giàu - Ảnh 2

Càng về cuối năm vận trình của người tuổi Sửu càng có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. May mắn đến giúp tuổi Sửu làm ăn suôn sẻ hơn, họ sẽ xây dựng được cho mình một sự nghiệp vững vàng, trở nên giàu có, viên mãn. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết, trong ngày 20/10, những người tuổi Thìn sẽ là con giáp vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc lên như diều gặp gió. Trong thời gian này, Thìn sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc dễ được cất nhắc thăng tiến.

Người tuổi Thìn nhờ những nỗ lực trước đó nên bạn dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương. Họ sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt nên cực kỳ tỏa sáng. Với những người tuổi Thìn đang làm nghề hoạt động kinh doanh dễ giúp bạn đổi vận phát tài trở thành đại gia có số má khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Thìn luôn tạo cảm giác chân thành, khiến người khác tin tưởng. Điều này giúp bạn mệnh đón nhận nhiều chuyện tốt lành. Họ có phúc khí dồi dào, quý nhân sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi.

Tử vi ngày 20/10, Phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp sổ đỏ tay trái vàng bạc tay phải, lộc lá quấn chân, trúng vận sang giàu - Ảnh 3

Tuổi Thìn luôn tạo cảm giác chân thành, khiến người khác tin tưởng. Điều này giúp bạn mệnh đón nhận nhiều chuyện tốt lành. Họ có phúc khí dồi dào, quý nhân sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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