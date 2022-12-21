10 ngày cuối cùng của năm 2022: TOP 3 con giáp hốt hết vinh hoa phú quý của trời, biến hung thành cát, của nả đầy nhà

Trong thời gian này, tuổi Sửu có cơ hội làm giàu lớn. Nếu nắm bắt thời cơ, bản mệnh có thể thu về lợi nhuận cao. Sự nghiệp của người tuổi Sửu có bước phát triển vượt bậc. Bản mệnh có thể tận dụng tốt những điều kiện sẵn có để vươn lên, đạt nhiều thành công hơn.

Trong 10 ngày cuối cùng của năm 2022, tuổi Sửu được thần may mắn ưu ái. Con giáp này có vận trình thuận lợi, gặp được nhân duyên tốt, con đường tài vận rực rỡ. Bản mệnh có thể bội thu tài lộc ở cả nghề chính lẫn nghề tay trái.

Một năm dài vất vả của người tuổi Tỵ sắp kết thúc. Tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối cùng của năm 2022, một cánh cổng mới sẽ mở ra, vận may sẽ tìm đến tuổi Tỵ. Họ sẽ cảm nhận được mọi thứ đều vận hạnh trơn tru, suôn sẻ.

Bên cạnh đó, do vận mệnh tốt, đường nhân duyên được thúc đẩy nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng đi theo chiều hướng tốt đẹp.

Người tuổi Tỵ thông minh, đa năng, có trực giác nhạy bén, biết cách lập kế hoạch cho cuộc sống và có thói quen tiết kiệm rất tốt. Dù vận khí của họ sẽ có sự đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, tuy nhiên những sự kiện tích cực luôn chiếm ưu thế.

Thời gian này, người tuổi Tỵ sẽ được Thần Tài phù hộ, con đường công danh, sự nghiệp ổn định , chỉ cần chăm chỉ làm việc, phần thưởng sẽ xuất hiện, tài lộc tăng vùn vụt. Cũng vì vậy nên người tuổi này cần có kế hoạch quản lý tài chính thật tốt thay vì tránh mạo hiểm đầu tư vào bất cứ phi vụ tài chính trong thời gian này.

Tuổi Mùi

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Người tuổi Mùi có mệnh vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Một phần cũng nhờ con giáp này có tài ứng biến linh hoạt, có năng lực làm việc và biết san bằng mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Họ là những con người có trí tuệ lại rất bản lĩnh. Nhờ trực giác nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng mà người tuổi Mùi là một trong những con giáp tốt số nhất.

Theo tử vi học, chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ kết thúc năm 2022, tuổi Mùi cần phải bình tĩnh quan sát xung quanh và nắm bắt thời cơ đổi đời. Thời gian tới, tuổi Mùi sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi việc không những suôn sẻ mà tài vận còn hanh thông dồi dào. Có thể nói từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống tuổi Mùi ngày càng tốt đẹp hơn, họ sẽ đạt đến sự độc lập về kinh tế, sẽ có cuộc sống thập toàn thập mỹ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!