Tử vi ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch (29/11 âm lịch): Hào quang rực sáng, 3 con giáp hốt trọn lộc trời, tiền của đầy tay, đón Tết no đủ

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 12:18

Tử vi ngày mai (29/11 âm lịch) cho thấy, 3 con giáp dưới đây đón mọi sự thuận buồm xuôi gió, là bước đà để họ có thể tiến triển thuận lợi vào cuối năm 2022 này.

Tuổi Thân

Sẽ không quá lời nếu nói, ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch chính là thời điểm mà vận may của người tuổi Thân “bùng nổ”. Nhờ được Thần Tài dẫn lối, họ làm việc gì cũng thuận lợi, vận xui rủi đều tiêu tan và số tiền trong tài khoản ngân hàng không ngừng tăng lên.

Tử vi ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch (29/11 âm lịch): Hào quang rực sáng, 3 con giáp hốt trọn lộc trời, tiền của đầy tay, đón Tết no đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ may mắn có công việc, tiền bạc lên cao như diều gặp gió. Người tuổi Thân còn có đường tình duyên rực rỡ trong khoảng thời gian cuối năm này. Với những cặp đôi đã kết hôn, cuộc sống vợ chồng sẽ vô cùng êm ấm. Những xích mích nhỏ trước đó sẽ nhanh chóng được hoá giải.

Còn với những người độc thân, nếu đã có “đối tượng” trước mặt, bạn nên tự tin và tranh thủ cơ hội tỏ tình để tránh để tuột mất định mệnh của mình. Chỉ cần bạn mở lòng và chăm chút hơn cho mối quan hệ này, đây chắc chắn là “người trong mộng” mà bản thân đang tìm kiếm.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được dự báo có thể gặp vận may về tài lộc trong ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch này. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái nhờ sự nhanh nhạy, biết chớp thời cơ của mình.

Tử vi ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch (29/11 âm lịch): Hào quang rực sáng, 3 con giáp hốt trọn lộc trời, tiền của đầy tay, đón Tết no đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Còn với người làm kinh doanh, thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể nhờ việc làm ăn vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Người tuổi này tìm được người cùng hợp tác làm ăn đáng tin cậy, lợi nhuận tăng lên, tiền bạc dồi dào hơn trước. Đây cũng là cơ sở để bạn mạnh dạn mở rộng quy mô trong tương lai.

Nhờ ngũ hành tương sinh, tình cảm của bạn và người ấy rất ổn, gia đình hạnh phúc chính là điều khiến bạn yên tâm phần nào. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình bạn nhé. Người độc thân nên tích cực mở lòng để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mai (29/11 âm lịch) dự báo, nhờ được Tam Hợp cục che chở, người tuổi Hợi may mắn được quý nhân phù trợ, đi đâu cũng có người tốt giúp đỡ. Chính những nguy cơ trong công việc lại vô tình trở thành cơ hội để con giáp này thể hiện tài năng và được cấp trên đánh giá cao, ưu ái cất nhắc rất nhiều.

Tử vi ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch (29/11 âm lịch): Hào quang rực sáng, 3 con giáp hốt trọn lộc trời, tiền của đầy tay, đón Tết no đủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này ngay cả việc mua bán cũng gặp người niềm nở, tốt tính, hàng hóa lưu thông khá tốt. Con giáp này tìm được thời cơ tài lộc ngay từ lúc người khác còn chưa hề biết tới. Vì là người đi đầu xu hướng nên tiền bạc thu về vô cùng lớn. Bạn không phải lo lắng chuyện chi tiêu.

Tin vui còn tới với Hợi ở phương diện tình cảm. Đào hoa nở rộ, người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác giới, thế nhưng tình yêu đến hay không tùy thuộc vào quyết định trong tay chính bản thân con giáp này. Với những người đã có gia đình, hãy chia sẻ nhiều hơn để hai người hiểu nhau hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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