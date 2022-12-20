3 tuổi đỏ nhất tháng 12 âm lịch: tiền tài khởi sắc, công danh rạng rỡ, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 21:31

Những con giáp này được dự đoán sẽ gặp điềm lành trong tháng cuối cùng của năm 2022. Người làm ăn kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn, người làm công ăn lương sẽ được thưởng lớn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

3 tuổi đỏ nhất tháng 12 âm lịch: tiền tài khởi sắc, công danh rạng rỡ, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 12 âm lịch này, người tuổi Tuất được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng. Trong thời gian này, người tuổi Tuất nên tập trung phát huy thế mạnh của mình thay vì lấn sân sang những lĩnh vực không phải thế mạnh.

Tuổi Dần

Trong công việc, người tuổi Dần khá tỉ mỉ, tận tụy và có trách nhiệm. Tuy nhiên, con giáp này lại không đủ kiên nhẫn. Khi gặp thất bại, họ thường nản lòng, nhụt chí.

3 tuổi đỏ nhất tháng 12 âm lịch: tiền tài khởi sắc, công danh rạng rỡ, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 12 Âm lịch, Dần là một trong 3 con giáp được các sao may mắn chiếu mệnh. Họ có thể vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và đạt được thành công trong công việc. Người tuổi này làm ăn buôn bán, đầu tư kinh doanh đều thu được nguồn lợi lớn. Con giáp này cần chăm chỉ, táo bạo hơn trong việc tìm kiếm những cơ hội cho bản thân. Bản mệnh được thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên công việc may mắn, thu nhập rủng rỉnh dồi vào, vướng mắc khó khăn hay bất lợi đều được giúp đỡ cho nên hoạnh phát hoạnh tài.

Không những có sự nghiệp khởi sắc, người tuổi Dần còn có chuyện tình duyên ngọt ngào. Những người còn độc thân có thể tìm được nửa kia thông qua những sự kiện, buổi hội họp hoặc qua lời giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối. Dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng họ vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi Ngọ  có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần. 

3 tuổi đỏ nhất tháng 12 âm lịch: tiền tài khởi sắc, công danh rạng rỡ, vạn sự hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sang tháng 12 âm lịch này, tài vận của người tuổi Ngọ bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều. Được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước.

Trong tháng này, họ buôn bán gặp thời gặp thế, thu lời liền tay, có thể tất toán nợ nần. Ngoài ra, trước Tết Nguyên Đán, người tuổi này cũng có vận đào hoa vượng.  Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ sớm tìm được người phù hợp. Trong khi người tuổi Mùi đã có đôi có cặp có tin vui mang thai, cưới hỏi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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