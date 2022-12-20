Đúng 2 ngày nữa bước qua tháng Chạp: 3 con giáp có tài lộc nở rộ, phú quý đầy tay, đón Tết ấm no, đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 06:46

Ăn Tết cực to, mua sắm thả ga chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong chính là phúc phần trời cho 3 con giáp giàu có nhất tháng Chạp này.

Tuổi Thìn

Sách tử vi con giáp có nói, Thìn hiền lành, chăm chỉ và không ngừng phấn đấu cho tương lai. Dẫu không xuất thân trong gia đình trâm anh thế phiệt nhưng nhờ có bản lĩnh nên Thìn vẫn có thể lội ngược dòng, tự làm đại gia của chính mình.

Đúng 2 ngày nữa bước qua tháng Chạp: 3 con giáp có tài lộc nở rộ, phú quý đầy tay, đón Tết ấm no, đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong tháng 12 âm lịch sắp tới, Thìn sẽ tha hồ đón hỷ sự vào nhà, quý nhân gõ cửa tới tấp. Dù làm công hay làm chủ Thìn cũng có tài vận thăng hoa rực rỡ, tiền tình viên mãn, ăn Tết cực to, mua sắm thả ga không cần nhìn giá.

Thìn làm công việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Người tuổi này hoàn thành tốt công việc, được cả cấp trên và khách hàng đánh giá cao. Vì vậy, cơ hội để họ được nhận thêm một khoản tiền hoa hồng là rất lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được ký hợp đồng dài hạn, tăng điều kiện phúc lợi.

Tuổi Sửu

Chẳng ai có thể sống và làm việc trách nhiệm, chân thành như Sửu. Thế nên, họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể bội phần. Chỉ cần nắm bắt thời cơ để tìm kiếm thành công Sửu ắt ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền.

Đúng 2 ngày nữa bước qua tháng Chạp: 3 con giáp có tài lộc nở rộ, phú quý đầy tay, đón Tết ấm no, đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tháng Chạp năm 2022 là thời gian khá may mắn với người tuổi Sửu. Tiền ập xuống đầu, làm một hưởng mười, sung túc đủ đầy chính là những gì Sửu nắm chắc trong tay. Đây cũng là thời gian con giáp tuổi Sửu có hồng phúc tràn đầy. Họ là chủ nhân của những ý tưởng mới, giúp cải thiện năng suất lao động.

Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra định hướng phát triển mới giúp đội nhóm của họ vượt qua khó khăn, đạt được thành quả. Trong khi đó, con giáp tuổi Sửu làm nghề tự do có thể theo đuổi ước mơ của mình, đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó. Làm việc chăm chỉ, cố gắng hết mình giúp con giáp tuổi Sửu được đón Tết ấm no, cầu được ước thấy.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão đa phần đều mạnh mẽ, dũng cảm, nhiệt tình và thân thiện. Do đó, phần lớn người sinh năm này đều có gặp được người tốt, có quý nhân phù trợ. Đặc điểm nổi bật của con giáp sinh năm Mão là sự trung thành, tận tụy, trước sau như một. 

Đúng 2 ngày nữa bước qua tháng Chạp: 3 con giáp có tài lộc nở rộ, phú quý đầy tay, đón Tết ấm no, đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng Chạp sắp tới, Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Chỉ vỏn vẹn 30 ngày cuối năm Mão đã lội ngược dòng, tha hồ ăn sung mặc sướng, nằm trên đống tiền. 

Thời cơ đến, con giáp này có thể biến vận rủi thành vận may. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, họ sẽ kiếm được nhiều tiền và trở nên giàu có. Ngoài ra, con giáp tuổi này cũng gặp được các bậc tiền bối, nhận được thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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