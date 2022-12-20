Trúng số độc đắc đúng mùng 1 tháng Chạp: 3 tuổi con cưng Phật Tổ, không thành đại gia cũng thành tỷ phú, làm gì cũng có lộc

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 07:34

Đúng mùng 1 tháng Chạp sắp tới, 3 con giáp này có nhiều cơ hội trúng số độc đắc. Họ tăng thu nhập, đón Tết ấm no.

Tuổi Tý

Vận trình tháng Chạp của tuổi Tý được dự báo diễn ra khá êm đẹp. Con giáp này không gặp trở ngại lớn, không phải chịu nhiều áp lực trong công việc. Bản mệnh nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới, có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn.

Trúng số độc đắc đúng mùng 1 tháng Chạp: 3 tuổi con cưng Phật Tổ, không thành đại gia cũng thành tỷ phú, làm gì cũng có lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là tháng các khoản lương, thưởng đến tiên tiếp. Tài chính của tuổi Tý sẽ ngày một vững mạnh. Ngoài làm công ăn lương đón cái Tết ấm no. Người làm kinh doanh cũng hái ra tiền vào thời gian này.

Những người tuổi Tý có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người làm công ăn lương được cấp trên nâng đỡ, tạo điều kiện thể hiện khả năng. Người làm ăn kinh doanh tiếp đón nhiều khách hàng tiềm năng, lợi nhuận ngày một tăng. Những khoản đầu tư trước đây của tuổi Tý đều có khả năng sinh lời. Thời cơ đến, con giáp này có thể biến vận rủi thành vận may. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, họ sẽ kiếm được nhiều tiền và trở nên giàu có.

Tuổi Ngọ

Vận trình của người tuổi Ngọ trong tháng Chạp sắp đến có nhiều điểm sáng. Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh mang đến không ít tin vui trong công việc, tài lộc của con giáp này. 

Trúng số độc đắc đúng mùng 1 tháng Chạp: 3 tuổi con cưng Phật Tổ, không thành đại gia cũng thành tỷ phú, làm gì cũng có lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người tuổi Ngọ có sự phát triển thuận lợi. Từ việc lớn đến việc nhỏ đều thu được kết quả tốt đẹp, mang lại lợi ích nhất định, không lãng phí công sức đã bỏ ra. Bản mệnh còn được hưởng cả danh tiếng lẫn tiền bạc. Đây là tháng vượng vận quý nhân đối với người tuổi Ngọ. Con giáp này được hỗ trợ nhiều mặt nên làm gì cũng thuận lợi.

Cũng trong tháng Chạp này, bản mệnh có tài tinh Thực Thần chiếu mệnh nên tài lộc khởi sắc rực rỡ. Thu nhập của tuổi Ngọ cũng tăng lên nhờ có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư lớn. Cuộc sống của con giáp này cũng được cải thiện toàn diện, một đường thẳng tiến tới thành công, không lo có cản trở hay phải đi đường vòng nữa.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có tính cách đặc biệt ổn định và hào phóng. Họ cũng tràn đầy động lực, thúc đẩy bản thân tiến lên. Con giáp này luôn sắp xếp, lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi việc. Họ có thái độ sống đáng ngưỡng mộ, luôn hăng hái, lạc quan tiến lên. Sự phấn đấu của người tuổi Hợi luôn đáng khen và có giá trị lan tỏa rất lớn.

Trúng số độc đắc đúng mùng 1 tháng Chạp: 3 tuổi con cưng Phật Tổ, không thành đại gia cũng thành tỷ phú, làm gì cũng có lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Suốt 1 năm qua, họ đã chịu bao vất vả nhưng đến tháng 12 Âm lịch, con giáp tuổi Hợi sẽ như diều gặp gió, có đất dụng võ và tỏa sáng. Thời gian tới, những người này sẽ phô diễn mọi thế mạnh và nhận được sự công nhận của bạn bè, đồng nghiệp.

Sự nghiệp của tuổi Hợi có cát tinh Thiên Ấn che chở nên vận trình suôn sẻ. Tài chính của tuổi Hợi ở thời điểm này khá dư dả. Bản mệnh có cả nguồn thu từ công việc chính lẫn nghề tay trái nên túi tiền rủng rỉnh. Dịp cuối năm, tuổi Hợi có thể lo cho gia đình một cái Tết ấm no. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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