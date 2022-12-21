Lời tiên tri gây sốc của bà Vanga về vận mệnh thế giới năm 2023: Thảm họa liên miên, 1 'kiểu người' mới ra đời

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 11:21

Nhà tiên tri Baba Vanga người Bulgari đã đưa ra những lời tiên tri về vận mệnh thế giới trong năm 2023.

Theo Daily Mail, được mệnh danh là nhà tiên tri Nostradamus của vùng Balkans, bà Vanga đã đưa ra các dự đoán cho từng năm, tới tận 5079. Trước khi qua đời vào năm 1996 ở tuổi 84, bà đã đưa ra 5 lời tiên tri về năm 2023. 

Nhân vật thần bí người Bulgaria này dự đoán bão mặt trời thảm khốc, thử nghiệm vũ khí sinh học trên người, quỹ đạo Trái đất thay đổi, nổ hạt nhân và chấm dứt sinh nở tự nhiên vào năm 2023.

Bà Vanga cảnh báo, một quốc gia lớn sẽ thực hiện các nghiên cứu vũ khí sinh học trên người, dẫn tới việc hàng nghìn người thiệt mạng. Tuy nhiên, trên thực tế, Công ước về vũ khí sinh học của Liên Hợp Quốc đã cấm tiến hành các loại thử nghiệm như vậy. 

Bà Vanga, từng dự đoán trúng thảm họa Chernobyl, cũng tiên tri về khả năng một vụ nổ hạt nhân có thể xảy ra vào năm 2023. Dự báo ớn lạnh này được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới đang lo ngại về một thảm họa hạt nhân xảy ra ở Ukraine. 

Lời tiên tri gây sốc của bà Vanga về vận mệnh thế giới năm 2023: Thảm họa liên miên, 1 'kiểu người' mới ra đời - Ảnh 1
Nhà tiên tri Baba Vanga. Ảnh: Internet

Dự báo của bà Vanga về năm 2022 đúng hay sai?

Khi 2022 chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc, nhiều người đã đánh giá về những dự báo của bà Vanga cho năm nay. Nhà tiên tri mù cho rằng trong năm 2022, nhiều sự kiện đáng sợ sẽ xảy ra như các trận sóng thần chết người sẽ ập tới, thế giới sẽ đối mặt với một đại dịch khác. 

Trên thực tế, cho tới giờ, không có trận sóng thần nào ập vào bờ. Sự bùng phát của virus đậu mùa khỉ trên khắp thế giới cũng không gây ra bất kỳ vấn đề thực sự nào cho cộng đồng. 

Trong suốt 50 năm đưa ra các dự báo, bà Vanga đã tiên tri đúng về đại dịch do virus corona gây ra, thảm họa Chernobyl ở Ukraine vào năm 1986 và cái chết của Công nương Diana năm 1997, về Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ sẽ là tổng thống da màu đầu tiên, vụ tấn công vào tháp đôi ở Mỹ năm 2001, sóng thần ở Thái Lan năm 2004...

Baba Vanga tên thật là Vangelia Pandeva Gushterov, được mệnh danh là "Nostradamus của vùng Balkan". Bà tuyên bố rằng được Chúa ban cho một món quà hiếm có là nhìn thấy tương lai, sau khi bị mất thị lực vào năm 12 tuổi trong một cơn bão lớn. Vanga qua đời năm 1996 ở tuổi 84. 

Bước sang năm 2023, những con giáp này sẽ rũ sạch vận xui, gánh lộc về nhà, tiền tài no đủ

Bước sang năm 2023, những con giáp này sẽ rũ sạch vận xui, gánh lộc về nhà, tiền tài no đủ

Tử vi dự báo, năm mới 2023 sẽ là thời điểm vượng sự nghiệp, vượng tài vận, công thành danh toại của 3 con giáp sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Vanga nhà tiên tri Vâng nhà tiên tri mù

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục