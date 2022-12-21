Lời tiên tri gây sốc của bà Vanga về vận mệnh thế giới năm 2023: Thảm họa liên miên, 1 'kiểu người' mới ra đời

Nhà tiên tri Baba Vanga người Bulgari đã đưa ra những lời tiên tri về vận mệnh thế giới trong năm 2023.

Theo Daily Mail, được mệnh danh là nhà tiên tri Nostradamus của vùng Balkans, bà Vanga đã đưa ra các dự đoán cho từng năm, tới tận 5079. Trước khi qua đời vào năm 1996 ở tuổi 84, bà đã đưa ra 5 lời tiên tri về năm 2023. Nhân vật thần bí người Bulgaria này dự đoán bão mặt trời thảm khốc, thử nghiệm vũ khí sinh học trên người, quỹ đạo Trái đất thay đổi, nổ hạt nhân và chấm dứt sinh nở tự nhiên vào năm 2023.

Bà Vanga cảnh báo, một quốc gia lớn sẽ thực hiện các nghiên cứu vũ khí sinh học trên người, dẫn tới việc hàng nghìn người thiệt mạng. Tuy nhiên, trên thực tế, Công ước về vũ khí sinh học của Liên Hợp Quốc đã cấm tiến hành các loại thử nghiệm như vậy. Bà Vanga, từng dự đoán trúng thảm họa Chernobyl, cũng tiên tri về khả năng một vụ nổ hạt nhân có thể xảy ra vào năm 2023. Dự báo ớn lạnh này được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới đang lo ngại về một thảm họa hạt nhân xảy ra ở Ukraine.

Nhà tiên tri Baba Vanga. Ảnh: Internet Dự báo của bà Vanga về năm 2022 đúng hay sai? Khi 2022 chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc, nhiều người đã đánh giá về những dự báo của bà Vanga cho năm nay. Nhà tiên tri mù cho rằng trong năm 2022, nhiều sự kiện đáng sợ sẽ xảy ra như các trận sóng thần chết người sẽ ập tới, thế giới sẽ đối mặt với một đại dịch khác. Trên thực tế, cho tới giờ, không có trận sóng thần nào ập vào bờ. Sự bùng phát của virus đậu mùa khỉ trên khắp thế giới cũng không gây ra bất kỳ vấn đề thực sự nào cho cộng đồng. Trong suốt 50 năm đưa ra các dự báo, bà Vanga đã tiên tri đúng về đại dịch do virus corona gây ra, thảm họa Chernobyl ở Ukraine vào năm 1986 và cái chết của Công nương Diana năm 1997, về Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ sẽ là tổng thống da màu đầu tiên, vụ tấn công vào tháp đôi ở Mỹ năm 2001, sóng thần ở Thái Lan năm 2004... Baba Vanga tên thật là Vangelia Pandeva Gushterov, được mệnh danh là "Nostradamus của vùng Balkan". Bà tuyên bố rằng được Chúa ban cho một món quà hiếm có là nhìn thấy tương lai, sau khi bị mất thị lực vào năm 12 tuổi trong một cơn bão lớn. Vanga qua đời năm 1996 ở tuổi 84.

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