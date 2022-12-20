Mùng 1 tháng Chạp làm việc này, cả tháng đếm tiền mỏi tay, trả hết nợ cuối năm đón Tết linh đình

Trong ngày này, nhớ dâng lễ lên ban thờ tổ tiên, ban thờ Thần Tài để cầu bình an, may mắn, để được gia tiên, Thần Tài chở che phù hộ cho cả tháng an yên, tài lộc đầy nhà, Tết nhất không vướng bận quá nhiều bởi chuyện tiền bạc.

Người ta vẫn nói tháng Chạp là tháng củ mật, tháng kiếm nhiều tiền mà cũng dễ mất tiền. Vì thế, dù là dân làm ăn hay người bình thường thì tới mùng 1 tháng Chạp cũng nên tín tâm thắp hương thờ cúng.

Thắp bao nhiêu hương trên bàn thờ là tốt nhất? Khi thắp hương, nên chọn số lẻ, chớ nên thắp hương theo số chẵn.

Lễ cúng chay mặn tùy tâm, không phải cứ mâm cao cỗ đầy là tốt mà cái chính là lòng thành tâm của gia chủ.

Ăn xôi gấc

Ảnh minh họa: Internet

Xôi gấc có màu đỏ tươi tắn đẹp đẽ, chính vì thế mà theo quan niệm dân gian, nếu ngày mùng 1 tháng Chạp ăn xôi gấc thì cả tháng đều có vận đỏ như son.

Xôi gấc còn là món chay thường dùng để thắp hương dâng cúng, vì thế gia chủ có thể chọn món này làm đồ lễ cho ngày mùng 1. Sau khi dâng cúng thì xin hạ lễ, cả gia đình cùng thụ lộc, ăn xôi gấc ngày đầu tháng cho cả tháng may mắn, tiền bạc dồi dào.

Mang bên mình vật phẩm phong thủy hợp mệnh

Theo lời người xưa, nếu muốn tháng Chạp may mắn, tiền bạc sung túc thì ngay từ ngày đầu tháng đã phải nhớ mang theo bên mình những đồ vật hợp mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Với người mệnh Kim, có thể gói theo mình 1 chút đất ở nhà. Người mệnh Mộc nhớ mang theo muối. Nếu bạn mệnh Thủy thì chớ quên cầm đồ vật bằng bạc. Người mệnh Hỏa thì đồ gỗ là thứ mang may mắn cho bạn, trong khi người mệnh Thổ cần có 1 bao diêm hay bật lửa trong người.

Tắm nước hoa tươi

Theo quan niệm dân gian, tắm mang ý nghĩa tẩy trần, loại bỏ bụi bặm cũng như vận xui để đón may mắn theo mình.

Chính vì thế, người ta cho rằng nếu ngày đầu tiên của tháng Chạp mà dùng hoa tươi để làm nước tắm thì cả tháng sau đó sẽ thoát được xui xẻo, làm gì cũng thuận lợi hanh thông, quý nhân giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, nên chọn 7 loại hoa với 7 màu khác nhau, chú ý không chọn màu trắng vì có thể sẽ gây tác dụng ngược.

Hoa nên chọn loại tươi mới, màu sắc rực rỡ, nhìn sạch sẽ. Sau khi mang hoa về nhà thì lấy riêng cánh hoa hoặc cả bông hoa cho vào chậu nước ấm, chờ 1 chút cho hoa phai thêm hương thơm vào nước rồi dùng nước này để tắm.

Ăn hoa quả có màu đỏ

Quan niệm này cũng giống như việc ăn xôi gấc ngày mùng 1 tháng Chạp vậy. Người ta cho rằng các loại trái cây mang màu đỏ đều là vật may mắn.

Ăn trái cây có ý nghĩa may mắn là để cầu chúc cho cả tháng được may mắn cát tường, được đỏ tiền đỏ bạc, không phải lo lắng suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính khi năm hết Tết đến.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại trái cây có màu đỏ được nhiều người yêu thích trong dịp mùng 1 tháng Chạp này là dưa hấu, thanh long, táo đỏ, nho đỏ, roi đỏ…

Gia chủ cũng có thể chọn các loại trái cây này làm đồ thắp hương rồi xin hạ lễ hưởng lộc sau đó. Cả nhà cùng ăn trái cây may mắn để cả tháng cuối năm này may mắn luôn bên mình.

Những việc kiêng kỵ không nên làm trong ngày mùng 1 tháng Chạp

- Kiêng nói chuyện rủi ro, xui xẻo

Lỡ như mùng 1 tháng này mà nói đến chuyện xui thì dễ bị cho là điềm gở, khiến cho cả tháng sau đó gặp đủ chuyện xui xẻo như trong lời nói nhắc đến.

Nên tránh nói đến chuyện bệnh tật, tai nạn, tình cảm rạn nứt hay mất tiền mất của, khách hàng quỵt tiền, đổi trả hàng hóa….

- Kiêng cho vay tiền

Thực ra việc này đầu tháng nào cũng nên kiêng kỵ chứ chẳng riêng gì ngày mùng 1 tháng Chạp. Tuy nhiên, tháng Chạp là tháng cuối năm nên đây là điều cần đặc biệt ghi nhớ, nếu không tháng củ mật của bạn sẽ thành tháng mất tiền.

Người làm kinh doanh buôn bán càng không được quên điều này bởi cho vay mùng 1 thì cả tháng sau đó dễ mất tiền, nợ nần không đòi được, phải lần khân sang năm mới.

- Kiêng cắt tóc

Người xưa cho rằng mùng 1 đầu tháng cắt tóc dễ cắt bỏ cả vận may, cuối năm tài lộc hao tổn mà còn dễ gặp chuyện xui nữa. Nhớ nằm lòng thời điểm kiêng cắt tóc để tránh xui xẻo.

- Kiêng đổ vỡ

Trong ngày đầu tháng bạn nên cẩn thận khi làm bất cứ việc gì, nhất là không nên làm đổ vỡ đồ sứ, đồ thủy tinh trong nhà bởi đó có thể là điềm xui cho cả tháng.