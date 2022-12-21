Bước sang năm 2023, những con giáp này sẽ rũ sạch vận xui, gánh lộc về nhà, tiền tài no đủ

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 07:29

Tử vi dự báo, năm mới 2023 sẽ là thời điểm vượng sự nghiệp, vượng tài vận, công thành danh toại của 3 con giáp sau đây.

Tuổi Mùi

Năm 2023, do được Thái tuế lục hợp tinh soi chiếu, vận khí không ngừng tăng lên, làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông, gặp việc gì cũng có quý nhân ra tay, tương trợ giúp đỡ. Công việc của con giáp này thăng tiến từng bước, lương thưởng vô cùng dồi dào.

Người tuổi Mùi thẳng thắn, mạnh mẽ, không sợ khó sợ khổ luôn tiến lên phía trước, luôn muốn tìm kiếm, khám phá những điều mới mẻ.

Bước sang năm 2023, những con giáp này sẽ rũ sạch vận xui, gánh lộc về nhà, tiền tài no đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2023, tài vận của con giáp này vô cùng thịnh vượng. Điều này là do có quý nhân dẫn đường chỉ lối. Công việc thuận buồm xuôi gió, làm một thu ba thu bốn, dễ dàng có được cơ hội kiếm tiền, tăng thu nhập. Đây cũng là năm gia đình họ luôn thuận hòa, con cái khỏe mạnh, không ốm đau. Có gia đình hạnh phúc, người tuổi Mùi có thêm tinh thần, động lực để phấn đấu sự nghiệp.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân cũng là con giáp nhiều phúc lộc. Họ gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Bởi vì dù đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi này đều có sẵn tính tự lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc thay vì nhờ vả người khác.

Bước sang năm 2023, những con giáp này sẽ rũ sạch vận xui, gánh lộc về nhà, tiền tài no đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2023 là khoảng thời điểm con giáp tuổi này có thêm cơ hội để phát triển. Đây là năm họ được tạo điều kiện thuận lợi để phát huy khả năng. Người làm kinh doanh sẽ gặp khách hàng, đối tác mới và cách họ đàm phán với khách hàng, đối tác sẽ quyết định hiệu quả công việc của họ.

Trong năm nay, con giáp tuổi Thân được dự báo sẽ đạt được những thành tựu nổi trội lĩnh vực mà họ theo đuổi. Bên cạnh đó, người làm kinh doanh cũng vượng tài, vượng lộc, đơn hàng chốt ầm ầm, doanh thu tăng lên nhanh chóng. Điều làm họ mừng hơn đó chính là gia đình thuận hòa, con cái học hành giỏi giang và hiểu chuyện.

Tuổi Dậu

Bước sang năm 2023, tuổi Dậu có cát tinh hậu thuẫn nên vận trình khá thuận lợi. Thời điểm này, bản mệnh có nhiều việc phải chuẩn bị, giải quyết nhưng điều đó không thể làm khó được tuổi Dậu.

Bước sang năm 2023, những con giáp này sẽ rũ sạch vận xui, gánh lộc về nhà, tiền tài no đủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2023, tuổi Dậu có Lục Hợp và Thái Dương che chở nên công việc không có gì đáng lo ngại. Con giáp này thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân lại có quý nhân hỗ trợ nên có thể phất lên như diều gặp gió. Sự nghiệp, tài chính của tuổi Dậu được dự báo vô cùng xán lạn. 

Bước sang năm 2023, con giáp tuổi Dậu có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ được trời phú cho sức khỏe dồi dào, đủ tỉnh táo, minh mẫn để làm việc không nghỉ. Người làm công ăn lương sẽ nhận được nhiều dự án, bắt đầu những chuyến công tác xa. Người đi làm ăn xa có tin về, công việc thuận lợi, tiền lương, thưởng tháng sau cao hơn tháng trước. Làm việc chăm chỉ, con giáp tuổi này kiếm tiền về đầy túi, giúp gia đình có cuộc sống ấm no, thoải mái hơn trước.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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