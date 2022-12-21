Bước sang tháng 12 âm lịch: 3 con giáp tràn đầy năng lượng và thể hiện, nhân đôi tiền bạc, biến ước mơ thành hiện thực!

Bạn có một tâm trí vững vàng và khả năng ra quyết định dứt khoát, và bạn sẽ không dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh hoặc hoàn cảnh, bạn có thể tiếp tục tiến lên phía trước, duy trì sự tiến bộ ngay cả trong nghịch cảnh và tiếp tục bứt phá lên những tầm cao mới.

Người tuổi Thìn sẽ gặp vận may trong tháng 12 âm lịch, quý nhân báo ứng, hơn nữa còn có nhiều bất ngờ đến với họ. Bản chất bạn là người tốt bụng, trung thực và thành thật, làm việc điềm tĩnh và đáng tin cậy, không háo thắng, con giáp Thìn này quen đi từng bước một, có kế hoạch và mục đích rõ ràng, không thích bị phá đám trong nhịp sống.

Vận trình của người tuổi Ngọ trong tháng 12 âm lịch này có nhiều điểm sáng. Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh mang đến không ít tin vui trong công việc, tài lộc của con giáp này.

Công việc của người tuổi Ngọ có sự phát triển thuận lợi. Từ việc lớn đến việc nhỏ đều thu được kết quả tốt đẹp, mang lại lợi ích nhất định, không lãng phí công sức đã bỏ ra. Bản mệnh còn được hưởng cả danh tiếng lẫn tiền bạc. Đây là tháng vượng vận quý nhân đối với người tuổi Ngọ. Con giáp này được hỗ trợ nhiều mặt nên làm gì cũng thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có tài tinh Thực Thần chiếu mệnh nên tài lộc khởi sắc rực rỡ. Thu nhập của tuổi Ngọ cũng tăng lên nhờ có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư lớn. Được cát tinh Kim Quỹ chủ về tiền bạc chiếu rọi, tình hình tài chính của tuổi Ngọ sẽ có sự cải thiện đáng kể, thậm chí sẽ còn gặp lộc trời cho. Chỉ cần tuổi Ngọ luôn biết nắm chắc cơ hội mình có trong tay thì sẽ dễ làm nên chuyện và có một cái Tết dư dả, sung túc.

Tuổi Tuất

Cũng giống như tuổi Thìn và Ngọ, tuổi Tuất cũng có một tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần với vận đỏ rực rỡ, nhất là trong chuyện tài chính. Với sự xuất hiện của sao tốt Vũ Khúc chủ về tiền bạc, tài lộc và sự giàu có tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và nâng cao thu nhập.

Do được Thần tài hỗ trợ, họ sẽ không những thu được lợi nhuận từ công việc chính mà còn gặt hái được từ những nghề tay trái. Nói chung, cuộc sống của họ sẽ thay đổi theo chiều hướng vô cùng tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

Nói chung, tháng cuối cùng trong năm Nhâm Dần 2022 là 1 thời điểm đáng mong chờ đối với tuổi Tuất cả về mặt tài chính và sức khỏe. Không còn ốm đau hay mệt mỏi, tuổi Tuất có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho công việc. Họ cũng được cho là sẽ dễ kiếm tiền hơn thời điểm trước đây, thậm chí cũng sẽ gặp được những khoản tiền từ trên trời rơi xuống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!