Các tác dụng phụ được phản ánh bao gồm nhiễm trùng giác mạc, tuần hoàn, hô hấp và tiết niệu. Đã có 8 ca mất thị lực và 4 ca phải phẫu thuật cắt bỏ nhãn cầu. Vào ngày 22/3, hai báo cáo được công bố trên JAMA Ophthalmology cung cấp thêm thông tin về trường hợp mới.

Thông tin từ Zing, kể từ ngày 21/3, CDC đã xác định được 68 người ở 16 tiểu bang bị nhiễm một chủng Pseudomonas aeruginosa kháng thuốc hiếm gặp chưa từng được ghi nhận ở Mỹ. Hầu hết bệnh nhân được ghi nhận đã sử dụng thuốc nhỏ mắt nhân tạo, CDC cho hay, và EzriCare là nhãn hiệu được nhắc đến nhiều nhất.

Ban đầu không có dấu hiệu đau nhức, nhưng bệnh nhân và gia đình phát hiện chất dịch màu vàng trên gối vào một buổi sáng nọ. Đó là lúc bệnh nhân nhận ra rằng mắt mình có những thay đổi bất thường”. các bác sĩ đã phát hiện một vết loét lớn trên giác mạc bên trái của bà, bao phủ gần như toàn bộ mắt.

Một trong những báo cáo mới nhất mô tả một phụ nữ 72 tuổi bị mất thị lực mắt trái sau khi sử dụng thuốc nhỏ mắt EzriCare một tuần trước. “Người phụ nữ này bắt đầu nhận thấy mắt trái hơi mờ.

Một trường hợp khác là một người đàn ông 72 tuổi bị viêm giác mạc do Pseudomonas aeruginosa. Ông đã đến Viện mắt Bascom Palmer, ​​Miami, để kiểm tra sau một ngày đau nhức và khó nhìn bên mắt phải. Trước đó, ông không gặp vấn đề gì về mắt cho đến khi sử dụng thuốc nhỏ mắt.

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, chủng vi khuẩn hiếm gặp trong thuốc nhỏ mắt bị thu hồi có liên quan tới hàng chục ca nhiễm trùng, giảm thị lực và phẫu thuật cắt bỏ mắt ở Mỹ. Các tác dụng phụ bao gồm nhiễm trùng giác mạc, nhiễm trùng máu máu, đường hô hấp và đường tiết niệu. 8 trường hợp mất thị lực và 4 trường hợp phẫu thuật cắt bỏ nhãn cầu được ghi nhận.

Trong thời gian ngắn, người bệnh có thể đau đớn khủng khiếp, giảm thị lực và có nguy cơ thủng giác mạc khiến nhiễm trùng lan rộng.

Vi khuẩn trong loại nước nhỏ mắt gây nguy hiểm. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Về lâu dài, kể cả khi điều trị nhiễm trùng xong, vẫn có nguy cơ phải ghép giác mạc hay dùng đến các loại phẫu thuật khác để chữa sẹo, kèm với nguy cơ suy giảm thị lực.

Các bác sĩ tham gia vào các nghiên cứu mới hy vọng rằng phân tích những trường hợp này sẽ giúp những người dùng khác tránh khỏi vấn đề tương tự.

“Nếu có bất kỳ triệu chứng nào về mắt, chẳng hạn đau mắt, đỏ mắt, giảm thị lực, hãy đến gặp bác sĩ nhãn khoa gần nhất để kiểm tra”, vị bác sĩ lưu ý. “Khi đến, hãy mang theo bất cứ thứ gì có khả năng gây nhiễm trùng, đặc biệt là thuốc nhỏ mắt, kính áp tròng hoặc hộp đựng kính áp tròng”.

Bà Prescott khuyến nghị mọi người nên bảo quản thuốc nhỏ mắt cẩn thận. Tránh để thuốc nhỏ mắt nhiễm khuẩn khi chạm vào đầu chai bằng tay, da hoặc mắt; không dùng chung với người khác; và không sử dụng sản phẩm quá hạn.

Mọi người cũng nên thận trọng với thuốc nhỏ mắt không chất bảo quản vì có thể dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng. “Bất cứ thứ gì tiếp xúc với mắt cũng có nguy cơ gây nhiễm trùng vì mắt rất dễ bị tổn thương”, vị bác sĩ nhấn mạnh.