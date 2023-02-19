Vụ nữ sinh lớp 7 sinh con nhưng không ai biết, ai hay: Bác sĩ chỉ ra loạt ảnh hưởng khi mang thai chưa đủ tuổi vị thành niên

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống trước đó cho hay, việc nữ sinh lớp 7 sinh con tại phòng tắm của gia đình tại Bắc Giang mới đây khiến dư luận không khỏi ngạc nhiên và bàng hoàng. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận cũng đã có nhiều trường tượng tự xảy ra.

Từ tháng 4 – tháng 6/2020, cháu T. quan hệ tình dục với Triều 2 lần tại nhà nghỉ, đến tháng 9/2020 thì cháu T. phát hiện mình có thai, nhưng vì lo sợ nên không dám nói cho ai biết. Ngày 3/1/2021, T. thấy đau bụng nên đi vào nhà vệ sinh và bất ngờ sinh con tại nhà tắm. Sau khi sinh, cháu T. còn tự dùng kéo cắt dây rốn cho em bé.

Vào tháng 1/2021, cháu N.N.A.T. (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đã tự sinh con tại nhà tắm. Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2019, cháu T. (lúc này đang học lớp 7, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) kết bạn làm quen trên mạng xã hội Facebook với một nam sinh tên Triều. Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, hai bên nảy sinh tình cảm và hẹn gặp nhau.

Nữ sinh mang thai trước tuổi. Ảnh: Internet

Dễ thấy, những sự việc kể trên không chỉ gây tổn hại đến tương lai của những đứa trẻ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như tâm sinh lý, đặc biệt là với những bé gái. Vì khi mang thai và sinh con chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ 12 -13 tuổi, tâm hồn còn thơ dại, chưa dậy thì hết và vẫn đang ngồi trên ghế của nhà trường.

Xung quanh vấn đề này, ThS. BS. Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, BV Phụ sản Trung ương cho rằng, việc nữ sinh lớp 7 mang thai và sinh con mà gia đình và nhà trường không ai biết vì có thể vì ít cha mẹ nào nghĩ rằng, con mình mới lớp 6, lớp 7 đã quan hệ tình dục để mang thai.

Về mặt y khoa, BS. Thành cho rằng có nhiều yếu tố tác động. Đầu tiên, ở độ tuổi vị thành niên, chu kỳ kinh nguyệt không đều, do đó nhiều bố mẹ thấy con chậm kinh, trễ kinh cũng không để ý. Thậm chí, chính các bạn trẻ cũng không biết là mình mang thai.

Thứ 2, ở tuổi đang phát triển, trẻ chưa có đủ dưỡng chất nên thai nhi dễ bị suy dinh dưỡng, bụng bầu nhỏ. Chưa kể, tuổi vị thành niên bước vào giai đoạn dậy thì, việc tăng 5-7kg là chuyện bình thường nên gia đình, nhà trường rất khó phát hiện.

Một yếu tố khác là do thời tiết lạnh giá, nữ sinh mặc nhiều quần áo, mặc áo rộng, trùm kín thì rất khó nhận biết.

Nữ sinh thậm chí không biết mình mang thai. Ảnh: Internet

Những ảnh hưởng sức khỏe khi mang thai chưa đủ tuổi vị thành niên

Theo VTC News, mang thai dưới 18 tuổi dễ dẫn đến nguy cơ bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục, đẻ non hay thậm chí là sảy thai, nhiễm độc cho người mẹ.

Nguy cơ viêm nhiễm, mắc bệnh xã hội

Theo bác sĩ CK II Nguyễn Khắc Lợi - Ủy viên Ban chấp hành Hội Y học Giới tính Việt Nam, những trường hợp quan hệ sớm, trước tuổi 18 sẽ rước vô số hiểm họa đối với sức khỏe.

Do ở độ tuổi còn rất trẻ, nên bộ phận sinh dục của bé gái rất dễ bị tổn thương, dẫn đến viêm nhiễm và mắc các bệnh qua đường tình dục, nhất là virus HPV - 1 trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư.

Bên cạnh đó, việc quan hệ tình dục sớm gây viêm nhiễm cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới chức năng sinh sản cơ quan sinh dục về sau, thậm chí là vô sinh.

“Độ tuổi dưới 18, thể trạng và độ hiểu biết còn hạn chế, nên việc quan hệ sớm sẽ khiến các bạn trẻ có nguy cơ mắc các bệnh xã hội như viêm niệu đạo, HIV, lậu, sùi mào gà… rất nguy hiểm”, bác sĩ Lợi nói.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, việc mang thai sớm làm ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và sinh hoạt của các thiếu niên, các em phải bỏ học, ở nhà sinh con, luôn trong tình trạng tâm lý luôn căng thẳng, khủng hoảng dễ dẫn đến trầm cảm và rối loạn tâm thần.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Theo bác sĩ Lương Tâm Phúc - Phó khoa Kế hoạch hoá Gia đình, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông tin trên VTC News, những trường hợp có thai ở độ tuổi dưới 18 đối diện với rất nhiều vấn đề về sức khỏe, rủi ro cho cả mẹ và con.

Mang thai ở vị tuổi thành niên, cơ thể người phụ nữ chưa phát triển đủ phần khung xương chậu chưa được phát triển đủ, nên khi sinh, những “bà mẹ trẻ” sẽ phải nhờ đến thủ thuật hoặc thậm chí là phẫu thuật.

Ngoài ra, sinh con lúc này cũng có nguy cơ bị đẻ non, sảy thai, nhiễm độc thai hay làm tăng nguy cơ khiến người mẹ thiệt mạng.

“Tuổi đời đời còn quá trẻ, cộng với việc hiểu biết còn chưa thực sự sâu sắc khiến những cô gái mang thai sớm cũng sẽ có nguy cơ bị thiếu máu, dễ bị chết lưu hoặc thai kém phát triển hơn các phụ nữ khác ở độ tuổi sinh con hợp lý”, bác sĩ Phúc nói.

Cũng theo bác sĩ Phúc, ngay cả muốn bỏ thai nhi ở độ tuổi này, người phụ nữ cũng phải đối diện với rủi ro vì việc phá thai sẽ làm niêm mạc tử cung bị mỏng hóa, buồng trứng không phát triển, ảnh hưởng trực tiếp tới việc sinh con sau này. Thậm chí, những người phá thai nhiều lần, sẽ có nguy cơ bị vô sinh do ảnh hưởng bởi những lần phá thai trước đó.