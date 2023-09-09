Cả 40 học sinh ngộ độc thể nhẹ, có biểu hiện nôn, đi ngoài. Sau khi được theo dõi, điều trị, đến sáng 9/9, tình trạng sức khỏe các em đã ổn định.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 9/9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo xác nhận, tối 8/9 Trung tâm Y tế đã tiếp nhận 40 học sinh của trường Phổ thông trung học bán trú - Trung học cơ sở Mùn Chung (xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

"Cả 40 học sinh ngộ độc thể nhẹ, có biểu hiện nôn, đi ngoài. Sau khi được theo dõi, điều trị, đến sáng 9/9, tình trạng sức khỏe các em đã ổn định" - lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo cho biết với báo Lao Động.

40 học sinh ở Điện Biên phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc - Ảnh: Báo Lao Động

Cũng trong nguồn tin này, ông Đỗ Văn Sơn, Trưởng Phòng GDĐT huyện Tuần Giáo cho biết, theo báo cáo của nhà trường, buổi chiều có 1 số em học sinh đi tắm suối và ăn quả vông, sau đó lại đem về khu nội trú cùng ăn.

Thông tin thêm về vụ việc, theo thông tin từ VietnamPlus, sau khi phát hiện một số học sinh có biểu hiện nôn mửa, giáo viên đã thăm hỏi và được biết các cháu đã ăn quả Vông.

Ngay sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương đưa các cháu đến Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo cấp cứu.

Quả vông - loại quả dại mà các em đã ăn - Ảnh: Báo Điện Biên Phủ/VietnamPlus

Ông Lê Xuân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Giáo, cho biết huyện đã yêu cầu chính quyền các địa phương, ngành giáo dục, y tế cần tiếp tăng cường công tác tuyên tuyền về những độc tố có trong quả Vông và một số loại cây, củ, quả khác có chứa độc tố đến học sinh và đông đảo nhân dân trên địa bàn để mọi người được biết, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Đặc biệt, nếu thấy trẻ có biểu hiện đau bụng, đau đầu, buồn nôn và nôn nhiều khi ăn những củ, quả lạ, cần khẩn trương đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được các bác sỹ thăm khám và điều trị kịp thời.

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