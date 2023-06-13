Vụ cả nhà nhập viện sau khi ăn nấm độc, 2 người tử vong: Không xác định được độc tố

Sức khỏe 13/06/2023 12:57

Các bác sĩ cho biết rất khó khăn để xác định nguyên nhân tử vong của những bệnh nhân ngộ độc cũng như không có thuốc giải đặc hiệu.

Theo thông tin từ Trang VietnamNet, vào ngày 6/6/2023 có một gia đình đã phải nhập viện và được chuyển viện lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vì tình trạng nguy kịch sau khi ăn món nấm xào mướp trong bữa ăn. 

Cả gia đình đều có triệu chứng nôn ói, đau bụng và nguy kịch vì suy hô hấp hoặc tổn thương gan, rối loạn đông máu. Sau 3-4 ngày điều trị tại khoa Bệnh nhiệt đới, bệnh nhân được gia đình xin đưa về và mất tại nhà. 

Vụ cả nhà nhập viện sau khi ăn nấm độc, 2 người tử vong: Không xác định được độc tố - Ảnh 1
Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Zing News

Trước đó, ngay trong ngày nhập viện, chồng chị đã tử vong tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong quá trình chuyển viện, anh bị khó thở, suy hô hấp, được đặt nội khí quản, bóp bóng nhưng vẫn không qua khỏi.

Gia đình hiện chỉ còn con gái 17 tuổi sống sót sau vụ ngộ độc nghiêm trọng. Em nhập viện và điều trị cùng mẹ tại khoa Bệnh nhiệt đới trong tình trạng suy gan gấp, men gan tăng cao, rối loạn đông máu. Hiện, bệnh nhân có tiến triển tốt hơn và đã về nhà lo hậu sự cho mẹ.

Theo thông tin từ Zing News, trước đó cách thời điểm nhập viện khoảng 3-4 ngày, gia đình này hái nấm, xào với mướp để ăn.

Người chồng ăn nhiều nhất, khoảng một nửa món ăn. Sau 8-12 giờ ăn, lần lượt 3 người có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, tiêu lỏng rất nhiều, mức độ ngày càng nặng hơn. Người chồng đã tự mua thuốc không rõ loại về uống nhưng không khỏi. Khi nhập viện tại bệnh viện địa phương và không thuyên giảm thì đến 6/6/2023 gia đình bệnh nhân mới được chuyển lên TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Vụ cả nhà nhập viện sau khi ăn nấm độc, 2 người tử vong: Không xác định được độc tố - Ảnh 2
Người dân cần cẩn trọng khi sử dụng nấm mọc hoang - Ảnh: Internet

Qua trường hợp này, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng nấm mọc hoang. Nhầm lẫn phổ biến nhất là không phân biệt được nấm ăn và nấm độc.

Những độc tố khác nhau trong nấm có thể ảnh hưởng các hệ cơ quan, có thể bị ảo giác hoặc rối loạn tri giác, suy thận, rối loạn chức năng gan…

Triệu chứng ngộ độc nấm có thể khởi phát rất nhanh trong vài giờ đầu sau khi ăn nhưng cũng có thể kéo dài sau 8-12 giờ. Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.

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