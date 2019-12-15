Viêm nhiễm phụ khoa lâu ngày có nguy hiểm không?

Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh lý xảy ra ở bộ phận sinh dục của phái đẹp, có thể xảy ra ở mọi đối tượng từ bạn gái trong độ tuổi dậy thì, phụ nữ đã quan hệ tình dục hay người đã sinh con, người tuổi trung niên... Tình trạng này gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày, suy giảm chất lượng cuộc sống.

Theo số liệu thống kê tại Việt Nam, có khoảng 90% nữ giới đang gặp phải tình trạng viêm nhiễm phụ khoa. Hơn 60% chị em trong độ tuổi sinh sản mắc phải bệnh lý viêm âm đạo, trên 65% trường hợp bị tái phát sau điều trị, 30% biến chứng sang bệnh phụ khoa khác và 20% mất khả năng làm mẹ. Vì vậy, nếu chị em bị viêm nhiễm phụ khoa lâu ngày và không có biện pháp chữa trị phù hợp thì rất có thể sẽ bị vô sinh. Điều này gián tiếp gây nên tình cảm vợ chồng lục đục, ly hôn.

Nếu quan hệ với người đang mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, hoặc quan hệ quá mạnh bạo, quan hệ với nhiều người, không sử dụng biện pháp bảo vệ… các chị em rất dễ bị viêm nhiễm phụ khoa. Thông qua quá trình giao cấu với bạn tình, tiếp xúc cơ thể với máu, dịch tiết âm đạo và tinh dịch, vùng kín của phái đẹp dễ bị virus tấn công và nhiễm bệnh. Các nhà khoa học cũng cho biết, khi quan hệ tình dục không an toàn, tỷ lệ mắc viêm phụ khoa nặng là rất cao, do HIV/AIDS, lậu, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, hạ cam mềm, giang mai, nhiễm trùng âm đạo, nhiễm nấm sinh dục, chlamydia… xâm nhập, tấn công gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của phụ nữ.

Sức đề kháng yếu

Khi sức đề kháng trong cơ thể suy yếu thì môi trường âm đạo của phái đẹp cũng bị biến đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập gây bệnh. Bởi sức đề kháng, hệ miễn dịch suy giảm, tức là hệ thống phòng ngự không còn nữa, mất khả năng bắt giữ và chống lại, viêm nhiễm phụ khoa sẽ kéo dài hay lặp đi lặp lại. Điều này làm ảnh hưởng đến chức năng sinh lý và suy giảm hoạt động sống.

Rối loạn nội tiết tố

Khi bị rối loạn nội tiết tố sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, chức năng sinh lý, cơ chế sản sinh nội tiết bị gián đoạn, trục trặc. Lúc này thành âm đạo không thể tiết dịch nhầy để bôi trơn và giữ ẩm, khiến môi trường axit của âm đạo bị ảnh hưởng. Từ đây, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn có hại sinh sôi, phát triển gây nên viêm nhiễm phụ khoa. Nếu tình trạng này kéo dài có thể dẫn tới viêm phần phụ, viêm vùng chậu, viêm nội mạc tử cung...

Rối loạn nội tiết tố cũng gây viêm nhiễm phụ khoa

Lạm dụng thuốc

Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến viêm nhiễm phụ khoa lâu ngày, tái đi tái lại nhiều lần. Khi các chị em dùng thuốc tránh thai thường xuyên, kháng sinh quá nhiều làm rối loạn nội tiết tố trong cơ thể, mất cân bằng độ pH âm đạo và biến đổi môi trường âm đạo làm cho các vi khuẩn có hại phát triển gây bệnh.

Vệ sinh không đúng cách

Vệ sinh không kỹ, hoặc sử dụng các chất xà phòng kích thích, thụt rửa âm đạo không đúng cách, dị ứng cũng sẽ gây viêm nhiễm âm đạo. Do môi trường bên trong âm đạo có độ pH khoảng 3,8 đến 4,5 độ (trên thang điểm từ 0 đến 14). Trong khi đó, các sản phẩm sữa tắm, xà phòng thường có độ pH trong khoảng 8 độ. Khi dùng những sản phẩm này rửa âm đạo có thể gây mất cân bằng lợi khuẩn và độ pH ở vùng kín, dẫn đến ngứa, kích ứng và gây mùi hôi.

Dấu hiệu viêm phụ khoa ở nữ

Các loại bệnh viêm nhiễm phụ khoa các chị em thường gặp như viêm âm đạo – âm hộ, viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm tử cung, viêm vùng chậu, viêm phần phụ… Những dầu hiệu điển hình để nhận biết các loại viêm nhiễm này như là:

Xuất huyết âm đạo bất thường

Xuất huyết âm đạo còn được gọi là rong huyết. Hầu hết những chị em bị ung thư cổ tử cung đều gặp phải hiện tượng này. Chính vì vậy, phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản đã có quan hệ tình dục cần phải chủ động đi thăm khám thường xuyên, tầm soát sớm để cải thiện chất lượng cuộc sống và tuổi. Tuyệt đối không để viêm nhiễm phụ khoa lâu ngày làm ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình dục vợ chồng.

Viêm nhiễm phụ khoa làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống

Rối loạn kinh nguyệt

Viêm nhiễm phụ khoa lâu ngày cũng khiến cho tình trạng rối loạn kinh nguyệt xảy ra, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản của phái đẹp. Đây cũng là nguyên nhân khiến tỉ lệ vô sinh ngày càng cao ở nước ta trong vài năm gần đây. Nếu không điều trị sớm, không chỉ ảnh hưởng đến sắc đẹp mà còn khiến sức khỏe suy yếu, dễ dẫn đến viêm khớp, viêm cổ tử cung, u xơ tử cung… Trong đó u xơ tử cung sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như mất máu, thiếu máu, suy kiệt, suy tim, hiếm muộn, vô sinh, đau hạ vị…

Đau rát và chảy máu khi quan hệ tình dục

Khi mắc phải một bệnh lý viêm nhiễm nào đó, âm đạo sẽ bị tổn thương, do đó khi quan hệ tình dục xảy ra cọ xát, vùng kín của chị em dễ bị chảy máu, chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến tới đời sống tình dục và quan hệ vợ chồng.

Đi tiểu bất thường

Với một cơ thể bình thường, mỗi ngày đi tiểu khoảng 6 lần, mỗi lần 300ml là hợp lý. Nhưng nếu bị viêm nhiễm phụ khoa, số lần đi tiểu sẽ khác so với mức bình thường, có thể ít hơn hoặc nhiều hơn. Điều này cảnh báo có thể bạn đang gặp vấn đề về đường tiết niệu hoặc bệnh lý như tiểu đường, u buồng trứng, u xơ tử cung gây chèn ép đường tiết niệu. Lúc này các chị em cần đi thăm khám để được bác sĩ chỉ định điều trị.

Khí hư có mùi và màu bất thường

Thông thường, dịch âm đạo tiết ra từ vùng kín được coi là một chất “tẩy rửa” tự nhiên giúp diệt khuẩn, cân bằng nội môi. Đó là một chất màu trắng hơi sệt như bột, không mùi, không ngứa, không hôi, pH âm đạo khoảng 4,2. Tuy nhiên, khi vùng kín có mùi hôi nặng dù đã vệ sinh kỹ thì bạn cần đi thăm khám sớm rất có thể bị viêm cơ quan sinh dục hoặc bất thường ở cổ tử cung như ung thư cổ tử cung...

Viêm nhiễm phụ khoa cần làm gì?

Khi mà bị viêm nhiễm phụ khoa các chị em cần phải sử dụng nước ấm để rửa vùng kín và lau bằng khăn mềm ít nhất 2-3 lần/ ngày. Sử dụng khăn mềm có thể làm giảm mồ hôi tích tụ và loại bỏ mùi khó chịu. Tuyệt đối không nên dùng các dụng cụ thụt rửa, thuốc xịt âm đạo, nước hoa và xà phòng để vệ sinh bên trong âm đạo. Mặc dù chúng làm cho âm đạo thơm tho, nhưng có thể làm giảm nồng độ pH của âm đạo và gây khô rát.

Chị em cần đi thăm khám sớm

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Bên cạnh đó, các chị em hãy đi thăm khám để được bác sĩ xác định chính xác nguồn gốc gây viêm nhiễm, đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, tránh gây ra những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe của phái đẹp. Hiện tượng này hoàn toàn có thể chữa khỏi. Thông thường khi viêm do vi khuẩn, bác sĩ có thể kê toa thuốc metronidazole (Flagyl), vừa uống vừa bôi để bệnh tình nhanh thuyên giảm.

Hy vọng với những thông tin trên đây phần nào đã giúp các chị em biết được nguyên nhân viêm nhiễm phụ khoa lâu ngày để có cách phòng ngừa và điều trị hiệu quả, bảo vệ được thiên chức làm mẹ của người phụ nữ.