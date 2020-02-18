Viêm lỗ chân lông vùng kín cần phải làm gì?

Sức khỏe 18/02/2020 17:40

Viêm lỗ chân lông vùng kín khiến cho nhiều chị em khó chịu, châm chích, ngứa rát, đau đớn và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Vậy cần phải làm gì để giải quyết tình trạng này?

Viêm nang lông có thể xuất hiện ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Viêm lỗ chân lông vùng kín cũng không là ngoại lệ, người bệnh sẽ thấy vùng kín xuất hiện những nốt mụn nhỏ và khu trú ở nang lông. Hãy cùng tìm hiểu cách trị bệnh này như nào qua bài viết dưới đây?

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Viêm lỗ chân lông vùng kín là gì - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây viêm lỗ chân lông ở vùng kín

Bệnh này mắc phải do một số nguyên nhân sau:

  • Nhiễm trùng vi khuẩn Staphylococcus aureus (tụ cầu khuẩn) hoặc do virus, nấm.
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Vi khuẩn Staphylococcus aureus (tụ cầu khuẩn) - Ảnh minh họa: Internet
  • Có thể do một số nang lông bị mọc ngược, gây ra bởi một khối nang lông bị tắc nghẽn do mồ hôi và tế bào da chết. Viêm lỗ chân lông vùng kín nữ phổ biến ở những vùng cơ thể có lông xù, thường xuyên cạo. Đối với vùng da nhạy cảm, nguy cơ viêm nhiễm từ dao cạo hoặc các sản phẩm tẩy lông là rất rõ ràng.
  • Quần áo chật và quần lót co giãn sẽ làm tăng ma sát giữa da và quần áo, kết hợp với mồ hôi từ việc tập thể dục hay chỉ đơn giản là đi bộ liên tục cũng sẽ tạo ra môi trường lý tưởng cho nang lông xảy ra.
  • Bồn tắm nước nóng bẩn cũng có thể gây viêm nang lông do vi khuẩn phát triển rất mạnh trong nước nóng. Bạn hãy cẩn thận làm sạch vùng giữa 2 chân và xung quanh âm đạo sau khi quan hệ tình dục và dùng bồn nước nóng để làm giảm nguy cơ nhiễm trùng nang lông. Chị em cũng có thể gặp phải tình trạng này cao hơn trong kỳ nguyệt san do sự thay đổi nồng độ hormone.
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Bồn tắm bẩn cũng là nguyên nhân gây viêm lỗ chân lông vùng kín - Ảnh minh họa: Internet

Viêm nang lông vùng kín có nguy hiểm không?

Viêm nang lông nói chung hay viêm nang lông vùng kín nói riêng nếu ở mức độ nhẹ thì không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người.

Tuy nhiên, các triệu chứng của bệnh lại khiến chị em có cảm giác khó chịu, châm chích, ẩm ướt, ngứa rát và đau đớn ở vùng kín. Mặc dù không ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng sẽ làm giảm độ tập trung, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và cuộc sống sinh hoạt. Bên cạnh đó, tâm lý tổn thương do viêm nang lông vùng khiến chị em e ngại và thiếu tự tin khi quan hệ tình dục.

Ngoài ra, nếu không chăm sóc và điều trị cẩn thận, bệnh có thể gây ra các biến chứng như:

  • Nhọt
  • Áp xe
  • Tổn thương da lan rộng
  • Có những trường hợp còn bị rụng lông mu vĩnh viễn.
  • Để lại sẹo thâm trên da.

Cách chữa viêm nang lông vùng kín tại nhà?

Trị viêm nang lông vùng kín bằng dầu dừa

Bạn vệ sinh sạch sẽ vùng kín. Sau đó, bạn thoa trực tiếp dầu dừa lên vùng da đang bị viêm nang lông, massage nhẹ nhàng khoảng 10-15 phút rồi rửa lại thật sạch với nước. Thực hiện hàng ngày để tình trạng viêm nang lông được cải thiện. Đây là phương pháp nhanh gọn, tốn ít thời gian và công sức cho những người bận rộn.

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Dầu dừa trị viêm lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Trị viêm nang lông vùng kín bằng lá trầu không

Bạn dùng 5-6 lá trầu không rửa sạch rồi đun sôi với nước. Tiếp đến, bạn để nguội bớt rồi dùng nước để ngâm hoặc rửa vùng kín. Một tuần bạn áp dụng phương pháp này 2-3 lần sẽ thấy hiệu quả rõ rệt cho tình trạng viêm nang lông.

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Trầu không trị viêm lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Biện pháp chăm sóc và phòng ngừa viêm nang lông tái phát

  • Bạn vệ sinh vùng kín bằng nước sạch hoặc các loại dung dịch dịu nhẹ khoảng 1-2 lần mỗi ngày.
  • Bạn nên chọn loại quần lót có kích cỡ phù hợp, chất liệu mỏng, thông thoáng và mềm mịn.
  • Trong thời gian điều trị viêm nang lông, bạn không nên mặc quần jeans hoặc các loại quần bó sát. Bạn hãy chọn những loại quần ống rộng hay váy để giảm tiết mồ hôi hoặc bí bách ở vùng kín.
  • Nếu viêm nang lông tái phát quá nhiều lần, bạn có thể cân nhắc đến việc triệt lông bằng laser.
  • Uống thật nhiều nước và bổ sung các thực phẩm lành mạnh để tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch cho cơ thể.
  • Chủ động vệ sinh cơ quan sinh dục sau khi quan hệ để giảm nguy cơ mắc viêm nang lông hoặc các bệnh phụ khoa khác.
  • Không dùng chung các dụng cụ cá nhân như khăn tắm, quần áo,… với người khác.
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Viêm lỗ chân lông vùng kín khiến chị em khó chịu, mất tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Viêm lỗ chân lông vùng kín không phải là một bệnh quá nguy hiểm. Tuy nhiên, bạn cần cố gắng hạn chế tình trạng này xảy ra thường xuyên không có thể chuyển hoá sang tình trạng nặng hơn. Trên đây, chúng tôi đã tổng hợp đầy đủ thông tin để bạn có thể nắm được. Chúc các chị em luôn có một cơ thể khỏe mạnh và sống thật vui vẻ hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu.

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Viêm chân lông là nỗi khổ và nỗi tự ti khiến bạn ngại mặc váy ngắn hay những chiếc áo khoe lưng trần. Sau đây là những cách trị viêm lỗ chân lông tại nhà rất đơn giản và hiệu quả.

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