Những cách trị viêm nang lông đơn giản mà hiệu quả không ngờ

Bình thường, da làm tốt công việc bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố kích ứng bên ngoài, tự chữa lành vết thương ngoài da,... tuy nhiên, thỉnh thoảng, các nang lông trên cơ thể bị vi khuẩn tấn công hoặc tắc nghẽn trong nang trứng, khiến da bị đỏ, sưng và phát triển thành viêm nang lông.

Nếu da bạn có vết đau đỏ trông giống như mụn nhọt, vỡ ra như mụn nước, đau và ngứa, rất có thể bạn bị viêm nang lông, một vấn đề phổ biến về da, có thể gặp ở bất cứ nơi nào trên cơ thể như trên cổ, đùi, mông hoặc nách và bạn chỉ cần áp dụng các cách trị viêm nang lông tại nhà đơn giản là giải quyết được vấn đề, nhưng đối với những trường hợp nặng hơn, bạn cần gặp bác sĩ.

Viêm nang lông chủ yếu là do Staph, một loại vi khuẩn gây ra khiến da xuất hiện các nhóm mụn màu đỏ như mụn nhọt, một số loại có đầu trắng, các mụn này vỡ ra có nước hoặc mủ, kèm cảm giác ngứa và đau.

Thông thường viêm nang lông chỉ cần quan sát bằng mắt thường mà không cần phải làm các xét nghiệm điều trị. Một số trường hợp nặng, bác sĩ mới cần sử dụng tăm bông để lấy mẫu da để tìm hiểu.

Cách trị viêm nang lông hiệu quả nhất

Viêm nang lông nhẹ có thể tự hết mà không cần điều trị. Để giúp bản thân chữa lành và giảm bớt các triệu chứng, bạn có thể áp dụng một số cách trị viêm nang lông tại nhà hiệu quả như là:

a. Trị viêm nang lông bằng muối

Với các bạn bị viêm nhẹ, các bạn có thể dùng muối để chữa viêm nang lông tại nhà đơn giản. Muối có tính sát khuẩn, hạn chế vi khuẩn và giúp làm sạch da.



Mách bạn cách trị viêm nang lông bằng muối và chanh

Điều trị viêm nang lông bằng muối như thế nào?

- Đầu tiên là làm sạch khu vực da bị viêm bằng nước ấm và xà phòng kháng khuẩn.

- Pha nước muối loãng theo tỉ lệ: 1 thìa muối pha với hai cốc nước, khuấy cho muối hòa tan hết, để tăng hiệu quả có thể pha thêm 2 thìa nước cốt chanh.

- Dùng khăn sạch thấm nước muối, đặt lên khu vực da bị viêm 15-20 phút hoặc tắm bằng nước muối, rửa lại vùng da bằng nước ấm, lau khô bằng khăn mềm.

Ngày thực hiện 1-2 lần, kiên trì trong 1 tuần là có thể thấy tình trang da được cải thiện đáng kể.

b. Hướng dẫn xông mặt trị viêm nang lông

Xông hơi da mặt là một trong những cách điều trị viêm nang lông trên mặt hiệu quả và giúp làm sạch da khá đơn giản, hiệu quả càng tăng cao khi kết hợp xông mặt với tinh dầu tự nhiên, giúp diệt khuẩn, giảm viêm, sạch da và chăm sóc da khỏe từ bên trong, nhanh lành vết thương trên mặt.



Xông mặt trị viêm nang lông với tinh dầu để tăng cao hiệu quả

Bởi một phần nguyên nhân gây ra viêm nang lông trên mặt là do vệ sinh không sạch sẽ, bụi bẩn, nhờn bẩn ở trên mặt gây bí tắc và dẫn đến viêm nang lông. Khi xong mặt với tinh dầu lúc trước đi ngủ sẽ giúp bạn nhanh khỏi viêm nang lông hiệu quả.

Các bạn có thể xông mặt bằng nhiều cách như dùng máy xông hơi, túi xông hơi,.... Nếu không có điều kiện có thể đun nước nóng, đổ ra bát sạch, dùng khăn chùm kín để hơi nóng từ nước trong bát bốc hơi xông mặt, chú ý khoảng cách để không bị nóng quá, hoặc lấy khăn mặt sạch thấm nước nóng ở nhiệt độ vừa phải, đắp lên mặt trong 5 phút.

Thực hiện tuần 2 lần sẽ giúp lỗ chân lông sạch sẽ, không bí tắc gặp phải tình trạng viêm nữa.

Sau khi xông hơi đừng quên thoa kem dưỡng ẩm dưỡng da.

c. Trị viêm nang lông bằng dầu dừa

Dầu dừa vừa có tính kháng khuẩn, chống viêm, dưỡng da ẩm mịn, áp dụng trị viêm nang lông bằng dầu dừa vừa giúp da khỏe lại được dưỡng mềm mịn không ngờ.



Hướng dẫn cách trị viêm nang lông bằng dầu dừa, dưỡng da sáng khỏe

Điều trị viêm nang lông bằng dầu dừa thế nào?

Các bạn có thể sử dụng dầu dừa nguyên chất hoặc hỗn hợp dầu dừa nước cốt chanh theo tỉ lệ 1 thìa nước cốt chanh pha với 4 thìa dầu dừa, thoa trực tiếp và mát xa vùng da bị viêm nang lông trong khoảng 15 phút, rửa sạch lại với nước ấm lau khô bằng khăn mềm là được.

Tiến hành 2 ngày/1 lần đều đặn để có kết quả tốt nhất.

d. Chữa viêm nang lông bằng lá trầu không

Lá trầu không có tính sát khuẩn, giảm ngứa, tiêu viêm, giúp nhanh khỏi viêm nang lông trong thời gian ngắn nhất. Trị viêm nang lông bằng lá trầu không là một cách khá đơn giản, lành tính, hiệu quả và tiết kiệm.



Lá trầu không trị viêm nang lông cấp tốc

Các bạn chuẩn bị 10-15 lá trầu không rửa sạch, giã nát cùng một ít muối, bọc phần lá trầu không được giã nát trong một khăn sạch, chà nhẹ vùng da bị viêm trong khoảng 15 phút, rửa sạch lại bằng nước ấm, lau khô bằng khăn mềm. Thực hiện 2 ngày/1 lần đều đặn để có phát huy hiệu quả tốt nhất.

e. Trị viêm nang lông bằng aspirin

Aspirin có tác dụng giảm viêm, kháng khuẩn, không chỉ có thể bôi trị mụn ngoài da mà các bạn có thể dùng aspirin để trị viêm nang lông khá đơn giản.



Tận dụng aspirin trị viêm nang tại nhà nhanh chóng

Các bạn chuẩn bị hai chai nước sạch rỗng, 100ml rượu 40 độ, 80ml giấm trắng và 20 viên aspirin.

Đầu tiên, các bạn lấy hai chai sạch, 1 chai đựng 80ml giấm trắng pha với 8 viên aspirin, 1 chai đựng 100ml rượu pha với 12 viên aspirin. Lắc đều cho aspirin tan hết ở hai chai. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 24 giờ rồi trộn chung hai chai làm thành một hỗn hợp đồng nhất.

Mỗi lần sử dụng, dùng bông thấm dung dịch thoa đều kết hợp mát xa vùng da bị viêm nang lông trong khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Tuần thực hiện 2-3 lần để trị viêm nang lông nhanh nhất.

Lưu ý:

- Không áp dụng cách trị viêm nang lông bằng aspirin với phụ nữ mang thai và đang cho con bú, những ai dị ứng với aspirin, gặp phải tình trạng máu loãng hay mắc bệnh Reye.

- Không áp dụng để trị viêm nang lông trên mặt vì rượu sẽ làm khô da, đẩy nhanh tình trạng lão hóa.

- Khi đã khỏi thì cũng nên dừng lại, không tiếp tục áp dụng.

f. Chữa viêm nang lông bằng laser

Khi các cách trị viêm nang lông ở trên không mang lại kết quả như mong muốn thì có thể xem xét chữa viêm nang lông bằng laser.



Tìm hiểu cách trị viêm nang lông bằng laser

Ngày nay, việc sử dụng tia laser chữa bệnh, làm đẹp trở nên phổ biến và nhiều người biết đến hơn. Với những ai bị viêm lỗ chân lông nặng, sẽ được chiếu trực tiếp tia laser với bước sóng ánh sáng mạnh trên bề mặt da, tiêu diệt vi khuẩn và loại bỏ vĩnh viễn nang lông, dứt hẳn tình trạng bị viêm trên da sau một vài liệu trình.

Tuy nhiên trị viêm nang lông bằng laser khá tốn kém, kèm theo một số tác dụng phụ như là da đổi màu, có sẹo, da phồng rộp.

Ngoài ra, trên thực tế, trị viêm nang lông bằng tia laser là biện pháp cuối cùng sử dụng vì nó triệt tiêu nang lông, thường khi các phương pháp điều trị tự chăm sóc không đạt hiệu quả thì bác sĩ sẽ kê cho bạn một số loại thuốc dùng trước khi tiến hành trị bằng laser như:

- Kem kháng sinh nếu viêm nang lông là do vi khuẩn (chỉ dùng cho trường hợp rất nặng)

- Kem chống nấm, dầu gội, hoặc thuốc nếu nó bị nấm gây ra

- Kem có chứa steroid giúp giảm sưng, viêm

Phòng ngừa viêm nang lông

Để giảm nguy cơ bị viêm nang lông nên lưu ý:

- Tránh mặc quần áo gây kích ứng da hoặc giữ nhiệt và mồ hôi, tránh để da tiếp xúc hóa chất, đặc biệt là hóa chất lạ như dùng găng tay cao su và ủng cao.

- Hạn chế sử dụng việc đưa tay sờ da, thoa những loại kem hoặc sản phẩm khiến da tiết dầu nhiều, chúng có thể gây tắc nghẽn nang lông và thành một cái bẫy vi khuẩn.

- Chỉ tắm bồn nước nóng nếu biết chắc chắn chúng sạch sẽ và được bảo quản tốt.

- Sử dụng khăn sạch, dao cạo râu và các vật dụng chăm sóc cá nhân khác và tránh chia sẻ chúng với bất kỳ ai khác.

- Rửa mặt bằng nước ấm và sữa rửa mặt nhẹ nhàng.

- Với các bạn nam, khi cạo râu nên thoa nhiều gel hoặc kem cạo râu, không dùng xà phòng, và để yên trong 5 đến 10 phút để làm mềm. Cạo theo hướng lông mọc. Rửa sạch với nước ấm và sử dụng kem dưỡng ẩm.

Viêm nang lông thường gặp và không khó chữa, áp dụng các cách trị viêm nang lông giới thiệu trên đây là các bạn có thể tự tin diện chân váy hay những chiếc áo khoe lưng gợi cảm đầy tự tin không còn e ngại nào nữa.