Viêm dạ dày cấp nên ăn gì để giảm đau nhanh chóng?

Khi dạ dày bị “đau” thì thực đơn trong bữa ăn sẽ trở thành vấn đề khó khăn hơn cho các chị em nội trợ với hàng ngàn câu hỏi là “Đau dạ dày nên ăn gì để giảm đau?” hay “Ngày mai nấu món gì mà đau dạ dày ăn được?"

Khi mắc phải các chứng bệnh về đường tiêu hóa thì loại thực phẩm nào đưa vào bên trong để hạn chế đau đớn và không khiến bệnh xuất hiện những biến chứng xấu là một vấn đề nan giải? Vì thế mà chủ đề viêm dạ dày cấp nên ăn gì đã được đưa ra bàn tán khá sôi nổi. Kết quả như sau:

Mách bạn một vài thực đơn ngon bổ, tốt cho dạ dày và quan trọng nhất là bổ sung đầy đủ năng lượng trong 1 ngày, có thể áp dụng cho gia đình mình nhé!

Bữa sáng: 1 quả trứng gà đánh kem và 50 gram bánh quy.

Bữa trưa: cơm (gạo tẻ 200 gram), giá xào (100 gram giá đỗ, 30 gram thịt lợn, 5 gram dầu hoặc mỡ).

Bữa phụ: 50 gram bánh quy (hoặc biscot), hoặc chè đỗ xanh, đỗ đen.

Bữa tối: cơm (200gram gạo tẻ), xôi lạc hoặc cơm nếp lạc (200 gram gạo nếp , 30 gram lạc hạt), 30 gram thịt lợn rim.

Thực đơn 2

Bữa sáng: 1 quả trứng gà hấp và cháo nếp 1 bát 200ml.

Bữa trưa: cơm (200 gram gạo tẻ), 100 gram rau bắp cải luộc, 50 gram thịt lợn viên hấp.

Bữa phụ: 50 gram bánh quy hoặc chè bột sắn.

Bữa tối: cơm (200 gram gạo tẻ), đậu xào (100 gram đậu quả, 30 gram thịt , 5 gram dầu, hành mùi).

Ngoài ra, ăn gì để giảm đau dạ dày?

Theo các chuyên gia thì gừng có vị cay, tính ấm và chất chống oxy hóa cao nên có khả năng làm giảm đau dạ dày hiệu quả. Chỉ cần vài lát gừng vào buổi sáng hoặc tối, ăn trực tiếp hay cho gừng vào tách trà sẽ giữ cho dạ dày luôn ấm và giảm cơn đau.

Sữa chua có nhiều men vi sinh giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm chứng đầy hơi, chướng bụng. Sữa chua lại là loại thực phẩm dễ sử dụng và khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ nhỏ. Nên dùng loại sữa chua ít đường hoặc không đường sẽ tốt hơn.

Cơm trắng là lựa chọn tốt cho người loét dạ dày

Bánh quy và cơm trắng cũng là hai loại thực phẩm có khả năng hấp thụ axit dạ dày và các chất lỏng bên trong dạ dày giúp hạn chế tiêu chảy và giảm đau cho bao tử cực hiệu quả, ngoài ra khoai tây luộc, bánh mì nướng cũng nằm trong danh sách các loại thực phẩm thân thiện với dạ dày.

Hoa quả là một loại dưỡng chất giàu chất dinh dưỡng, khoáng chất và chất xơ có khả năng cải thiện tiêu hóa rất tốt. Tuy nhiên, ở một số loại hoa quả chứa nhiều thành phần có hại cho dạ dày, cho nên việc chọn lọc trái cây phù hợp là cần thiết để hỗ trợ sức khỏe. Vậy đau dạ dày nên ăn hoa quả gì?

Chuối

Viêm dạ dày cấp nên ăn gì? Chuối là đề cử đầu bảng chúng tôi khuyên dùng. Vì thức ăn chậm tiêu hóa, ở lâu trong dạ dày có thể dẫn đến các biểu hiện khó chịu như ợ nóng, đầy bụng, khó tiêu… Nhờ vào hàm lượng lớn pectic, chuối có khả năng khắc phục tình trạng trên.

Táo



Táo tốt cho hệ tiêu hóa

Táo có khả năng hỗ trợ ngăn bệnh trĩ, viêm ruột thừa, viêm dạ dày tái phát nhờ vào lượng chất xơ hòa tan, vitamin, enzym có lợi, chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể, giúp thức ăn được tiêu hóa nhanh và giảm nguy cơ rối loạn đường ruột.

Đu đủ

Đu đủ được biết đến là loại trái cây chuyên trị chứng táo bón, khó tiêu. Bạn có thể kết hợp cùng nguyên liệu khác như táo tây và sắc lấy nước uống hoặc dùng làm nước ép uống trong ngày sẽ phát huy công dụng hiệu quả.

Cherry

Cherry cũng có chất làm trung hòa axit trong dạ dày, tốt cho đường ruột, ức chế hoạt động của vi khuẩn H.pylori và đồng thời tăng cường sức đề kháng cho cơ thể nói chung và dạ dày nói riêng.

Bơ

Bơ giúp tăng nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Bơ là món ăn ngon dành cho nhiều người và dễ dàng chế biến ở nhiều dạng như bơ dầm, sinh tố bơ…

Dâu tây

Không chỉ cung cấp vitamin, chất khoáng cho cơ thể, có chức năng làm se niêm mạc, làm lành tổn thương do viêm, loét dạ dày. Cũng như bơ, dâu tây đa dạng trong cách sử dụng như dầm, xay nhuyễn, sinh tố hoặc kết hợp cùng loại trái cây khác.

Việt quất

Việt quất tốt cho người bị loét dạ dày

Việt quất khá thân thiện với dạ dày vì chúng có chứa nhiều chất khoáng, vitamin, chất xơ và đặc biệt là chất chống oxy hóa, chống nhiễm trùng đường ruột, ngăn ngừa sự kết dính và hoạt động của vi khuẩn Hp gây tổn thương dạ dày.

Có rất nhiều loại trái cây có thể sử dụng hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày. Tâm lý của chúng ta là dung nạp quá nhiều trái cây vào một lúc có thể vì cho rằng ăn càng nhiều càng tốt hoặc vì chúng hấp dẫn, thấy ngon miệng.

Nhưng lưu ý rằng ăn uống khoa học mới mang lại hiệu quả thật sự, chú ý khi bị đau dạ dày cần ăn sau bữa chính khoảng 30 phút – 1 tiếng, không ăn khi đói để tránh trào ngược dạ dày và không ăn ngay sau khi uống thuốc tây.

Viêm niêm mạc dạ dày nên ăn gì hằng ngày?

Viêm niêm mạc dạ dày nên ăn gì? Chúng tôi khuyên bạn nên dùng cháo vào bữa sáng vì thời điểm sáng là thời điểm dạ dày chứa nhiều axit hơn bất kỳ thời gian nào trong ngày. Những loại đồ ăn lỏng, chứa nhiều nước như cháo hay súp là lựa chọn tốt nhất vì chúng giảm thiểu các cơn đau do dạ dày phải co bóp quá nhiều để tiêu hóa thức ăn gây ra.

Người đau dạ dày cũng có thể sử dụng thêm tinh bột vì chúng dễ tiêu hóa và thấm hút axit trong dạ dày, làm giảm cơn đau nhanh chóng, ví dụ như cơm nát, bánh mì, khoai tây, bột yến mạch, ngũ cốc…kèm theo sữa tươi và các món ăn nhẹ như bánh, phở, bún…để bổ sung các vi chất có lợi cho cơ thể và năng lượng hằng ngày.

Như vậy chúng ta đã biết viêm loét dạ dày nên ăn uống gì? Vậy còn kiêng cữ thì sao? Việc kiêng cữ rất quan trọng vì nếu không sẽ khiến tình trạng bệnh có chuyển biến xấu hoặc kéo dài thời gian ủ bệnh.

Cháo loãng vào bữa sáng là thức ăn phù hợp cho người bị viêm loét dạ dày

Chúng ta cần lưu ý sáng là thời gian cần bổ sung dinh dưỡng sau 1 đêm dài nhưng chỉ nên ăn thức ăn dạng lỏng để dạ dày không phải làm việc quá nhiều gây ra đau đớn nhưng đây cũng là thời gian mà hệ tiêu hóa hoạt động còn kém, do đó kiêng cữ các thực phẩm khó tiêu như dầu mỡ, chất béo là cần thiết.

Ngoài ra, người bệnh tuyệt đối không nên sử dụng thức uống có cồn như rượu, bia, cà phê, nước ngọt có gas, các thức ăn cay nóng như tiêu, ớt vì chúng sẽ làm tổn thương niêm mạc dạ dày khiến cơn đau tăng lên dữ dội.

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Viêm dạ dày cấp nên tránh xa tiêu, ớt để bao tử không tăng cơn đau

Ngoài viêm dạ dày cấp nên ăn gì thì một điều cần nhớ nữa là không nên ăn lúc quá no hoặc quá đói, ăn chậm nhai kỹ, thái nhỏ thức ăn và dùng thức ăn mềm để hỗ trợ hệ tiêu hóa giảm bớt hoạt động gây ra đau đớn nhiều hơn và luôn giữ ấm bụng, không hoạt động mạnh sau khi ăn xong, nói không với vừa ăn vừa làm việc khác như đọc sách, xem tivi và quan trọng là giữ tinh thần thư thái và có chế độ ăn uống điều độ, khoa học để hỗ trợ bệnh chóng khỏi.