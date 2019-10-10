Nguyên nhân gây hở van dạ dày và cách chữa trị hiệu quả

Sống khỏe 10/10/2019 10:50

Hở van dạ dày là một trong những bệnh về đường tiêu hóa thường hay mắc phải. Đây cũng là dấu hiệu của bệnh trào ngược dạ dày thực quản và sẽ còn gây ra những hậu quả khác.

Nguyên nhân bị hở van dạ dày

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực y tế đã nghiên cứu và xác định được những nguyên nhân dẫn đến hở van dạ dày. Bệnh nhân cũng cần nắm rõ nguyên nhân gây bệnh là phương pháp tốt nhất để ngăn ngừa và điều trị bệnh hiệu quả.

ho van da day 1
Hở van dạy dày khiến nhiều người khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Thói quen ăn uống phản khoa học: Nếu bạn hay ăn uống thất thường, ăn không đúng giờ đúng giấc, thường xuyên ăn khuya, ăn quá no hoặc để bụng quá đói, ăn nhiều các loại thực phẩm khó tiêu hóa và nhiều thực phẩm cay nóng, dầu mỡ, thức ăn đóng hộp…thì nguy cơ bị hở van dạ dày của bạn sẽ tăng lên gấp đôi so với những người có chế độ ăn uống khoa học, tốt cho dạ dày và đường tiêu hóa.

ho van da day 2
Ăn nhiều dầu mỡ cũng là một nguyên nhân - Ảnh minh họa: Internet

Các vấn đề bệnh lý về dạ dày: Trường hợp người đang bị đau dạ dày, viêm loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa thì dịch dạ dày sẽ bị đẩy lên thường xuyên hơn. Cũng có thể do người bệnh được sinh ra với van dạ dày lỏng hơn người khác, lâu dần sẽ trở nên hở và tạo điều kiện cho thức ăn trào ngược lên.

Lối sống không lành mạnh: Không chỉ chế độ ăn uống mà chế độ sinh hoạt cũng đóng một nguyên nhân chính gây nên tình trạng van dạ dày bị hở. Thường xuyên uống các thức uống có cồn như rượu bia và sử dụng các chất kích thích không chỉ khiến cho van dạ dày bị hở mà còn gây ra các bệnh nguy hiểm khác về dạ dày nói riêng và đường tiêu hóa nói chung.

Hở van dạ dày có chữa được không?

Để điều trị hở van dạ dày hiệu quả mà an toàn nhất thì người bệnh cần biết chính xác tình hình bệnh của mình và cần có sự can thiệp của y khoa để làm ngăn chặn bệnh phát triển cũng như kéo dài và gây ra nhiều căn bệnh khác nữa.

ho van da day 3
Cần có sự can thiệp y khoa - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu của bệnh hở van dạ dày

Theo các bác sĩ thì tại thời điểm van dạ dày mới bị hở ra thì bệnh nhân sẽ khó có thể phân biệt được những dấu hiệu của bệnh so với các vấn đề khác về dạ dày. Song, người bệnh hãy cố để ý xem mình có gặp tất cả các vấn đề được liệt kê dưới đây hay không. Nếu câu trả lời là “có” thì trên 85% bạn đã mắc chứng hở van dạ dày.

Triệu trứng hở van dạ dày: Đau quặn vùng thượng vị (chính giữa, trên rốn). Đau rát ở cuốn họng và càng đau hơn khi nôn. Thường xuyên cảm thấy buồn nôn, đặc biệt là sau khi ăn xong. Ợ chua, ợ hơi, ợ nóng cả khi no và đói. Miệng luôn cảm thấy đắng chát, ăn uống không ngon.

ho van da day 4
Hôi miệng, ợ chua là dấu hiệu hở van dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Biểu hiện hở van dạ dày

Ngoài những dấu hiện trên, người bệnh còn có những biểu hiện như: Hôi miệng, cảm thấy bụng bị chướng, đầy hơi kéo dài rất khó chịu, tức ngực, khó thở và có thể dẫn đến mất ngủ, trọng lượng cơ thể và sức đề kháng giảm sút đáng kể.

Trào ngược dạ dày thực quản cũng là tình trạng phổ biến nhất xảy ra với rối loạn chức năng cơ vòng thực quản dưới. Van không đóng đúng cách sẽ làm thực ăn đang tiêu hóa hoặc dịch axit trong dạ dày trào ngược lên thực quản, gây kích ứng và viêm thực quản.

ho van da day 5
Trào ngược thực quản khiến người bệnh khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của hở van dạ dày

Hở van dạ dày là biểu hiện của bệnh trào ngược dạ dày thực quản, khi bị hở van dạ dày thường kèm theo các triệu chứng hôi miệng và hơi thở có mùi hôi, việc hơi thở hôi những mùi khác nhau là tùy thuộc vào tình trạng bệnh hay những loại thực phẩm khác nhau. Hở van dạ dày là bệnh có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của mỗi người.

Bệnh hở van dạ dày tuy không gây ra nhiều nguy hiểm nhưng tình trạng kéo dài sẽ gây nên bệnh trào ngược dạ dày thực quản, và viêm thực quản trào ngược. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản xảy ra khi chúng ta ăn nhiều đồ cay nóng và gây viêm loắt dạ dày, hay việc sử dụng quá nhiều các chất kích thích như rượu bia, các chất có ra và gây đầy hơi chướng bụng, lượng khí trong dạ dày không thoát kịp qua đường hậu môn nên gây ra tình trạng ợ hơi, ợ chua liên tục, và đôi khi là tào ngược dịch vị dạ dày.

ho van da day 6
Hở van dạ dày ảnh hưởng đến cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng dịch vị dạ dày và không khí bị trào ngược lên thực quản là do van dạ dày bị hở nên các a xít và khí dễ dàng bị trào lên thực quản và thoát ra miệng.

Bệnh hở van dạ dày có chữa được không?

Theo các thống kê  y tế, lên đến 2/3 dân số hiện nay đang mắc phải các chứng bệnh về dạ dày, phổ biến nhất là hở van dạ dày. Vậy, đây là căn bệnh gì, nguyên nhân gây bệnh như thế nào và làm sao để chữa trị.

Bệnh nhân nên hiểu điều này, bệnh hở van dạ dày cũng như các bệnh về đường tiêu hóa khác, hở van dạ dày có khả năng chữa khỏi hoàn toàn rất cao nếu được phát hiện và điều trị sớm. Thông thường thì các bác sĩ sẽ áp dụng phác đồ điều trị của bệnh trào ngược dạ dày thực quản để chữa hở van dạ dày.

Cách chữa hở van dạ dày

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để điều trị bệnh hở van dạ dày. Theo Tây y, bệnh nhân hở van dạ dày có thể áp dụng cách điều trị tạm thời bằng việc sử dụng một số loại thuốc trung hòa axit, kích thích chức năng vận động thực quản dạ dày.

 Bên cạnh đó, các bạn có thể đến các cơ sở y tế để sử dụng biện pháp mổ nội soi Nissen. Đây cũng là một trong những cách điều trị hiệu quả, đơn giản cho bệnh nhân.

ho van day day 7
Sử dụng thuốc hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng thuốc: Thuốc chiếm tới 70% sự thành công trong việc điều trị các bệnh nói chung và hở van dạ dày nói riêng. Mục đích điều trị là giúp loại bỏ các yếu tố gây ra suy yếu van dạ dày, tạo điều kiện cho van dày hoạt động bình thường, đồng thời cân bằng lại lượng acid tiết ra so với nhu cầu của cơ thể để ngăn ngừa nguy cơ gây ra viêm loét, trào ngược.

Một số loại thảo dược như khôi tía, cỏ lào, loét mồm, tam thất nam, cam thảo, khương hoàng… có tác dụng giúp điều hoà chức năng van tâm vị, chống trào ngược, làm sạch và làm se vết viêm, loét, giúp các tổn thương của niêm mạc thực quản mau lành. Đồng thời giúp cân bằng lượng axit tiết ra, kiện tỳ vị, tăng cường chức năng tiêu hóa nên dạ dày được nhanh làm rỗng, không tạo áp lực lên cơ vòng thực quản dưới. Như vậy, các yếu tố này đều được giải quyết tận căn nguyên.

ho van day day 8
Cần lựa chọn chế độ ăn uống hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt: Tạo thói quen ăn uống khoa học là một cách thức hiệu quả để có thể đẩy lùi bệnh hở van dạ dày. Người bệnh hở van dạ dày nên tránh ăn quá no, sử dụng những chất kích thích như café, chè, đồ ăn có tính axit, thực phẩm chiên rán, nhiều mỡ. Ngoài ra cũng cần ăn đúng giờ, chia nhỏ các bữa ăn, tránh nằm ngay sau khi ăn.

Bên cạnh đó, thể dục cũng có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, cân bằng. Bệnh nhân bị hở van dạ dày nên luyện tập nhẹ nhàng khoảng 30 phút mỗi ngày để giúp tinh thần thư thái giúp bệnh chóng lành.

Ngoài ra, rất nhiều bác sĩ khuyên bệnh nhân bị hở van dạ dày cần kê cao đầu giường khi ngủ, nhưng đa số thực hiện sai bởi họ chỉ ngủ trên nhiều gối được xếp chồng, biện pháp dùng nhiều gối này không làm cho thực quản cao hơn dạ dày được, giúp axit không dễ tấn công lên thực quản khi van dạ dày bị hở.

 

Các thực phẩm “rẻ bèo” là thần dược làm giảm cholesterol hiệu quả nhưng không phải ai cũng biết

Các thực phẩm “rẻ bèo” là thần dược làm giảm cholesterol hiệu quả nhưng không phải ai cũng biết

Lượng cholesterol cao có thể khiến bạn tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hãy bổ sung ngay vào thực đơn của bạn 7 loại thực phẩm giảm cholesterol trong máu để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh và bảo vệ sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh dạ dày hôi miệng trào ngược thực quản

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 57 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 57 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 57 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 57 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?