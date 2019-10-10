Nguyên nhân gây hở van dạ dày và cách chữa trị hiệu quả

Thói quen ăn uống phản khoa học: Nếu bạn hay ăn uống thất thường, ăn không đúng giờ đúng giấc, thường xuyên ăn khuya, ăn quá no hoặc để bụng quá đói, ăn nhiều các loại thực phẩm khó tiêu hóa và nhiều thực phẩm cay nóng, dầu mỡ, thức ăn đóng hộp…thì nguy cơ bị hở van dạ dày của bạn sẽ tăng lên gấp đôi so với những người có chế độ ăn uống khoa học, tốt cho dạ dày và đường tiêu hóa.

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực y tế đã nghiên cứu và xác định được những nguyên nhân dẫn đến hở van dạ dày . Bệnh nhân cũng cần nắm rõ nguyên nhân gây bệnh là phương pháp tốt nhất để ngăn ngừa và điều trị bệnh hiệu quả.

Lối sống không lành mạnh: Không chỉ chế độ ăn uống mà chế độ sinh hoạt cũng đóng một nguyên nhân chính gây nên tình trạng van dạ dày bị hở. Thường xuyên uống các thức uống có cồn như rượu bia và sử dụng các chất kích thích không chỉ khiến cho van dạ dày bị hở mà còn gây ra các bệnh nguy hiểm khác về dạ dày nói riêng và đường tiêu hóa nói chung.

Các vấn đề bệnh lý về dạ dày: Trường hợp người đang bị đau dạ dày, viêm loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa thì dịch dạ dày sẽ bị đẩy lên thường xuyên hơn. Cũng có thể do người bệnh được sinh ra với van dạ dày lỏng hơn người khác, lâu dần sẽ trở nên hở và tạo điều kiện cho thức ăn trào ngược lên.

Hở van dạ dày có chữa được không?

Để điều trị hở van dạ dày hiệu quả mà an toàn nhất thì người bệnh cần biết chính xác tình hình bệnh của mình và cần có sự can thiệp của y khoa để làm ngăn chặn bệnh phát triển cũng như kéo dài và gây ra nhiều căn bệnh khác nữa.

Cần có sự can thiệp y khoa - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu của bệnh hở van dạ dày

Theo các bác sĩ thì tại thời điểm van dạ dày mới bị hở ra thì bệnh nhân sẽ khó có thể phân biệt được những dấu hiệu của bệnh so với các vấn đề khác về dạ dày. Song, người bệnh hãy cố để ý xem mình có gặp tất cả các vấn đề được liệt kê dưới đây hay không. Nếu câu trả lời là “có” thì trên 85% bạn đã mắc chứng hở van dạ dày.

Triệu trứng hở van dạ dày: Đau quặn vùng thượng vị (chính giữa, trên rốn). Đau rát ở cuốn họng và càng đau hơn khi nôn. Thường xuyên cảm thấy buồn nôn, đặc biệt là sau khi ăn xong. Ợ chua, ợ hơi, ợ nóng cả khi no và đói. Miệng luôn cảm thấy đắng chát, ăn uống không ngon.

Hôi miệng, ợ chua là dấu hiệu hở van dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Biểu hiện hở van dạ dày

Ngoài những dấu hiện trên, người bệnh còn có những biểu hiện như: Hôi miệng, cảm thấy bụng bị chướng, đầy hơi kéo dài rất khó chịu, tức ngực, khó thở và có thể dẫn đến mất ngủ, trọng lượng cơ thể và sức đề kháng giảm sút đáng kể.

Trào ngược dạ dày thực quản cũng là tình trạng phổ biến nhất xảy ra với rối loạn chức năng cơ vòng thực quản dưới. Van không đóng đúng cách sẽ làm thực ăn đang tiêu hóa hoặc dịch axit trong dạ dày trào ngược lên thực quản, gây kích ứng và viêm thực quản.

Trào ngược thực quản khiến người bệnh khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của hở van dạ dày

Hở van dạ dày là biểu hiện của bệnh trào ngược dạ dày thực quản, khi bị hở van dạ dày thường kèm theo các triệu chứng hôi miệng và hơi thở có mùi hôi, việc hơi thở hôi những mùi khác nhau là tùy thuộc vào tình trạng bệnh hay những loại thực phẩm khác nhau. Hở van dạ dày là bệnh có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của mỗi người.

Bệnh hở van dạ dày tuy không gây ra nhiều nguy hiểm nhưng tình trạng kéo dài sẽ gây nên bệnh trào ngược dạ dày thực quản, và viêm thực quản trào ngược. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản xảy ra khi chúng ta ăn nhiều đồ cay nóng và gây viêm loắt dạ dày, hay việc sử dụng quá nhiều các chất kích thích như rượu bia, các chất có ra và gây đầy hơi chướng bụng, lượng khí trong dạ dày không thoát kịp qua đường hậu môn nên gây ra tình trạng ợ hơi, ợ chua liên tục, và đôi khi là tào ngược dịch vị dạ dày.

Hở van dạ dày ảnh hưởng đến cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng dịch vị dạ dày và không khí bị trào ngược lên thực quản là do van dạ dày bị hở nên các a xít và khí dễ dàng bị trào lên thực quản và thoát ra miệng.

Bệnh hở van dạ dày có chữa được không?

Theo các thống kê y tế, lên đến 2/3 dân số hiện nay đang mắc phải các chứng bệnh về dạ dày, phổ biến nhất là hở van dạ dày. Vậy, đây là căn bệnh gì, nguyên nhân gây bệnh như thế nào và làm sao để chữa trị.

Bệnh nhân nên hiểu điều này, bệnh hở van dạ dày cũng như các bệnh về đường tiêu hóa khác, hở van dạ dày có khả năng chữa khỏi hoàn toàn rất cao nếu được phát hiện và điều trị sớm. Thông thường thì các bác sĩ sẽ áp dụng phác đồ điều trị của bệnh trào ngược dạ dày thực quản để chữa hở van dạ dày.

Cách chữa hở van dạ dày

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để điều trị bệnh hở van dạ dày. Theo Tây y, bệnh nhân hở van dạ dày có thể áp dụng cách điều trị tạm thời bằng việc sử dụng một số loại thuốc trung hòa axit, kích thích chức năng vận động thực quản dạ dày.

Bên cạnh đó, các bạn có thể đến các cơ sở y tế để sử dụng biện pháp mổ nội soi Nissen. Đây cũng là một trong những cách điều trị hiệu quả, đơn giản cho bệnh nhân.

Sử dụng thuốc hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng thuốc: Thuốc chiếm tới 70% sự thành công trong việc điều trị các bệnh nói chung và hở van dạ dày nói riêng. Mục đích điều trị là giúp loại bỏ các yếu tố gây ra suy yếu van dạ dày, tạo điều kiện cho van dày hoạt động bình thường, đồng thời cân bằng lại lượng acid tiết ra so với nhu cầu của cơ thể để ngăn ngừa nguy cơ gây ra viêm loét, trào ngược.

Một số loại thảo dược như khôi tía, cỏ lào, loét mồm, tam thất nam, cam thảo, khương hoàng… có tác dụng giúp điều hoà chức năng van tâm vị, chống trào ngược, làm sạch và làm se vết viêm, loét, giúp các tổn thương của niêm mạc thực quản mau lành. Đồng thời giúp cân bằng lượng axit tiết ra, kiện tỳ vị, tăng cường chức năng tiêu hóa nên dạ dày được nhanh làm rỗng, không tạo áp lực lên cơ vòng thực quản dưới. Như vậy, các yếu tố này đều được giải quyết tận căn nguyên.

Cần lựa chọn chế độ ăn uống hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt: Tạo thói quen ăn uống khoa học là một cách thức hiệu quả để có thể đẩy lùi bệnh hở van dạ dày. Người bệnh hở van dạ dày nên tránh ăn quá no, sử dụng những chất kích thích như café, chè, đồ ăn có tính axit, thực phẩm chiên rán, nhiều mỡ. Ngoài ra cũng cần ăn đúng giờ, chia nhỏ các bữa ăn, tránh nằm ngay sau khi ăn.

Bên cạnh đó, thể dục cũng có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, cân bằng. Bệnh nhân bị hở van dạ dày nên luyện tập nhẹ nhàng khoảng 30 phút mỗi ngày để giúp tinh thần thư thái giúp bệnh chóng lành.

Ngoài ra, rất nhiều bác sĩ khuyên bệnh nhân bị hở van dạ dày cần kê cao đầu giường khi ngủ, nhưng đa số thực hiện sai bởi họ chỉ ngủ trên nhiều gối được xếp chồng, biện pháp dùng nhiều gối này không làm cho thực quản cao hơn dạ dày được, giúp axit không dễ tấn công lên thực quản khi van dạ dày bị hở.