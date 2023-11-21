Vì sao đau đầu khi uống rượu vang đỏ: Khoa học đã có câu trả lời

Mới đây, một nhóm nghiên cứu người Mỹ đã tìm ra chìa khóa giải đáp bí ẩn này.

Từ hàng nghìn năm nay, rượu vang đỏ đã được sử dụng là một loại thức uống giúp giảm mệt mỏi, cải thiện giấc ngủ, ngăn ngừa đột quỵ và nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Tuy nhiên, nguyên nhân gây đau đầu sau khi uống rượu vang đỏ vẫn chưa được tìm ra. Ảnh minh họa: Internet Mới đây, một nhóm nghiên cứu của Đại học California tại Davis, Mỹ, đề xuất rằng nguyên nhân thực sự gây ra chứng đau đầu sau khi uống rượu vang đỏ có thể là do tác dụng của flavanol là quercetin, một sắc tố thực vật chống oxy hóa có trong hạt và vỏ nho.

Quercetin có nhiều trong nho, dâu tây, anh đào, cải xoăn, hành tây và được biết là có tác dụng ngăn ngừa nhiều bệnh khác nhau bằng cách hoạt động như một chất chống oxy hóa trong cơ thể. Kết quả nghiên cứu được công bố trên báo cáo khoa học Scientific Reports vào ngày 21/11 (giờ địa phương).

Ảnh minh họa: Internet Khi uống rượu, cơ thể sẽ trải qua hai quá trình biến đổi trong cơ thể. Sau khi rượu ở dạng ethanol được chuyển hóa thành acetaldehyde trong gan, acetaldehyde sau đó được chuyển trở lại thành acetate. Lý do khiến mặt đỏ bừng và đau đầu sau khi uống rượu là do acetaldehyde độc ​​hại không bị phân hủy thành axetat trong cơ thể và tích tụ lại. Qua thí nghiệm với hơn 12 hợp chất trong rượu vang đỏ, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng quercetin trong rượu vang đỏ được chuyển hóa thành “quercetin glucuronide” trong máu và ngăn không cho acetaldehyde chuyển hóa thành axetat. Vì điều này, acetaldehyde tích tụ trong máu, gây đau đầu, buồn nôn và đỏ bừng mặt. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, mặc dù quercetin cũng được tìm thấy trong sô cô la, hành tây và dâu tây nhưng vẫn chưa rõ liệu chứng đau đầu chỉ xảy ra sau khi uống rượu vang đỏ hay không. Nhóm nghiên cứu có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, bao gồm so sánh phản ứng của mọi người với rượu vang có hàm lượng quercetin cao và thấp.

Nghiên cứu mới: Đàn ông mặt đỏ bừng sau khi uống rượu có nguy cơ cao mắc bệnh gan nhiễm mỡ Một nghiên cứu mới cho thấy những người đàn ông đỏ mặt sau khi uống rượu có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ cao hơn những người không đỏ mặt.

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