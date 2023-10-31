Nghiên cứu mới: Đàn ông mặt đỏ bừng sau khi uống rượu có nguy cơ cao mắc bệnh gan nhiễm mỡ

Sức khỏe 31/10/2023 09:06

Một nghiên cứu mới cho thấy những người đàn ông đỏ mặt sau khi uống rượu có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ cao hơn những người không đỏ mặt.

Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Oh Shi-nae, Khoa Y học Gia đình, Bệnh viện Bảo hiểm Y tế Quốc gia Ilsan, đã thu được những kết quả này bằng cách phân tích mối quan hệ giữa chứng đỏ bừng mặt do rượu và "bệnh gan nhiễm mỡ chuyển hóa (MASLD)" ở 5.134 nam giới trưởng thành tham gia khảo sát kiểm tra sức khỏedinh dưỡng quốc gia từ năm 2019 đến năm 2021.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nutrients.

Nghiên cứu mới: Đàn ông mặt đỏ bừng sau khi uống rượu có nguy cơ cao mắc bệnh gan nhiễm mỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy bản thân việc tiêu thụ rượu làm tăng nguy cơ mắc MASLD (bao gồm thâm nhiễm mỡ đơn giản và viêm gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chức năng chuyển hóa) và nguy cơ này sẽ tăng lên nếu xuất hiện các cơn bốc hỏa liên quan đến rượu. 

Nguy cơ MASLD ở người uống rượu kèm các cơn bốc hỏa do rượu cao gấp 2,35 lần so với người không uống rượu. Đối với những người uống rượu không có cơn bốc hỏa liên quan đến rượu, nguy cơ mắc MASLD cao gấp 1,9 lần so với những người không uống rượu.

Nghiên cứu mới: Đàn ông mặt đỏ bừng sau khi uống rượu có nguy cơ cao mắc bệnh gan nhiễm mỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đỏ bừng mặt do rượu là triệu chứng đỏ bừng mặt, nhịp tim nhanh, buồn nôn sau khi uống rượu. Biểu hiện này xảy ra do sự thiếu hụt một loại enzyme cần thiết cho quá trình chuyển hóa rượu và do sự tích tụ acetaldehyde, một sản phẩm phụ độc hại trong cơ thể. Biểu hiện này được biết là xảy ra ở các cộng đồng châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Cần phải xem xét phản ứng xả rượu khi đánh giá tác động của việc uống rượu đối với nguy cơ mắc MASLD” và nói thêm: "Cần tiến hành nghiên cứu bổ sung để đánh giá lượng rượu phù hợp với những người bị cơn bốc hỏa do rượu". 

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