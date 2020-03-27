Uống nước vào buổi sáng có tác dụng gì, bạn đã biết chưa?

Việc bổ sung đầy đủ nước là rất cần thiết giúp cơ thể luôn luôn tràn đầy năng lượng. Theo một số nghiên cứu của các chuyên gia y tế, uống một cốc nước lọc vào mỗi buổi sáng sẽ giúp ngăn ngừa được nhiều bệnh nguy hiểm. Nhiều người thắc mắc uống nước vào buổi sáng có tác dụng gì? Hay uống nước vào buổi sáng có tốt không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tác dụng của việc uống nước vào mỗi buổi sáng.

Dưới đây là một số tác dụng của việc uống nước vào buổi sáng mà bạn cần biết:

Theo một số nghiên cứu, việc uống một cốc nước lọc vào mỗi buổi sáng ngay khi thức dậy sẽ có tác dụng ngăn ngừa nhiều bệnh nguy hiểm. Sau một đêm trải qua giấc ngủ cơ thể sẽ mất đi một lượng nước. Vì vậy, việc cung cấp nước cho cơ thể ngay khi vừa thức dậy sẽ giúp bù đắp lượng nước đã mất và tăng cường lưu thông máu hiệu quả.

Giúp ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa

Phụ nữ khi bước qua độ tuổi 25 thì quá trình lão hóa da sẽ diễn ra rất nhanh. Khi đó, làn da sẽ bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn và mất đi sự đàn hồi. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do cơ thể tích tụ nhiều độc tố ảnh hưởng không tốt cho da.

Vì vậy, cung cấp 1 cốc nước ấm cho cơ thể vào mỗi buổi sáng vừa giúp thanh lọc cơ thể vừa có tác dụng loại bỏ độc tố tích tụ ảnh hưởng đến da. Ngoài ra, bổ sung nước vào buổi sáng còn giúp tăng cường trao đổi chất và giúp làn da khỏe mạnh hơn do máu được lưu thông dễ dàng.

Uống một cốc nước vào buổi sáng sớm sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chức năng tiêu hóa

Khi bụng trống rỗng, nếu được bổ sung một cốc nước lọc sẽ giúp kích thích hệ tiêu hóa khởi động nhẹ nhàng. Điều này có thể giảm bớt được các triệu chứng đầy hơi và khó tiêu.

Ngoài ra, khi hệ tiêu hóa hoạt động tích cực hơn thì quá trình trao đổi chất và hấp thu dinh dưỡng cũng được cải thiện, đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Ngăn ngừa sỏi thận

Uống nước ấm vào mỗi buổi sáng sẽ giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể và làm loãng lượng axit khi đói, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng bàng quang và hình thành sỏi thận. Vì vậy, nên duy trì uống nước đều đặn vào mỗi buổi sáng khi chưa mắc bệnh và cả khi đang mắc phải những bệnh này.

Hỗ trợ giảm cân

Nhiều người thắc mắc uống nước vào buổi sáng có giảm cân không? Câu trả lời là có. Uống một cốc nước ấm vào mỗi buổi sáng có tác dụng tăng nhiệt độ cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy calo hiệu quả.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, uống 500ml nước sẽ làm tăng tỷ lệ trao đổi chất lên 30% trong vòng 10 phút và đôi khi là sau 30-40 phút.

Uống một cốc nước vào buổi sáng giúp đốt cháy calo hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nước ấm giúp tăng tuần hoàn máu

Việc duy trì thói quen uống nước ấm vào buổi sáng không chỉ giúp loại bỏ những độc tố tích tụ trong cơ thể mà còn có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu và làn da khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, uống nước ấm vào buổi sáng còn giúp cơ bắp được thư giãn và hỗ trợ lưu thông máu trong cơ thể dễ dàng hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Uống nước khi đói sẽ giúp cân bằng hệ bạch huyết, dẫn đến tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể ngăn ngừa được nhiều bệnh nguy hiểm.

Uống nước khi đói sẽ giúp cân bằng hệ bạch huyết - Ảnh minh họa: Internet

Có nên uống nước vào buổi sáng trước khi đánh răng?

Đây là vấn đề từng gây tranh cãi và được nhiều người quan tâm. Nhiều người cho rằng, việc đánh răng sau khi vừa thức dậy sẽ làm mất đi một lượng enzyme có trong nước bọt và giảm khả năng hoạt động của hệ tiêu hóa.

Tuy nhiên, trên thực tế thì đây không phải là vấn đề đáng lo ngại, bởi lượng enzyme tiêu hóa có trong nước bọt chỉ tiết ra nhiều khi chúng ta nhai thức ăn. Ngoài ra, khoang miệng của chúng ta thường bài tiết nước bọt với một lượng rất ít khi ngủ. Do đó, việc đánh răng ngay sau khi thức dậy không ảnh hưởng quá nhiều đến lượng enzyme bị mất đi.

Có nên uống nước vào buổi sáng trước khi đánh răng? - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, sau khi trải qua một đêm ngủ, lượng nước bọt tiết ra trong khoang miệng sẽ khiến cho các vi khuẩn sinh sôi nhiều. Việc uống nước trước khi đánh răng sẽ là cơ hội cho những vi khuẩn đó đi vào dạ dày, càng lâu sẽ càng tích tụ nhiều và gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, tốt hơn là bạn nên uống nước sau khi đánh răng sẽ đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Như vậy, uống nước vào buổi sáng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể. Vì vậy, bạn nên luyện tập cho mình thói quen uống một cốc nước vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy để bổ sung năng lượng cho một ngày mới làm việc hiệu quả.