Uống nước lá lốt có tác dụng gì và cách nấu nước lá lốt 

Cây lá lốt thuộc họ hồ tiêu, vừa là cây thảo dược vừa được sử dụng làm thực phẩm. Lá cây hình tim nhẵn, rộng, mọc so le. Cây ra hoa và quả vào thời gian từ tháng 8 – 10, hoa mọc đơn độc từng bông ở kẽ lá, quả mọng chỉ chứa một hạt. Cả thân cây, rễ và lá đều có thể sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Lá lốt có tác dụng rất tốt trong giảm đau, chống viêm và kháng khuẩn.

Lá lốt là loại cây phổ biến tại nhiều vùng khác nhau trên khắp cả nước, bên cạnh được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau, lá lốt còn có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh rất tốt. Vậy khi uống nước lá lốt có tác dụng gì ? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời qua nội dung dưới đây.

Lá lốt có tính ấm, hơi cay, vị nồng có tác dụng trừ lạnh, làm ấm bụng, giảm đau. Người ta thường sử dụng lá lốt kết hợp với một số nguyên liệu khác như lá xương sông, dễ cỏ xước,… để điều trị bệnh.

Để tìm hiểu uống nước lá lốt có tác dụng gì chúng ta hãy làm rõ các công dụng của lá lốt .

Chữa đau bụng do nhiễm lạnh

Lá lốt có tác dụng giảm đau bụng nhanh chóng do nguyên nhân bị nhiễm lạnh, cảm lạnh.

Cách làm: Chuẩn bị một nắm lá lốt rửa sạch, sau đó cho vào nồi đun với nước. Đun sôi đến khi nào còn khoảng 100ml nước lá lốt thì tắt bếp, đổ ra cốc. Bạn chia nước lá lốt ra uống làm nhiều lần trong ngày, triệu chứng đau bụng sẽ giảm nhanh chóng.

Nước lá lốt giảm đau bụng do nhiễm lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Chữa đau nhức xương khớp

Công dụng lá lốt chữa đau khớp là rất hiệu quả. Đã có nhiều người bị các bệnh về xương khớp sử dụng nước lá lốt hàng ngày cho hiệu quả giảm đau nhanh chóng.

Cách làm: Bạn lấy khoảng 50g lá lốt nấu với 3 bát nước, đun sôi cho đến khi còn nửa bát thì tắt bếp. Sử dụng nước lá lốt sau khi ăn tối để cho hiệu quả tốt nhất với các triệu chứng của bệnh đau xương khớp. Uống nước lá lốt liên tục từ 7 – 10 ngày để làm giảm các triệu chứng về bệnh xương khớp.

Nước lá lốt chữa đau nhức xương khớp hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chữa ra mồ hôi tay, chân

Chuẩn bị khoảng 50g lá lốt, đem sao khô. Sau đó, cho lá lốt vào nồi đun cùng 3 bát nước rồi đun sôi đến khi còn 1 bát nước thì tắt bếp. Chia nước lá lốt ra uống từ 2 – 3 lần trong ngày. Sử dụng liên tục trong 1 tuần rồi nghỉ 3 ngày, sau đó lại uống tiếp để cho hiệu quả tốt nhất, giảm triệt để đổ mồ hôi tay, mồ hôi chân.

Điều trị viêm tinh hoàn

Bạn cần chuẩn bị lá lốt và một số vị thuốc khác như: lệ chi, bạch truật, bạch linh, hoàn kỳ, sơn thù, cam thảo,…Cho tất cả các nguyên liệu trên vào nước, đun sôi đến khi còn khoảng 200ml nước thì tắt bếp. Chia nước ra sử dụng uống hết trong ngày, uống đều đặn các triệu chứng của bệnh viêm tinh hoàn sẽ giảm.

Chữa phù thũng

Những người bị bệnh suy thận thường để lại hậu quả là phù thũng, có thể sử dụng nước lá lốt điều trị triệu chứng trên.

Cách làm: Chuẩn bị lá lốt, cà gai leo, mã đề, lá đa lông, rễ tầm gai,…Sau đó, cho tất cả các nguyên liệu trên vào nồi nước nấu đến khi còn khoảng 150 – 200ml nước thì tắt bếp, đổ ra cốc. Sử dụng hết trong ngày. Áp dụng uống nước lá lốt liên tục trong khoảng 1 tuần để cho hiệu quả tốt nhất.

Nước lá lốt chữa phù thũng do suy thận - Ảnh minh họa: Internet

Qua đây, bạn đã phần nào thấy được công dụng của lá lốt với sức khỏe, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh khác nhau. Tùy từng bệnh khác nhau mà cách nấu nước lá lốt uống cũng khác nhau, có thể kết hợp với những nguyên liệu khác để cho hiệu quả điều trị bệnh nhanh chóng.

Ngoài đun lấy nước uống, lá lốt còn có công dụng tốt khi giã nát hoặc sử dụng để ngâm rượu. Công dụng của lá lốt ngâm rượu có hiệu quả rất tốt trong xoa bóp, chữa đau lưng. Bạn cần lấy cây lá lốt chứa cả rễ, thân, lá đêm rửa sạch, cắt nhỏ thành từng đoạn rồi đem phơi khô. Sau đó đem ngâm với 1 lít rượu trắng. Ngâm trong thời gian 1 tháng là có thể lấy ra sử dụng.

Uống nước lá lốt hàng ngày có tốt không?

Uống nước lá lốt hàng ngày có tốt không thì còn tùy vào từng loại bệnh cũng như diễn biến của bệnh để bạn sử dụng một cách hợp lý. Để giảm thiểu các triệu chứng của bệnh bạn nên sử dụng nước lá lốt liên tục trong khoảng thời gian từ 5 – 7 ngày. Lưu ý nước lá lốt đun phải uống hết trong ngày, không để uống ngày hôm sau. Ngoài ra, trong mỗi lần đun nước lá lốt bạn không nên sử dụng quá nhiều lá lốt, chỉ nên lấy từ 50 – 100g cho 1 lần để tránh gặp phải tác dụng phụ khi uống.

Sử dụng cây lá lốt ngâm rượu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung giải đáp thắc mắc uống nước lá lốt có tác dụng gì. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để bạn đọc có thể áp dụng đun nước lá lốt điều trị bệnh hiệu quả ngay tại nhà.