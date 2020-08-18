Uống nước gì tốt cho sức khỏe để khởi đầu ngày mới?

Bạn có biết, 70% trọng lượng cơ thể của chúng ta là nước. Nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc chăm sóc, duy trì và nâng cao sức khỏe cho con người. Chính vì vậy, việc bổ sung đủ lượng nước mà cơ thể cần hằng ngày là điều vô cùng cần thiết. Bên cạnh nước lọc, nhiều người thắc mắc uống nước gì tốt cho sức khỏe , giúp cung cấp năng lượng cho ngày mới? Cùng Phunugiadinh tìm hiểu trong bài viết sau!

Hiện nay, nhu cầu ăn uống tăng cao, vì lợi nhuận mà nhiều người bán thực phẩm cho thêm hóa chất độc hại vào thực phẩm. Các chất này sẽ xâm nhập vào cơ thể bạn và gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng. Do đó, trà thảo dược sẽ giúp bạn đào thải những chất độc hài đó ra ngoài một cách hiệu quả nhất.

Uống nước gì hàng ngày tốt cho sức khỏe? Các loại trà thảo dược bạn nên uống hàng ngày là trà atiso, trà cỏ ngọt, trà tim sen,… Bởi chúng có công dụng thanh lọc cơ thể, an thần, mang lại cho bạn giấc ngủ sâu, xóa tan mệt mỏi và một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Các loại trà thảo dược giúp thanh lọc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nước trà xanh

Nhiều người biết đến trà xanh với công dụng tăng sức đề kháng cho cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh sỏi thận, phòng chống ung thư, chống phóng xạ, xóa tan căng thẳng thần kinh, hạn chế nguy cơ loãng xương, bệnh tim mạch,…

Trà xanh chứa nhiều flavonoid, polyphenol cùng với các chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ các tế bào cơ thể tránh khỏi các gốc tự do có hại. Ngoài ra, trà xanh còn chứa florua, chất này giúp tăng chắc khỏe và ngăn ngừa các vấn đề về xương. Nhờ những lợi ích tuyệt vời này mà rất nhiều người uống trà xanh hàng ngày, vừa chống lão hóa, vừa bảo vệ sức khỏe cực kỳ tốt.

Trà xanh giúp chống lão hóa và bảo vệ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là không nên uống trà xanh lúc đói hoặc quá đặc bởi nó có thể khiến bạn bị say hoặc bụng cồn cào hơn.

Nước ép trái cây

Nên uống nước gì tốt cho sức khỏe? Nước ép trái cây ở đây là các loại nước ép nguyên chất, không cho thêm đường hay đá vào. Chúng cung cấp cho bạn nguồn vitamin dồi dào và thiết yếu cho cơ thể.

Muốn có một cốc nước ép tốt nhất, bạn nên chọn loại trái cây tươi, không thêm nước, sữa, đường hay đá bởi vốn dĩ trái cây đã có vị ngọt. Việc lạm dụng đường có thể khiến da bạn ngày càng nhăn nheo, thậm chí là gây bệnh.

Nước ép trái cây giúp bạn bổ sung vitamin và khoáng chất - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số loại nước ép được ưa chuộng:

Nước ép bí đao: Có tính mát, giúp làm giảm nóng trong, mụn nhọt, say nắng,… Bí đao chứa ít natri nên rất tốt cho người bị xơ vữa động mạch, phù nề, huyết áp cao,… Ngoài ra, bí đao còn giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Nước ép anh đào: Quả anh đào chứa nhiều vitamin A và vitamin C, giúp mắt sáng khỏe, tăng cường khả năng miễn dịch.

Nước ép nho: Nho có chứa nhiều vitamin nhóm B, tốt cho trí não, tăng cường trí nhớ, tốt cho tóc, móng tay, da săn chắc, đặc biệt là ngăn ngừa bệnh ung thư vú.

Nước dừa

Nước dừa giúp giảm nguy cơ mất nước - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước gì để khỏe mạnh? Nước dừa tươi giúp bạn giải khát nhanh chóng. Bên cạnh đó, nước dừa còn có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Cụ thể là nước dừa giàu kali cùng các khoáng chất khác, giúp giảm nguy cơ mất nước, điều hòa dịch nội bộ. Nước dừa còn được dùng để điều trị chứng mất nước khi bạn bị tiêu chảy, cúm, dịch tả, kiết lỵ.

Việc uống một cốc nước dừa mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm nguy cơ rối loạn hệ tiêu hóa, tạm biệt nhiệt miệng đồng thời phục hồi cơ thể thoát khỏi mất nước nhanh chóng. Ngoài ra, nước dừa còn giúp làm giảm các vấn đề về tiết niệu, tốt cho tim mạch, đẹp da và bổ sung năng lượng tuyệt vời.

Một số loại đồ uống nên hạn chế

Bên cạnh việc biết được uống nước gì tốt cho sức khỏe thì bạn cũng cần hạn chế các loại đồ uống có hại dưới đây:

Nước ngọt có gas: Các loại đồ uống có chứa cacbonat sẽ thúc đẩy quá trình đào thải canxi. Đặc biệt là uống vào buổi sáng sẽ gây thiếu nước, mất nước.

Nước ngọt có gas không tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Nước đun sôi để nguội quá lâu: Nước đã đun sôi và để nguội quá lâu sau 24 tiếng thường không tốt. Bởi các chất hữu cơ trong nước chứa ni-tơ sẽ tiếp tục chuyển hóa thành hợp chất nitrit gây hại cho cơ thể.

Như vậy, bài viết đã giúp bạn trả lời câu hỏi uống nước gì tốt cho sức khỏe, thêm nhiều năng lượng để bắt đầu một ngày mới hứng khởi. Mong rằng bài viết sẽ giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống của chính bạn và gia đình!