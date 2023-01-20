Ung thư ruột: Sự kết hợp triệu chứng này là dấu hiệu đầu tiên và đáng chú ý nhất!

Sức khỏe 20/01/2023 16:08

Ung thư ruột phát triển bên trong ruột già, bao gồm đại tràng và trực tràng.

Ung thư ruột: Sự kết hợp triệu chứng này là dấu hiệu đầu tiên và đáng chú ý nhất! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tùy thuộc vào nơi ung thư bắt đầu, ung thư ruột đôi khi được gọi là ung thư ruột kết hoặc trực tràng. Ung thư ruột được coi là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất trên toàn thế giới. Các trường hợp ban đầu thường không có triệu chứng, đó là lý do tại sao các bác sĩ khuyên nên sàng lọc cho những người có nguy cơ cao hoặc trên 50 tuổi.

Khó chẩn đoán kịp thời

Ngay cả khi các triệu chứng xuất hiện, chúng có thể thay đổi theo từng trường hợp và các dấu hiệu có thể không cụ thể.

Tuy nhiên, việc chẩn đoán bệnh kịp thời để điều trị hiệu quả là vô cùng cần thiết. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải nhận biết và cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng nào có thể xuất hiện, đặc biệt nếu bạn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Theo các chuyên gia y tế, có một sự kết hợp triệu chứng có thể giúp bạn phát hiện ung thư ruột kịp thời. Tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng.

​Coi chừng sự kết hợp triệu chứng này

Ung thư ruột: Sự kết hợp triệu chứng này là dấu hiệu đầu tiên và đáng chú ý nhất! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các bác sĩ, chảy máu trực tràng nhiều lần là dấu hiệu đầu tiên và dễ nhận thấy nhất của bệnh ung thư ruột.

Sự kết hợp giữa chảy máu trực tràng và thay đổi thói quen đại tiện được cho là dấu hiệu phổ biến của ung thư ruột. Ngoài sự kết hợp này, chảy máu trực tràng mà không có triệu chứng quanh hậu môn cũng có thể là dấu hiệu của ung thư ruột. Các triệu chứng quanh hậu môn đề cập đến các vấn đề ảnh hưởng đến khu vực xung quanh hậu môn, chẳng hạn như ngứa và đau.

Những thay đổi cảnh báo trong thói quen đại tiện là gì?

Ung thư ruột: Sự kết hợp triệu chứng này là dấu hiệu đầu tiên và đáng chú ý nhất! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số thay đổi dai dẳng trong thói quen đại tiện cần lưu ý bao gồm:

- Bệnh tiêu chảy

- Táo bón

- Thay đổi tính nhất quán của phân

- Thay đổi tần suất sử dụng nhà vệ sinh

- Máu trong phân

Các triệu chứng khác của ung thư ruột

Ngoài các dấu hiệu phổ biến nêu trên, các triệu chứng khác của ung thư ruột bao gồm:

- Khó chịu dai dẳng ở bụng như chuột rút, đầy hơi hoặc đau

- Cảm giác đại tiện không hết

- Mệt mỏi

- Sụt cân không rõ nguyên nhân

Khi nào nên đi khám bác sĩ?

Ung thư ruột: Sự kết hợp triệu chứng này là dấu hiệu đầu tiên và đáng chú ý nhất! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng cần lưu ý là các triệu chứng được đề cập ở trên có thể không nhất thiết phải do ung thư gây ra và có thể là do các tình trạng khác ít nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là không được bỏ qua những dấu hiệu này và cần phải thảo luận với bác sĩ của bạn.

Các triệu chứng nên được xem xét nghiêm túc hơn, đặc biệt là trong trường hợp người lớn tuổi hoặc nếu các triệu chứng tiếp tục kéo dài mặc dù đã điều trị đơn giản. Có nhiều phương pháp điều trị khác nhau tùy thuộc vào vị trí của ung thư và mức độ lan rộng của nó.

Theo Times of India

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