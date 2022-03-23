Tưởng tốt lại không tốt, những loại rau này nếu ăn không đúng cách có thể trở thành 'độc dược' hủy hoại âm thầm sức khỏe của bạn

Sức khỏe 23/03/2022 13:36

Khi mọi người ngày nay chú ý hơn đến việc giữ gìn sức khỏe, chúng ta chú ý nhiều hơn đến sự kết hợp của các thành phần trong chế độ ăn uống thông thường của mình. 

Tưởng tốt lại không tốt, những loại rau này nếu ăn không đúng cách có thể trở thành 'độc dược' hủy hoại âm thầm sức khỏe của bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Mặc dù mức sống tốt, chúng ta có thể ăn thịt thường xuyên, nhưng chúng ta sẽ không chọn ăn thịt hàng ngày vì không hẳn quá nhiều sẽ bổ. Không chỉ gây béo phì mà còn dễ mắc các bệnh mãn tính khác nhau.

Hiện nay ngày càng có nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn nhiều trái cây tươi và rau xanh, điều này không chỉ có thể đảm bảo sự lưu thông của cơ thể được thông suốt mà còn ngăn ngừa béo phì và bảo vệ sức khỏe mạch máu.

Một số loại rau có thể thực sự tốt cho sức khỏe, nhưng cách nấu nướng của bạn có thể gây ra một số chất độc hại trong rau. Ăn lâu ngày cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là 6 loại rau sau đây.  

6 loại rau mà bác sĩ khuyên bạn không nên ăn thường xuyên, bạn cũng nên tìm hiểu và cố gắng không ăn mỗi ngày

Bí ngòi

Bí ngòi là một loại bí xanh tốt cho sức khỏe và rất nhiều người thích ăn nó. Nó có thể được sử dụng để hầm và uống, xào, sử dụng để làm bánh bao.

Tưởng tốt lại không tốt, những loại rau này nếu ăn không đúng cách có thể trở thành 'độc dược' hủy hoại âm thầm sức khỏe của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một chất gây ung thư trong bí ngòi là acrylamide. Chất này sẽ được giải phóng khi nhiệt độ tăng lên, vì vậy khi chiên bí ngòi, nếu đun ở nhiệt độ cao thì chất acrylamide sẽ nhiều hơn.

Acrylamide được xếp vào loại chất gây ung thư loại hai. Nạp acrylamide trong thời gian dài sẽ tiếp tục gây hại cho hệ thần kinh của con người. Đồng thời, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, gây ra ảo giác trong não, thậm chí là giảm trí nhớ.

Khi ăn bí ngòi, bạn hãy cố gắng không ăn bí ngòi chiên. 

Đậu thận (đậu tây)

Đậu tây không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn có giá trị dinh dưỡng cao trong đời sống hàng ngày. Nó phải được nấu chín hoàn toàn trước khi ăn nếu không sẽ dễ bị ngộ độc thực phẩm.

Tưởng tốt lại không tốt, những loại rau này nếu ăn không đúng cách có thể trở thành 'độc dược' hủy hoại âm thầm sức khỏe của bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Protein độc hại trong đậu tây chỉ có thể mất độc tính sau khi nấu ở nhiệt độ cao. Ngoài ra, khi không nấu chín, đậu tây còn chứa saponin và hemagglutinin. Nếu hấp thụ quá nhiều chất này cũng có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Khi bạn thường ăn đậu tây, hãy nhớ nấu chín chúng hoàn toàn trước khi ăn. Ngoài ra, không nên ăn các loại rau như đậu tây mỗi ngày.

Bí ngô để lâu

Tưởng tốt lại không tốt, những loại rau này nếu ăn không đúng cách có thể trở thành 'độc dược' hủy hoại âm thầm sức khỏe của bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Do hàm lượng đường trong bí cao, để lâu dần sẽ xuất hiện quá trình lên men yếm khí và tạo ra mùi rượu. Sau một thời gian dài, mùi vị của bí cũng sẽ thay đổi. Nếu ăn loại bí này thường xuyên còn dễ bị ngộ độc thực phẩm.

Tưởng tốt lại không tốt, những loại rau này nếu ăn không đúng cách có thể trở thành 'độc dược' hủy hoại âm thầm sức khỏe của bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Khi ăn bí, nhớ kiểm tra xem bí có mùi mốc hay không. Nếu có mùi cồn thì không nên ăn nữa.

Cà chua xanh

Tưởng tốt lại không tốt, những loại rau này nếu ăn không đúng cách có thể trở thành 'độc dược' hủy hoại âm thầm sức khỏe của bạn - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Đối với những quả cà chua chưa chín hẳn và còn xanh thì không nên ăn loại cà chua này. Chúng chứa một chất độc hại gọi là solanin. Sau khi sử dụng, bạn sẽ không chỉ cảm thấy đắng mà ăn nhiều hơn cũng dễ bị ngộ độc như buồn nôn và chóng mặt.

Hoa hiên tươi 

Tưởng tốt lại không tốt, những loại rau này nếu ăn không đúng cách có thể trở thành 'độc dược' hủy hoại âm thầm sức khỏe của bạn - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Sau khi được cơ thể người hấp thụ hoa hiên tươi sẽ chuyển hóa thành chất độc dioxycolchicine. Nếu ăn quá no sẽ dễ bị buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, lẫn máu trong phân, nước tiểu và các hiện tượng ngộ độc khác.

Rễ rau diếp cá

Diếp cá là một loại thực phẩm phổ biến ở miền nam, có tác dụng bồi bổ phổi. Có người còn dùng nó đun nước sôi để uống.

Tưởng tốt lại không tốt, những loại rau này nếu ăn không đúng cách có thể trở thành 'độc dược' hủy hoại âm thầm sức khỏe của bạn - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Diếp cá có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Vào mùa thu, khí hậu khô hanh làm bạn dễ nổi cáu. Bạn có thể ăn một ít diếp cá để thấy thoải mái cơ thể hơn.

Tuy nhiên, do hàm lượng kali trong rễ diếp cá nên nếu ăn quá nhiều sẽ làm tăng gánh nặng cho thận, có thể gây viêm thận. Những người có chức năng thận kém nên ăn ít rễ diếp cá.

Rau chân vịt

Vì rau chân vịt có chứa một số axit oxalic nên bạn phải chần rau chân vịt trước khi ăn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mùi vị và khả năng hấp thụ canxi, phốt pho của cơ thể.

Tưởng tốt lại không tốt, những loại rau này nếu ăn không đúng cách có thể trở thành 'độc dược' hủy hoại âm thầm sức khỏe của bạn - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Chất Lutein trong rau bina có tác dụng bảo vệ quan trọng đối với võng mạc. Chất Macula trong rau cũng được sử dụng để bảo vệ bản thân và tăng cường sức khỏe cho bạn.

Theo Day Day News

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