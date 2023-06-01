Tự ý uống thuốc nam, người đàn ông 68 tuổi ở Bắc Ninh tử vong thương tâm

Sức khỏe 01/06/2023 09:51

Ông H. dùng thuốc nam để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính dẫn tới suy gan cấp. Sau khi bác sĩ giải thích tình trạng bệnh nhân nặng, tiên lượng tử vong, gia đình xin đưa về nhà.

Theo thông tin từ VietNamNet, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết, bệnh nhân là ông N.K.H. (68 tuổi ở Tiên Du, Bắc Ninh) có tiền sử COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) nhiều năm.

Hai tháng nay, ông thường xuyên xuất hiện những cơn khó thở nên tự ý mua thuốc nam về uống, tình trạng khó thở không cải thiện, tăng dần lên. Ông được chuyển đến bệnh viện huyện điều trị đợt cấp COPD. Kết quả xét nghiệm men gan tăng, ông được chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm gan B mạn tính.

Sau 3 tuần điều trị, tình trạng vàng da, bụng chướng tăng lên, ông được chuyển tiếp lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Sau 10 ngày tình trạng bệnh giảm hơn nên ông H. được chuyển về tuyến dưới. Sau đó, ông xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường như ý thức chậm dần, mệt mỏi, vàng da, chướng bụng tăng dần kèm khó thở.

Tự ý uống thuốc nam, người đàn ông 68 tuổi ở Bắc Ninh tử vong thương tâm - Ảnh 1
Các bác sĩ đặt nội khí quản cho bệnh nhân - Ảnh: VietNamNet

Ông được đưa vào Khoa Viêm gan - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - trong tình trạng da củng mạc mắt vàng, phù 2 chi dưới, tiểu ít, bụng chướng căng, được chẩn đoán suy gan cấp, viêm phổi/viêm gan B, COPD. Bác sĩ giải thích tình trạng bệnh nhân nặng, tiên lượng tử vong, gia đình xin đưa về nhà. Sau đó, bệnh nhân tử vong tại nhà.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Phương, khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cho biết, Việt Nam có 8-10% dân số mắc viêm gan B tương đương khoảng 8-10 triệu người. Bệnh viêm gan B không biểu hiện ra triệu chứng bên ngoài (trừ viêm gan B cấp hoặc đợt cấp của viêm gan B mạn). Vì vậy, người bệnh không đi khám và không phát hiện được mình bị nhiễm virus viêm gan B.

Trường hợp ông H. là một ví dụ điển hình. Người này đã dùng thuốc nam để điều trị bệnh COPD. Ông chỉ được phát hiện viêm gan B tình cờ trong đợt ốm nặng. Thời điểm này, bệnh viêm gan đã ở giai đoạn muộn, có biến chứng xơ gan, chưa loại trừ ung thư gan. 

Liên quan đến chuyện uống thuốc nam dẫn đến tình trạng sức khỏe giảm xuống, nguy kịch, một người đàn ông ở Sơn La cũng rơi vào trường hợp tương tự. Theo thông tin từ báo Dân trí, bệnh nhân L.V.A., 68 tuổi (địa chỉ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La trong tình trạng mệt mỏi nhiều, phù, vô niệu, tê bì bầm tím xuất huyết hai chân, đùi cẳng hai chân căng cứng, đau nhiều, hai chân lạnh và mất mạch khoeo - mu chân 2 bên.

Tự ý uống thuốc nam, người đàn ông 68 tuổi ở Bắc Ninh tử vong thương tâm - Ảnh 2
Bệnh nhân mất 2 chân vì tự ý uống thuốc nam - Ảnh: Báo Dân trí

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết vì ở nhà thấy mệt mỏi trong người nên đã tự ý lấy lá và rễ cây trên rừng theo các bài thuốc nam dân gian truyền miệng về đun uống. Khi uống đến ngày thứ bảy bắt đầu xuất hiện biểu hiện trên nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã, sau đó bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La điều trị.

Bác sĩ đã giải thích cho bệnh nhân và gia đình chuyển về Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục điều trị. Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được điều trị lọc máu liên tục. Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp mạch máu cho thấy bệnh nhân bị tắc động mạch từ khoeo 2 chân xuống bàn chân, không còn khả năng hồi phục nên phải cắt cụt hai đùi.

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