TP.HCM: Phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân ung thư thận, tỷ lệ tử vong đến 90%

Sức khỏe 31/05/2023 18:20

Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM cho biết đây là cuộc phẫu thuật khó khăn, người bệnh có nhiều bệnh lý nền phức tạp, nguy cơ tử vong lên tới 90%.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 31/5, BS.CKII. Hồ Khánh Đức - Trưởng khoa Phẫu thuật Tim-Mạch máu, Bệnh viện Bình Dân cho biết, các bác sĩ ở đơn vị này vừa hội chẩn liên viện với Viện Tim TP.HCM để phẫu thuật cứu tính mạng ông P.H.P. (64 tuổi) bị ung thư thận trái có chồi bướu lan sát đến tim. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong trong vài ngày khi chồi bướu gây tắc đường máu đổ về tim hoặc thuyên tắc động mạch phổi trên nền đái tháo đường và xơ vữa mạch vành.

TP.HCM: Phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân ung thư thận, tỷ lệ tử vong đến 90% - Ảnh 1

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh: Báo

Trước đó, ông P.H.P. tình cờ được phát hiện bướu thận trái khi đi khám sau 3 tuần người bệnh có triệu chứng tiểu máu đỏ tươi kèm theo máu cục. 

Tại Bệnh viện Bình Dân, qua phim MSCT-scan (chụp cắt lớp điện toán đa lát cắt - PV), các bác sĩ phát hiện ông có một khối u thận trái kích thước 68x49mm đã xâm lấn mô mỡ xung quanh. Điều đáng lưu ý là khối u này có chồi bướu ăn lan vào tĩnh mạch chủ, tiến sát tâm nhĩ phải. Phẫu thuật là cách duy nhất để cứu tính mạng người bệnh trước khi chồi bướu xâm lấn vào tim hoặc thuyên tắc động mạch phổi. Quá trình phẫu thuật này còn phải có sự hỗ trợ của hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể để kiểm soát và cô lập tim, không cho máu đổ về đoạn tĩnh mạch đang phẫu thuật để các bác sĩ mới thao tác chính xác.

Việc thực hiện phẫu thuật là một quyết định phải rất "cân não" vì người bệnh có nhiều bệnh nền phối hợp bao gồm đái tháo đường loại 2, xơ vữa mạch vành, nguy cơ nhồi máu cơ tim và tử vong ngay trong hoặc sau mổ lên tới 90%.

Bên cạnh đó, việc tiến hành phẫu thuật còn gặp phải nhiều thách thức là người bệnh có bệnh lý nền phức tạp bao gồm xơ vữa và hẹp mạch vành. Sau hội chẩn tim mạch, các bác sĩ đánh giá nguy cơ nhồi máu cơ tim của người bệnh trong và sau phẫu thuật khoảng 80%, nguy cơ tử vong lên đến 90%.

TP.HCM: Phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân ung thư thận, tỷ lệ tử vong đến 90% - Ảnh 2

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân thăm bệnh nhân trước khi xuất viện - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước tình hình tính mạng của người bệnh "ngàn cân treo sợi tóc", Hội đồng khoa học của Bệnh viện Bình Dân đã được triệu tập với sự chủ trì của Giám đốc bệnh viện đã lên kế hoạch thực hiện phẫu thuật để đảm bảo khả năng thành công cao nhất cho người bệnh. 

Cũng theo thông tin từ Zing News, sáng ngày 19/5, người bệnh được phẫu thuật. BSCKII Hồ Khánh Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim - Mạch máu, cho biết cuộc phẫu thuật diễn ra trong khoảng 6 giờ, toàn bộ thời gian chạy tuần hoàn ngoài cơ thể là 60 phút. Thời gian mở nhĩ, mở tĩnh mạch chủ để lấy chồi bướu là khoảng 20 phút.

Sau phẫu thuật, các bác sĩ đảm bảo huyết động học cho người bệnh, cắt toàn bộ khối bướu, không để cho khối bướu chạy về tim lấp động mạch phổi. Đồng thời, người bệnh không bị mất máu khối lượng lớn.

"Đây là cuộc mổ khó khăn, bệnh lý nền phức tạp, nguy cơ tử vong lên tới 90%. Hậu phẫu ngày đầu tiên, người bệnh đã rút nội khí quản, tự thở được, các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định. Người bệnh xuất viện vào ngày hậu phẫu thứ 7", bác sĩ Đức nói.

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