Dùng nước tẩy rửa mua trên mạng, người đàn ông ở Hưng Yên nghi nhiễm hóa chất gây hoại tử thịt

Nam bệnh nhân 55 tuổi, ở Hưng Yên, đến Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng 5 ngón tay phải nhợt nhạt, nhức nhối, đau buốt.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 55 tuổi (ở Hưng Yên) vào điều trị trong tình trạng 5 ngón tay phải nhợt nhạt, nhức nhối, đau buốt. Theo lời kể của người bệnh, trước đó ông này mua một chai nước xịt tẩy rửa gương kính thương hiệu V300, mua trên mạng với giá 180.000 đồng/ chai. Thế nhưng khi dùng để tẩy rửa gương kính phòng tắm, chỉ được khoảng 15-20 phút, người bệnh bắt đầu thấy các ngón tay đau, nhức buốt, giống như bị một loại côn trùng cực độc cắn… nên vội rửa tay và gọi người thân hỗ trợ.

Loại chất tẩy rửa mà người bệnh đã sử dụng - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô Cũng theo thông tin từ báo Người lao động, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ đã chỉ định cho bệnh nhân ngâm các ngón tay vào dung dịch canxi gluconat 10% để thải độc, đồng thời yêu cầu nhập viện theo dõi. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân có mang theo chai hóa chất đã dùng. Đây là chai hóa chất có tên V300 nhưng trên nhãn không có tên thành phần, cơ sở sản xuất, cũng như hướng dẫn cho người dân cách xử lý trong trường hợp nhiễm độc.

"Bao bì chai hóa chất chỉ có duy nhất một dòng chữ bằng tiếng Việt "xịt tẩy rửa không chạm", còn lại các thông tin khác, trong đó cảnh báo "sử dụng bằng găng tay" trên nhãn rất nhỏ và đều bằng tiếng nước ngoài nên có thể nhiều người dân không để ý hoặc không hiểu" - bác sĩ Nguyên nói. Nam bệnh nhân nhập viện với bàn tay phải nhiễm hóa chất - Ảnh: Báo Người lao động Cũng theo bác sĩ Nguyên, rất có thể sản phẩm này chứa loại hóa chất HF rất độc (chất hóa học Hydro florua hay có tên gọi khác là axit flohydric). Hóa chất này có thể hòa tan kính, làm mòn thủy tinh nên có thể gây thủng cốc chén, chai lọ bằng thủy tinh nếu dùng để đựng hóa chất…. Nếu tiếp xúc với hóa chất này có thể gây ra các vết thương nặng, hoại tử thịt, thậm chí ăn mòn, phá hủy mô xương. Do đó, tiếp xúc với hóa chất này phải chuẩn bị kỹ về đồ bảo hộ để tránh gây hại đến sức khỏe. Bác sĩ Nguyên cho biết tại đây đã tiếp nhận không ít trường hợp ngộ độc hóa chất tẩy rửa, xịt rửa... do đó khuyến cáo người dân chỉ mua và sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc, thành phần và hướng dẫn sử dụng rõ ràng, đầy đủ.

Uống nhầm hóa chất lau sàn, người bệnh nôn ói, nhập viện khẩn cấp vì bỏng dạ dày Uống nhầm hoá chất lau sàn, dù đã tự cấp cứu tại nhà nhưng vẫn đau rát nhiều vùng miệng, họng, nuốt đau, nghẹn, bệnh nhân đã phải nhập viện khẩn cấp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-nuoc-tay-rua-mua-tren-mang-nguoi-dan-ong-o-hung-yen-nghi-nhiem-hoa-chat-gay-hoai-tu-thit-587717.html