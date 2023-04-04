Tự nấu ăn giúp bạn chữa lành tâm hồn, hạn chế trầm cảm và nâng cao sức khỏe tinh thần

Trong cuốn hồi ký bán chạy nhất năm 2006 của Elizabeth Gilbert "Eat, Pray, Love", tác giả đã dùng những hương vị trong ẩm thực Ý để chiến đấu lại nỗi đau sau ly hôn cùng cuộc sống thụ động của mình. Trong bộ phim được yêu thích năm 2009 của Nora Ephron "Julie & Julia", nhân vật của Amy Adams thề sẽ nấu hết 524 công thức trong cuốn sách nấu ăn của Julia Childs "Làm chủ nghệ thuật nấu ăn kiểu Pháp", để xoa dịu nỗi thất vọng đối với công việc của cô.

Vậy khi suy nghĩ, trò chuyện và thưởng thức món ăn cũng sẽ giúp xoa dịu tinh thần của chúng ta. Xu hướng này được thể hiện hết sức rõ nét thông qua đại dịch COVID-19, khi mọi người bắt đầu trào lưu nấu nướng và làm bánh để giết thời gian và có lẽ cũng là để xoa dịu cảm giác buồn chán.

Theo một nghiên cứu năm 2016 của Đại học Otago ở New Zealand được công bố trên Tạp chí Tâm lý học, các hoạt động sáng tạo như nấu ăn và nướng bánh có liên quan trực tiếp đến việc gia tăng cảm giác hạnh phúc.

Các nhà nghiên cứu đã yêu cầu 658 sinh viên ghi lại các hoạt động của họ và trạng thái tinh thần lúc làm việc ấy trong 13 ngày. Họ nhận thấy rằng sau khi tham gia vào các hoạt động sáng tạo, phổ biến là nấu các món ăn mới thì sinh viên cảm thấy nhiệt huyết và tích cực hơn bình thường.

Tiến sĩ Sudhir Gadh, một bác sĩ tâm lý ở New York cho biết việc nấu ăn và chuẩn bị món ăn đã là một hành động tích cực. Khi làm, bạn phải cẩn thận, tập trung và đặt sự quan tâm cùng tình yêu vào đó. Sau khi tự nấu ăn xong, ngửi thấy mùi thơm cùng màu sắc của đồ ăn có thể mang lại sự thoải mái hơn cả việc đan móc hoặc vẽ tranh.

Các chuyên gia cho rằng ăn đồ tự nấu sẽ giúp cơ thể bạn hoạt động tốt hơn. Ví dụ như khi bạn cảm thấy không khỏe, không muốn ăn hoặc phải ăn thức ăn nhanh, bạn sẽ không cung cấp cho cơ thể thứ nó cần, do đó tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Chuyên gia nói rằng nấu ăn còn giúp kết nối bạn với gia đình và thúc đẩy tâm trạng tốt hơn. Trong thời kỳ đại dịch, chuyên gia dinh dưỡng nhận thấy tầm quan trọng của việc sử dụng hết các nguyên liệu trong nhà bếp. Thay vì ăn thức ăn nhanh thì bạn nên sắn tay áo và làm một món nào đó tốt cho sức khỏe hơn bằng chính nguyên liệu có sẵn trong nhà bạn.

Tóm lại: ăn ngon, nấu những món bạn thích và thay đổi công thức thường xuyên. Đó là tất cả những điều bạn có thể làm để khiến công việc nấu nướng trở thành sở thích cho mình. Chuyên gia cũng nhắc thêm rằng nước rất tốt cho tâm trạng, hoạt động tinh thần và làm tăng năng lượng. Vậy nên bạn cần cung cấp đủ nước, điều này giúp bạn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Khi bị mất nước, bạn sẽ không làm việc hiệu quả được.

Một lời khuyên khác từ bác sĩ tâm lý rằng chúng ta nên coi bữa ăn là khoảng thời gian thiêng liêng và là khoảnh khắc thiền định và kết nối với vũ trụ. Ví dụ, nếu bạn đang ăn trong khi xem TV, thì điều đó có thể làm bạn quên đi hương vị của món ăn. Bạn nên xem bữa ăn là một khoảnh khắc để bạn tịnh tâm và ngẫm nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trong ngày.

Theo Huffpost