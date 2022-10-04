Do cộng dồn các căn bệnh trên, chia sẻ với Thanh niên, Trúc Anh cho biết việc đi lại của cô trở nên khó khăn, hotgirl 9x cũng mặc cảm khi xuất hiện trước công chúng và chưa sẵn sàng cho các dự án nghệ thuật mới.

Trúc Anh được biết đến trong vai Hà Lan (bộ phim chiếu rạp Mắt biếc) sinh năm 1998, nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn. Tuy nhiên, dạo gần đây, nữ diễn viên 24 tuổi tiết lộ bản thân không may mắc phải căn bệnh gai cột sống và thoái hóa khớp . Bên cạnh đó, việc ăn uống thiếu kiểm soát đã khiến Trúc Anh tăng 8kg.

Qua đó, chế độ ăn uống và căn bệnh mà Trúc Anh mắc phải đang cảnh báo đến rất nhiều đối tượng là các bạn trẻ. Căn bệnh có nguy cơ làm suy giảm chất lượng cuộc sống, thậm chí là mất khả năng vận động và khó phục hồi.

Trúc Anh chia sẻ bản thân đã tăng 8kg, một phần lý do là cô đã mắc 2 bệnh về cột sống và khớp khiến hạn chế di chuyển. Ảnh: Internet

Với căn bệnh gai cột sống: Người mắc có thể gặp ở bất kỳ vị trí nào trên cột sống. Do chế độ sinh hoạt và làm việc được xem là các nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh tật, dây chằng cố định xương cũng trở nên lỏng lẻo, cơ thể đã tạo ra các mấu xương (gai xương), là các phần xương mọc thêm ra phía ngoài và hai bên của cột sống. Với những biểu hiện như: Đau ở vùng cổ, vai, thắt lưng.

Cơn đau tăng lên khi di chuyển, vận động và giảm khi nghỉ ngơi, đau tê ở cổ lan qua hai tay hoặc đau ở lưng dọc xuống hai chân, mất cân bằng cơ thể, cơ bắp hoặc tay chân yếu đi, thậm chí, bệnh nhân sẽ tiểu tiện và đại tiện mất kiểm soát hoặc rơi vào tình trạng rối loạn thần kinh thực vật (các phản xạ tự động rối loạn, tăng tiết mồ hôi, suy giảm hô hấp…).

Bệnh gai cột sống ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Ảnh: Internet

Căn bệnh thoái hóa khớp: Được chỉ ra với tình trạng tổn thương sụn khớp, nguyên nhân dẫn đến căn bệnh phần lớn cũng do chế độ sinh hoạt và thói quen ngồi, làm việc sai cách. Bệnh gây đau đớn, biến dạng chi khiến người bệnh cử động rất khó khăn, thậm chí gây tàn phế. Các biểu hiện của bệnh còn được chỉ ra như: viêm quanh khớp vai, đau vai gáy dẫn tới đau nửa đầu, đau cột sống thắt lưng, đau nhức khớp cổ tay…

Thoái hóa khớp khiến cơ thể khó vận động. Ảnh: Internet

Hầu như chúng ta đều biết nguyên nhân, tuy nhiên, biện pháp khắc phục trở nên khó khăn. Dẫu vậy, thay đổi thói quen và cách sinh hoạt tốt hữu ích đến 80% ngăn ngừa bệnh tật. Do đó, để có thể phòng tránh và cải thiện bệnh tật, chúng ta chú ý các điều sau:

- Không ngồi quá lâu và sai tư thế, tránh đứng hoặc ngồi hàng giờ ở một tư thế xấu, không nằm quá lâu ở tư thế không thoải mái.

- Tăng cường tập thể dục. Tạo cho mình thói quen tập thể dục hợp lý như dậy sớm tập thể dục từ 15- 30 phút mỗi sáng, vận động nhẹ trong giờ nghỉ trưa và buổi chiều bằng một vài tư thế đơn giản từ 5- 10 phút. Đối với người phải ngồi nhiều như giới văn phòng, cần nghỉ giải lao, thay đổi tư thế thường xuyên sau 1-2 giờ.

- Đi bộ, yoga, bơi lội hay các bài tập bóng chuyền mang lại lợi ích cho sức khỏe.

- Bổ sung rau xanh, các loại trái cây, quả mọng chứa vitamin như: A, C, B, Kali,kẽm…

- Ăn nhiều các thực phẩm chứa nhiều canxi, tổng hợp vitamin D để tăng cường chức năng xương khớp như: trứng, sữa, hải sản, rau xanh.

- Hạn chế chất béo, các món ăn chiên nhiều dầu mỡ và chất đường nhằm kiểm soát cân nặng.

-Nếu có các dấu hiệu bệnh, nên đi khám bác sĩ sớm để có thể điều chỉnh cơ thể kịp thời.