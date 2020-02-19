Triệu chứng và các phương pháp ngăn ngừa chuột rút bắp chân

Sức khỏe 19/02/2020 16:45

Chuột rút bắp chân là hiện tượng co thắt các bó cơ bắp chân, gây đau tức và tê liệt tạm thời, là một chứng tật thông thường. Dưới đây là cách ngăn ngừa chuột rút bắp chân mà ai cũng nên biết.

Hiện tượng chuột rút này xảy ra một lần hoặc nhiều lần với mức độ khác nhau, do nhiều nguyên nhân gây ra. Những cơn chuột rút ngắn hạn trong vài phút có thể không để lại nguy hại, và bản thân cơ thể cũng có thể đề kháng được. Tuy nhiên nếu bệnh diễn biến thường xuyên, người bệnh cần đến bác sĩ để được tư vấn. Trong bài viết này, bạn sẽ được tìm hiểu về triệu chứng cũng như các phương pháp ngăn ngừa chuột rút bắp chân.

Triệu chứng và các phương pháp ngăn ngừa chuột rút bắp chân ảnh 1
Ngăn ngừa chứng chuột rút bắp chân là trở ngại cho nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng bệnh chuột rút bắp chân

Chuột rút bắp chân là chứng bệnh xảy ra thường xuyên do nhiều nguyên nhân. Dấu hiệu chung là sự xuất hiện của các khối cứng cơ dưới da, gây đau nhức và mất cảm giác vận động. Nếu chuột rút xảy ra trong thời gian dài và liên tục có thể làm suy giảm chức năng cơ, làm chân yếu, bị sưng tấy và mỏi.

Nguyên nhân và cách phòng chống bệnh chuột rút bắp chân

Có nhiều nguyên nhân gây nên chuột rút bắp chân, ngoài những nguyên nhân cơ bản như thiếu canxi, thiếu máu hay do giữ nguyên một tư thế đứng quá lâu gây tê mỏi, quá tải cho cơ bắp,... còn có những nguyên nhân khác đặc thù hơn với từng đối tượng.

Phụ nữ mang thai

Khi mang thai, phụ nữ thường xuyên xảy ra chuột rút. Hiện tượng này thường đến vào ban đêm, giữa khoảng chu kỳ tam cá nguyệt thứ 2 và thứ 3. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, cơ bản là do thiếu hụt trầm trọng các chất dinh dưỡng do phải cung cấp cho thai nhi như: canxi, phốt pho, sắt,...

Ngoài ra còn do áp lực từ sức nặng từ thai nhi trong di chuyển dẫn đến co cứng các cơ chi dưới. Ngăn ngừa chuột rút bắp chân khi mang thai bằng cách thư giãn chân, kéo đầu ngón chân, giãn cơ chân và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh. Bên cạnh đó, các mẹ bầu cần có chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng.

Triệu chứng và các phương pháp ngăn ngừa chuột rút bắp chân ảnh 2
Phụ nữ mang thai có nhiều nguy cơ gặp phải chuột rút bắp chân - Ảnh minh họa: Internet

Người già

Hiện tượng chuột rút thường xuyên xảy ra còn bởi nguyên nhân tuổi tác. Ở người già, các cơ bắp quan trọng bị suy yếu, tiêu giảm dẫn đến việc hoạt động quá mức các nhóm cơ khác, đặc biệt là cơ bắp chân khi phải di chuyển vận động liên tục. Người già bị chuột rút bắp chân nên ăn các loại thực phẩm bổ sung chứa nhiều khoáng chất, đặc biệt là magie và canxi, hai tác nhân mà sự thiếu hụt của chúng gây ra chuột rút. Magie hỗ trợ giãn cơ và Canxi giúp cơ bắp co bóp tốt hơn.

Triệu chứng và các phương pháp ngăn ngừa chuột rút bắp chân ảnh 3
Người già cơ bắp yếu, dễ bị chuột rút bắp chân - Ảnh minh họa: Internet

Các mẹo chữa chuột rút bắp chân đơn giản mà hiệu quả

Với những trường hợp chuột rút thông thường, không do tuổi tác hay mang thai, việc gặp phải các chứng chuột rút bắp chân không khỏi khiến bạn lo lắng và đặt câu hỏi: Chuột rút bắp chân phải làm sao? Làm gì để hết chuột rút nhanh? Bị chuột rút bắp chân nên ăn gì?

Điều này thật ra được giải quyết rất đơn giản. Bạn hiểu chuột rút thực chất là đến từ yếu tố sinh lý, cơ địa người bệnh, hoặc nguyên nhân từ ngoại lực.

Thông thường các cơn chuột rút xảy ra do quá tải trong vận động, nên việc chữa trị chủ yếu là bằng các cách sau:

  • Kéo giãn chân: Duỗi thẳng chân và kéo ngược mũi chân về phía bụng. Giữ chặt mắt cá chân. Hoặc có thể đứng thẳng và dùng trọng lượng cơ thể ấn lên cẳng chân. Làm căng chân để các bó cơ đang cứng được giãn ra, thả lỏng.
Triệu chứng và các phương pháp ngăn ngừa chuột rút bắp chân ảnh 4
Kéo căng bắp chân để cơ bắp được duỗi ra, thư giãn bắp chân - Ảnh minh họa: Internet
  • Chích cơ bắp: Dùng cây kim chích vào bắp chân ngay chỗ bị chuột rút có thể đem lại hiệu quả tức thì, nhưng cần cẩn trọng vì dễ gây nhiễm trùng.
Triệu chứng và các phương pháp ngăn ngừa chuột rút bắp chân ảnh 5
Chích cơ là phương pháp thường dùng trong thể thao - Ảnh minh họa: Internet
  • Làm ấm: Ứ đọng máu cũng dẫn đến chuột rút cơ bắp chân. Việc sử dụng túi chườm nóng hoặc nước nóng làm ấm lại phần chân bị chuột rút cũng sẽ tác động chữa trị, thư giãn cho bắp chân. Vậy nên, cũng phải tránh để chân quá lạnh, chú ý giữ ấm cơ thể để giảm nguy cơ bị chuột rút bắp chân.
Triệu chứng và các phương pháp ngăn ngừa chuột rút bắp chân ảnh 6
Làm ấm bắp chân là một cách giúp chữa chuột rút rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Để ngăn ngừa chuột rút bắp chân, nên sử dụng các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng đặc biệt là bổ sung magie và canxi, ví dụ như: sữa chua, cá tôm, rau quả xanh, pho mát, sữa, các loại hoa quả trái cây, trà thảo mộc,… Phải luôn đảm bảo cơ thể đủ dinh dưỡng, thiếu chất sẽ hạn chế chức năng cơ bắp, dẫn đến nguy cơ xảy ra chuột rút bắp chân.

Triệu chứng và các phương pháp ngăn ngừa chuột rút bắp chân ảnh 7
Thực phẩm chứa canxi hỗ trợ ngăn ngừa chuột rút bắp chân - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe là tài sản quý giá của mỗi người, phải biết giữ gìn và bảo vệ. Chứng chuột rút bắp chân không phải là chứng bệnh khó chữa, và tác nhân hầu hết đến từ chính sự thiếu quan tâm đến sức khỏe của chúng ta. Qua bài viết này, hy vọng bạn đã hiểu được hơn về căn bệnh này, biết được cách ngăn ngừa chuột rút bắp chân hiệu quả tại nhà.

Những vị trí mụn trên mặt và dấu hiệu bệnh tật nguy hiểm liên quan

Những vị trí mụn trên mặt và dấu hiệu bệnh tật nguy hiểm liên quan

Hiện tượng nổi mụn ở mặt không đơn thuần là mụn thông thường. Trong một số trường hợp, mụn báo hiệu một vấn đề sức khỏe nào đó. Cùng tìm hiệu các vị trí mụn trên mặt và dấu hiệu bệnh tật liên quan trong bài viết sau.

Xem thêm
Từ khóa:   chuột rút bắp chân mẹo chữa chuột rút bắp chân bị chuột rút bắp chân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 20 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 35 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm