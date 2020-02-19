Triệu chứng và các phương pháp ngăn ngừa chuột rút bắp chân

Chuột rút bắp chân là chứng bệnh xảy ra thường xuyên do nhiều nguyên nhân. Dấu hiệu chung là sự xuất hiện của các khối cứng cơ dưới da, gây đau nhức và mất cảm giác vận động. Nếu chuột rút xảy ra trong thời gian dài và liên tục có thể làm suy giảm chức năng cơ, làm chân yếu, bị sưng tấy và mỏi.

Hiện tượng chuột rút này xảy ra một lần hoặc nhiều lần với mức độ khác nhau, do nhiều nguyên nhân gây ra. Những cơn chuột rút ngắn hạn trong vài phút có thể không để lại nguy hại, và bản thân cơ thể cũng có thể đề kháng được. Tuy nhiên nếu bệnh diễn biến thường xuyên, người bệnh cần đến bác sĩ để được tư vấn. Trong bài viết này, bạn sẽ được tìm hiểu về triệu chứng cũng như các phương pháp ngăn ngừa chuột rút bắp chân .

Có nhiều nguyên nhân gây nên chuột rút bắp chân, ngoài những nguyên nhân cơ bản như thiếu canxi, thiếu máu hay do giữ nguyên một tư thế đứng quá lâu gây tê mỏi, quá tải cho cơ bắp,... còn có những nguyên nhân khác đặc thù hơn với từng đối tượng.

Khi mang thai, phụ nữ thường xuyên xảy ra chuột rút. Hiện tượng này thường đến vào ban đêm, giữa khoảng chu kỳ tam cá nguyệt thứ 2 và thứ 3. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, cơ bản là do thiếu hụt trầm trọng các chất dinh dưỡng do phải cung cấp cho thai nhi như: canxi, phốt pho, sắt,...

Ngoài ra còn do áp lực từ sức nặng từ thai nhi trong di chuyển dẫn đến co cứng các cơ chi dưới. Ngăn ngừa chuột rút bắp chân khi mang thai bằng cách thư giãn chân, kéo đầu ngón chân, giãn cơ chân và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh. Bên cạnh đó, các mẹ bầu cần có chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng.

Phụ nữ mang thai có nhiều nguy cơ gặp phải chuột rút bắp chân - Ảnh minh họa: Internet

Người già

Hiện tượng chuột rút thường xuyên xảy ra còn bởi nguyên nhân tuổi tác. Ở người già, các cơ bắp quan trọng bị suy yếu, tiêu giảm dẫn đến việc hoạt động quá mức các nhóm cơ khác, đặc biệt là cơ bắp chân khi phải di chuyển vận động liên tục. Người già bị chuột rút bắp chân nên ăn các loại thực phẩm bổ sung chứa nhiều khoáng chất, đặc biệt là magie và canxi, hai tác nhân mà sự thiếu hụt của chúng gây ra chuột rút. Magie hỗ trợ giãn cơ và Canxi giúp cơ bắp co bóp tốt hơn.

Người già cơ bắp yếu, dễ bị chuột rút bắp chân - Ảnh minh họa: Internet

Các mẹo chữa chuột rút bắp chân đơn giản mà hiệu quả

Với những trường hợp chuột rút thông thường, không do tuổi tác hay mang thai, việc gặp phải các chứng chuột rút bắp chân không khỏi khiến bạn lo lắng và đặt câu hỏi: Chuột rút bắp chân phải làm sao? Làm gì để hết chuột rút nhanh? Bị chuột rút bắp chân nên ăn gì?

Điều này thật ra được giải quyết rất đơn giản. Bạn hiểu chuột rút thực chất là đến từ yếu tố sinh lý, cơ địa người bệnh, hoặc nguyên nhân từ ngoại lực.

Thông thường các cơn chuột rút xảy ra do quá tải trong vận động, nên việc chữa trị chủ yếu là bằng các cách sau:

Kéo giãn chân: Duỗi thẳng chân và kéo ngược mũi chân về phía bụng. Giữ chặt mắt cá chân. Hoặc có thể đứng thẳng và dùng trọng lượng cơ thể ấn lên cẳng chân. Làm căng chân để các bó cơ đang cứng được giãn ra, thả lỏng.

Kéo căng bắp chân để cơ bắp được duỗi ra, thư giãn bắp chân - Ảnh minh họa: Internet

Chích cơ bắp: Dùng cây kim chích vào bắp chân ngay chỗ bị chuột rút có thể đem lại hiệu quả tức thì, nhưng cần cẩn trọng vì dễ gây nhiễm trùng.

Chích cơ là phương pháp thường dùng trong thể thao - Ảnh minh họa: Internet

Làm ấm: Ứ đọng máu cũng dẫn đến chuột rút cơ bắp chân. Việc sử dụng túi chườm nóng hoặc nước nóng làm ấm lại phần chân bị chuột rút cũng sẽ tác động chữa trị, thư giãn cho bắp chân. Vậy nên, cũng phải tránh để chân quá lạnh, chú ý giữ ấm cơ thể để giảm nguy cơ bị chuột rút bắp chân.

Làm ấm bắp chân là một cách giúp chữa chuột rút rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Để ngăn ngừa chuột rút bắp chân, nên sử dụng các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng đặc biệt là bổ sung magie và canxi, ví dụ như: sữa chua, cá tôm, rau quả xanh, pho mát, sữa, các loại hoa quả trái cây, trà thảo mộc,… Phải luôn đảm bảo cơ thể đủ dinh dưỡng, thiếu chất sẽ hạn chế chức năng cơ bắp, dẫn đến nguy cơ xảy ra chuột rút bắp chân.

Thực phẩm chứa canxi hỗ trợ ngăn ngừa chuột rút bắp chân - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe là tài sản quý giá của mỗi người, phải biết giữ gìn và bảo vệ. Chứng chuột rút bắp chân không phải là chứng bệnh khó chữa, và tác nhân hầu hết đến từ chính sự thiếu quan tâm đến sức khỏe của chúng ta. Qua bài viết này, hy vọng bạn đã hiểu được hơn về căn bệnh này, biết được cách ngăn ngừa chuột rút bắp chân hiệu quả tại nhà.