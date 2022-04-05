Trái tim khỏe mạnh luôn cần được nâng niu và 'bảo dưỡng' thường xuyên, nếu bạn liên tục nạp những thực phẩm này, 'bộ máy' cơ thể bạn chắc chắn sẽ sớm gặp nguy hiểm tiềm tàng

Sức khỏe 05/04/2022 20:04

Khi nói đến thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch, bạn gần như biết nên ăn gì, nhưng bạn có biết nên tránh những gì không? Các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra thông tin chi tiết về những gì bạn nên cắt giảm để hỗ trợ cho sức khỏe tim mạch.

Trái tim khỏe mạnh luôn cần được nâng niu và 'bảo dưỡng' thường xuyên, nếu bạn liên tục nạp những thực phẩm này, 'bộ máy' cơ thể bạn chắc chắn sẽ sớm gặp nguy hiểm tiềm tàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn ăn tất cả những thứ tốt vào một ngày nhưng cuối cùng lại nhồi nhét vào cơ thể những thứ không tốt cho sức khỏe vào ngày hôm sau.

Có ba loại thực phẩm mà bạn nên tránh để có sức khỏe tim mạch tốt hơn:

1. Muối

Thật khó để tránh muối khi bạn sống ở một thiên đường thực phẩm của thế giới hiện đại và không yêu cầu bạn cắt bỏ hoàn toàn mà thay vào đó hãy HẠN CHẾ . Nếu trung bình bạn ăn 9g muối mỗi ngày, nhiều hơn mức khuyến nghị 5g mỗi ngày mà cơ thể con người cần để hoạt động.

Trái tim khỏe mạnh luôn cần được nâng niu và 'bảo dưỡng' thường xuyên, nếu bạn liên tục nạp những thực phẩm này, 'bộ máy' cơ thể bạn chắc chắn sẽ sớm gặp nguy hiểm tiềm tàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ gây hại cho tim của bạn, quá nhiều muối còn gây ra nhiều vấn đề như tăng huyết áp hoặc gây ra các vấn đề về thận.

2. Đường

Trái tim khỏe mạnh luôn cần được nâng niu và 'bảo dưỡng' thường xuyên, nếu bạn liên tục nạp những thực phẩm này, 'bộ máy' cơ thể bạn chắc chắn sẽ sớm gặp nguy hiểm tiềm tàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường là một thứ khác hấp dẫn nhiều người trong chúng ta. Thật khó để không đi ăn tráng miệng sau bữa ăn.

Tuy nhiên, bên cạnh các vấn đề về tim mạch, lượng đường dư thừa có thể dẫn đến các vấn đề khác như tăng cân. Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn, nguy cơ ung thư cao hơn và điều mà các quý cô chắc chắn sẽ quan tâm nhất - lão hóa da nhanh hơn! Đây chỉ là một số tác động của đường, vì vậy hãy cố gắng kiểm soát cảm giác ngọt ngào của đường vì lợi ích của riêng bạn.

Về lưu ý này, bạn có thể ngạc nhiên nhưng thực sự có một lý do khoa học khiến chúng ta thèm đồ ăn có đường, nhưng dù sao đi nữa bạn vẫn nên ưu tiên sức khỏe tim mạch và tổng thế của mình hơn.

3. Chất béo (chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa)

Chất béo bão hòa thường được tìm thấy trong thịt đỏ và các sản phẩm từ sữa, và nó đã được chứng minh là làm tăng lipoprotein mật độ thấp (LDL) trong cơ thể bạn. Theo thuật ngữ chung của chung ta là cholesterol "xấu" .

Mặt khác, chất béo chuyển hóa được coi là tồi tệ hơn nhiều. Nó không chỉ làm tăng LDL trong cơ thể của bạn mà còn LÀM THẤP HƠN cholesterol "tốt" như lipoprotein mật độ cao (HDL).

Trái tim khỏe mạnh luôn cần được nâng niu và 'bảo dưỡng' thường xuyên, nếu bạn liên tục nạp những thực phẩm này, 'bộ máy' cơ thể bạn chắc chắn sẽ sớm gặp nguy hiểm tiềm tàng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta khó có thể tránh hoàn toàn một trong hai điều này vì chúng có thể xuất hiện tự nhiên trong thực phẩm, nhưng chỉ cần lưu ý những gì bạn đang ăn và bạn đang ăn bao nhiêu. Trong trường hợp này, kiến ​​thức là sức mạnh!

Dưới đây là một số loại thực phẩm là ví dụ điển hình về những gì bạn nên hạn chế, hoặc thậm chí tránh hoàn toàn.

Thịt chế biến

Thịt xông khói, giăm bông, bánh mì kẹp xúc xích, nếu nghe những món này khiến miệng bạn ứa nước miếng nhưng ăn nó thường xuyên có thể bạn sẽ gặp một chút rắc rối. Hầu hết các loại thịt đã qua chế biến (được định nghĩa là thịt đã được ướp muối, xử lý, xử lý hóa học để giữ được lâu hơn) đều có nhiều chất béo bão hòa và natri. Thịt chế biến cũng được chứng minh là nguyên nhân gây ung thư.

Trái tim khỏe mạnh luôn cần được nâng niu và 'bảo dưỡng' thường xuyên, nếu bạn liên tục nạp những thực phẩm này, 'bộ máy' cơ thể bạn chắc chắn sẽ sớm gặp nguy hiểm tiềm tàng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn nhanh là một ví dụ cổ điển "tự hào" luôn có thực đơn chủ yếu là các loại thịt chế biến sẵn. Bạn sẽ bị sốc về mức độ nó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim cao đến nhường nào.

Đồ chiên giòn

Trái tim khỏe mạnh luôn cần được nâng niu và 'bảo dưỡng' thường xuyên, nếu bạn liên tục nạp những thực phẩm này, 'bộ máy' cơ thể bạn chắc chắn sẽ sớm gặp nguy hiểm tiềm tàng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Chiên ngập dầu có liên quan đến việc tạo ra chất béo chuyển hóa trong thực phẩm, vì vậy các món như gà rán được yêu thích lâu năm và "mặt hàng chủ lực" như khoai tây chiên nên hạn chế. Chiên một đĩa bông cải xanh ở nhà với dầu thực vật cũng được nhưng hãy nghĩ đến việc chiên ngập dầu là kiểu chiên bạn KHÔNG NÊN làm ở nhà, nơi các món thường được phủ một lớp bột và nhúng vào dầu nóng. Những thực phẩm này cũng chứa nhiều calo, vì vậy ăn quá nhiều cũng không mang lại lợi ích gì cho vòng eo của bạn.

Đồ nướng

Bánh quy và bánh ngọt thường được làm với lượng đường cao, và cũng có thể chứa chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa từ bơ hoặc dầu được sử dụng. Mặc dù có những lựa chọn được cho là lành mạnh hơn trên mạng, nhưng phần lớn những món như vậy sẽ làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim và dẫn đến tăng cân.   

Đồ uống có đường, ngọt   

Trái tim khỏe mạnh luôn cần được nâng niu và 'bảo dưỡng' thường xuyên, nếu bạn liên tục nạp những thực phẩm này, 'bộ máy' cơ thể bạn chắc chắn sẽ sớm gặp nguy hiểm tiềm tàng - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có đường như nước ngọt hoặc soda đóng hộp có thể chứa lượng đường không cần thiết cho cả ngày mà cơ thể bạn cần để hoạt động. Bên cạnh tác động tiêu cực đến tim, tác động của quá nhiều đường cũng được ghi nhận rộng rãi không tốt. 

Tại sao trái tim của bạn lại quan trọng

Trái tim khỏe mạnh luôn cần được nâng niu và 'bảo dưỡng' thường xuyên, nếu bạn liên tục nạp những thực phẩm này, 'bộ máy' cơ thể bạn chắc chắn sẽ sớm gặp nguy hiểm tiềm tàng - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ mắc bệnh tim càng cao khi bạn già đi, và những lựa chọn lối sống không lành mạnh như lười vận động, ăn uống không lành mạnh, hút thuốc và uống rượu quá mức chắc chắn đóng một vai trò nào đó tác động rất xấu đến tim mạch. Vì vậy, hãy làm những gì bạn có thể để bảo vệ trái tim của bạn ngay hôm nay!

Theo Health Exchange

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