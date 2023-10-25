Top 6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ việc ăn socola đen!

Sức khỏe 25/10/2023 14:29

Tác dụng của socola đen với sức khỏe tổng thể của bạn là gì? Ăn socola đen có tốt không?

Ăn socola đen có hàm lượng cacao cao ở mức vừa phải có thể cung cấp chất chống oxy hóa và khoáng chất, đồng thời còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể của bạn. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về Top 6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ việc ăn socola đen đã được khoa học chứng minh ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Top 6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ socola đen

1. Socola đen là nguồn dinh dưỡng lý tưởng

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Nếu bạn mua socola đen chất lượng có hàm lượng cacao cao thì nó khá bổ dưỡng. Nó chứa một lượng lớn chất xơ hòa tan và chứa nhiều khoáng chất. Cụ thể, một thanh socola đen nặng 100 gram chứa 70–85% cacao có:

  • 11 gam chất xơ
  • 66% lượng sắt được khuyến nghị dùng mỗi ngày
  • 57% lượng magie được khuyến nghị dùng mỗi ngày
  • 196% lượng đồng được khuyến nghị dùng mỗi ngày
  • 85% lượng manga được khuyến nghị dùng mỗi ngày
  • Ngoài ra, socola cũng chứa một lượng lớn kali, phốt pho, kẽm và selen.

Tất nhiên, 100 gam (3,5 ounce) là một lượng khá lớn và không phải là một lượng mà bạn nên tiêu thụ hàng ngày. Những chất dinh dưỡng này cũng đi kèm với 600 calo và lượng đường vừa phải. Vì lý do này, socola đen tốt nhất nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

2. Socola đen là nguồn cung chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Top 6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ việc ăn socola đen! - Ảnh 3

Socola đen chứa nhiều hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học và hoạt động như chất chống oxy hóa. Chúng bao gồm polyphenol, flavonoid và catechin, cùng những chất khác, và là nguồn thực vật chứa hàm lượng chất chống oxy hóa trong hàng “top”. Theo nghiên cứu, polyphenol trong socola đen có thể giúp giảm một số dạng cholesterol LDL (“có hại”) khi kết hợp với các thực phẩm khác như hạnh nhân và ca cao.

3. Socola đen có thể cải thiện lưu thông máu và giảm huyết áp

Top 6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ việc ăn socola đen! - Ảnh 4

Các flavonoid trong socola đen có thể kích thích nội mô, lớp lót động mạch, tạo ra oxit nitric. Và một trong những chức năng của axit nitric là gửi tín hiệu đến động mạch để thư giãn, làm giảm sức cản dòng máu và do đó làm giảm huyết áp nhẹ.

4. Socola đen có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim

Top 6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ việc ăn socola đen! - Ảnh 5

Các hợp chất trong socola đen dường như có khả năng bảo vệ cao chống lại quá trình oxy hóa LDL. Về lâu dài, điều này sẽ khiến lượng cholesterol đọng lại trong động mạch ít hơn nhiều, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn.

Theo thời gian, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ cacao hoặc socola giàu flavonoid có thể làm giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch. Cụ thể, nhiều đánh giá cho thấy rằng ăn 45 gam socola mỗi tuần giúp giảm 11% nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 

5. Socola đen có thể bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời

Các hợp chất hoạt tính sinh học trong socola đen cũng có thể rất tốt cho làn da của bạn. Cụ thể, các flavonoid có thể bảo vệ chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời, cải thiện lưu lượng máu đến da và tăng mật độ và độ ẩm của da.

6. Socola đen có thể cải thiện chức năng não bộ

Top 6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ việc ăn socola đen! - Ảnh 6

Tin vui vẫn chưa hết. Socola đen cũng có thể cải thiện chức năng não của bạn. Cụ thể, các nghiên cứu cho thấy ăn cacao có hàm lượng flavonoid cao có thể cải thiện lưu lượng máu đến não ở người trẻ tuổi. Điều này có thể giải thích tại sao ăn cacao hàng ngày có thể cải thiện sự chú ý, khả năng học bằng lời nói và trí nhớ.

Bên cạnh đó, Flavonoid trong socola đen cũng có thể giúp duy trì chức năng nhận thức ở người lớn tuổi bị suy giảm nhận thức nhẹ và giảm nguy cơ tiến triển thành chứng mất trí nhớ. Nhưng cần nhiều nghiên cứu hơn. Ngoài ra, hàm lượng cacao trong socola đen có chứa các chất kích thích như caffeine và theobromine, đây có thể là lý do chính tại sao nó có thể cải thiện chức năng não trong thời gian ngắn.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp Top 6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ việc ăn socola đen. Với những lợi ích khỏe tổng thể cùng hương vị thơm ngon khó cưỡng, các độc giả còn chần chừ gì mà không thêm ngay 1 ít socola đen vào thực đơn mỗi ngày nào?! Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!

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