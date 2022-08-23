Top 5 loại thực phẩm làm thúc đẩy quá trình lão hoá, chị em nên tránh

Đường là một trong những kẻ thù của da. Đường góp phần gây ra các vấn đề da liễu như mụn trứng cá, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Đặc biệt các thức ăn có hàm lượng đường fructose cao có thể khiến bạn già trước tuổi. Fructose cản trở phản ứng đồng hóa của cơ thể - quá trình giúp hình thành collagen và elastin giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh.

Rất nhiều thực phẩm chứa nhiều muối như phô mai, pizza, khoai tây chiên, bánh quy giòn, ngũ cốc... Muối làm cho cơ thể giữ nước và gây sưng, bọng mắt. Nhưng nó cũng làm cho các tế bào co lại và dẫn đến mất nước. Không đủ nước sẽ gây hình thành nếp nhăn và khiến bạn già đi nhanh hơn.

Các loại thịt đã qua chế biến

Các loại thịt này chứa nhiều chất béo bão hòa, natri và sulfit, chúng có thể khiến da bị mất nước và gây ra phản ứng viêm Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt đã qua chế biến như thịt xông khói, xúc xích, giăm bông và thịt nguội được hun khói, ướp gia vị hoặc ướp muối để giữ được lâu hơn mà không bị hỏng. Đó là điều khiến chúng vừa ngon lại vừa nguy hiểm. Các loại thịt này chứa nhiều chất béo bão hòa, natri và sulfit, chúng có thể khiến da bị mất nước và gây ra phản ứng viêm làm suy yếu lớp collagen. Để bổ sung protein, bạn có thể đổi từ thịt chế biến sang trứng, đậu hoặc chọn các loại thịt nạc hơn như gà, những loại thịt này chứa nhiều protein và các axit amin cần thiết cho sự tổng hợp collagen.

Bơ thực vật

Các loại bơ thực vật, đặc biệt ở thể rắn, có chất béo chuyển hóa làm tăng hàm lượng cholesterol “xấu” Ảnh minh họa: Internet

Da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể và mọi thứ bạn ăn đều sẽ ảnh hưởng đến da. Các loại bơ thực vật, đặc biệt ở thể rắn, có chất béo chuyển hóa làm tăng hàm lượng cholesterol “xấu” của bạn, làm giảm loại “tốt” và tạo ra chứng viêm liên quan đến bệnh tim và đột quỵ khắp. Chỉ hai tình trạng đó cũng có thể khiến bạn trông già đi.

Thức ăn cay nóng

Thức ăn cay sẽ khiến các mạch máu của bạn dãn ra, thậm chí các mao mạch nhỏ có thể bị vỡ, dẫn đến các vết tím trên mặt. Nếu bạn bị bệnh rosacea - chứng đỏ mặt thường gặp ở phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh - sức nóng từ gia vị có thể gây bùng phát bệnh. Thức ăn cay cũng làm tăng nhiệt độ cơ thể của bạn, khiến bạn đổ nhiều mồ hôi hơn. Mồ hôi cùng với các vi khuẩn trên da có thể gây ra mụn và vết thâm.