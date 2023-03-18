TOP 4 loại thực phẩm người mỡ máu cao cần tránh!

Sức khỏe 18/03/2023 14:00

Những thực phẩm này nổi tiếng là làm tăng mức cholesterol LDL. Hãy đặc biệt cẩn thận khi đưa những loại thực phẩm này vào thực đơn của bạn.

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Hơn 90 triệu người trưởng thành ở Hoa Kỳ có lượng cholesterol cao — có nghĩa là mức chất béo trong máu của họ vượt quá 200 miligam trên mỗi decilit (200 mg/dL). Nồng độ cholesterol tăng vọt rất nghiêm trọng vì chúng khiến bạn có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ cao hơn.

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 Mỡ máu cao sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ và đau tim!

Một số loại thực phẩm, như bột yến mạch, các loại hạt và các loại cá giàu chất béo, giúp kiểm soát mức cholesterol của bạn. Và không phải tất cả các loại thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao đều có hại cho bạn. Ví dụ, trứng có hàm lượng cholesterol cao, nhưng chúng cũng chứa nhiều protein và các chất dinh dưỡng khác. Tuy vậy, bạn cần phải lo lắng về những thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, vì chúng có thể làm tăng mức cholesterol và khiến bạn tăng cân.

Vậy đâu là những thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa mà bạn không nên tiêu thụ nếu bị mỡ máu cao? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

TOP 4 loại thực phẩm mà người bị mỡ máu cao không nên tiêu thụ

1. Thịt đỏ

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 Bạn không cần phải bỏ hoàn toàn các loại thịt đỏ, nhưng hãy kiểm soát tần suất và lượng thịt bạn tiêu thụ!

Thịt bò, thịt lợn và thịt cừu nói chung có nhiều chất béo bão hòa. Đặc biệt, những miếng thịt như hamburger, sườn, sườn lợn và thịt nướng có nhiều chất béo nhất. Tuy nhiên, bạn không cần phải tránh thịt hoàn toàn, nhưng hãy ăn thịt với tần suất ít hơn. Hãy giới hạn bản thân ở khẩu phần 3 ounce được khuyến nghị và chọn những phần thịt nạc hơn như thịt thăn, thăn lợn hoặc thịt bò thăn. Bên cạnh đó, tốt hơn hết, hãy thay thế thịt bằng các loại protein ít chất béo bão hòa và cholesterol, chẳng hạn như thịt gà hoặc ức gà tây không da, cá và đậu.

2. Đồ chiên rán

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 Những loại thực phẩm chiên rán là những thực phẩm tồi tệ nhất cho người bị mỡ máu cao!

Thực phẩm đã được chế biến trong nồi chiên ngập dầu như cánh gà, phô mai que và hành tây chiên,... là một trong những thực phẩm tồi tệ nhất khi nói đến cholesterol. Chiên sẽ làm tăng mật độ năng lượng, hoặc lượng calo của thực phẩm. Chính vì vậy, nếu bạn thích độ giòn của đồ chiên, hãy sử dụng nồi chiên không dầu và cho một ít dầu ô liu vào đồ ăn. Hoặc bạn cũng có thể nướng các loại thực phẩm như khoai tây và thịt gà ở nhiệt độ cao cho đến khi chúng có màu nâu vàng để thay thế nhé, vừa thơm ngon, dinh dưỡng mà lại chẳng lo về vấn đề cholesterol tiêu thụ đấy!

3. Thịt đã qua chế biến

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 Các loại thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa!

Hot dog, xúc xích và thịt xông khói sử dụng những miếng thịt đỏ béo nhất, do đó những loại thực phẩm này thường chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa. Trong khi đó, thịt xông khói và xúc xích làm từ gà tây hoặc thịt gà có vẻ tốt cho sức khỏe hơn và chúng có hàm lượng cholesterol thấp hơn một chút so với các phiên bản thịt đỏ, nhưng không có nghĩa là chúng không có cholesterol.

4. Các loại bánh nướng

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 Các loại bánh quy, bánh ngọt thì thường chứa lượng bơ và chất tạo ngọt cao!

Bánh quy và bánh ngọt thường được làm với một lượng lớn bơ và chất làm ngọt, khiến chúng có hàm lượng cholesterol cao. Tuy nhiên, bạn không cần phải từ bỏ hoàn toàn các món tráng miệng, mà chỉ cần thay thế một vài món. Cụ thể, khi bạn nướng bánh, hãy dùng nước sốt táo hoặc chuối thay cho bơ. Hoặc bạn cũng có thể dùng sữa chua đông lạnh ít chất béo với quả mọng để tráng miệng nhé!

Trên đây là tổng hợp 4 loại thực phẩm mà người bị mỡ máu cao không nên tiêu thụ. Thật vậy, mỡ máu cao là một trong những tình trạng báo động nguy hiểm của sức khỏe, và chìa khóa tốt nhất cho vấn đề này, chính là bạn cần đặc biệt lưu ý về những gì bạn ăn uống hàng ngày. Chính vì vậy, hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các độc giả sẽ biết cách loại bỏ hoặc hạn chế 4 loại thực phẩm giàu cholesterol xấu ở trên nhé!

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