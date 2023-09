Liệu có hội chứng sợ máu?

Trên thực tế, khoa học ước tính có khoảng 3,5% người trên thế giới đã từng ít nhất trải qua một lần hội chứng sợ máu trong cuộc đời. Nỗi ám ảnh này có thể khởi phát qua việc thấy máu trực tiếp, bị thương, dùng kim tiêm, hay một vài hoạt động khác liên quan đến máu.

Do vậy, việc sợ hãi khi thấy máu đôi khi không phải do bản thân của người đó yếu đuối mà là do họ bị mắc hội chứng sợ máu. Hội chứng sợ máu cũng có liên quan mật thiết chứng rối loạn âu lo hay ám ảnh. Một khi nỗi sợ quá lớn sẽ trở thành ám ảnh và nhiều người chỉ cần nhìn thấy máu hoa mắt chóng mặt, giảm nhịp tim đột ngột, hạ huyết áp, đôi khi dẫn đến ngất xỉu.