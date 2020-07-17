Tìm hiểu hạt đười ươi có tác dụng gì với sức khỏe

Loại hạt này thường có hình bầu dục, kích thước khoảng vài cm, trên bề mặt sần sùi và có màu nâu vàng. Loại thảo dược này thường được trồng nhiều ở các tỉnh phía Nam Bộ như Vũng Tàu, Đồng Nai,… Ngoài ra, ngày nay loại cây này cũng được trồng nhiều ở các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai,… Người ta thường thu hoạch hạt đười ươi vào khoảng tháng 7- 8 sau khi cây có trái vào tháng 6 hàng năm.

Nhiều người thường thắc mắc hạt đười ươi có tác dụng gì vì chúng rõ ràng là rất thanh mát. Hạt đười còn được gọi là hạt ươi hay đười ươi. Đây là loại hạt thường được dùng làm các loại thức uống giải khát, giúp bổ mát trong những ngày hè nóng nực. Ngoài ra, ít người biết nó còn là một vị thuốc nam với rất nhiều công dụng khác nhau cho sức khỏe .

Đối với các trường hợp người bệnh bị gai cột sống, có thể dùng hạt ươi để hỗ trợ điều trị bệnh. Tuy nhiên, nên kết hợp việc sử dụng hạt ươi thường xuyên cùng các bài tập thể dục thể thao nhẹ nhàng, phù hợp với thể trạng cũng như tình trạng bệnh để bệnh tình được thuyên giảm và phục hồi nhanh chóng.

+ Dùng khoảng 5 hạt đười ươi ngâm vào 700ml nước nguội đến khi thấy các hạt ươi đã được nở bung mềm ra thì được. Sau đó, tiến hành bóc bỏ lớp vỏ lụa bên ngoài và chỉ lấy phần cơm của hạt cho vào ly sạch rồi thêm vào đó ít đường phèn. Nên duy trì việc uống đười ươi 1- 2 ly 200ml/ ngày, ăn lẫn cả cái.

Sử dụng hạt đười ươi chữa gai cột sống hiệu quả

+ Lưu ý, khi chế biến, nên chọn những hạt có màu vàng giống với màu của hạt dẻ, tránh dùng các hạt có màu đen hoặc bị xỉn màu. Ngâm trong một khoảng thời gian vừa đủ hoặc khi thấy hạt đã nở mềm thì dừng lại vì khi ngâm quá lâu chúng sẽ bị chua. Nên ngâm vài hạt chỉ đủ dùng trong ngày.

* Chế biến hạt đười ươi chữa chảy máu cam

Nguyên nhân thường gặp của việc bị chảy máu cam là do cơ thể bạn nóng trong, đặc biệt ở trẻ con là đối tượng rất dễ gặp phải tình trạng này, Vì thế, bạn có thế dùng hạt ươi để ăn thường xuyên giúp thanh nhiệt rất tốt, cải thiện nhanh chóng tình trạng chảy máu cam.

- Cách sử dụng: Dùng 5 hạt đười ươi khô để nấu cùng với nước và uống hàng ngày thay một nửa lượng nước lọc.

* Hạt ươi giúp hỗ trợ điều trị mụn nhọt

Mụn nhọt thường xuất hiện chủ yếu do cơ thể bị nóng bức. Hạt ươi sẽ giúp bạn điều trị chứng bệnh này bằng cách dùng hạt này ngâm nước.

- Cách sử dụng:

+ Ngâm hạt đười ươi với nước.

+ Dùng nước hạt đười ươi trộn cùng với cơm và một chút muối ăn và đắp lên các vết mụn nhọt 1 lần/ ngày. Không dùng trên vết mụn sưng quá to và đang lở loét.

Hạt đười ươi ngâm trong nước

+ Nên kết hợp với việc đắp đười ươi lên mụn nhọt với việc bổ sung đủ 2 lít nước mỗi ngày cho cơ thể nhằm làm cho mát cơ thể từ bên trong, giúp ngăn ngừa mụn nhọt quay trở lại.

* Hỗ trợ điều trị táo bón

Nguyên nhân phổ biến gây ra táo bón thường là do chế độ dinh dưỡng, ăn uống không hợp lý nhưng phần nhiều là do bên trong cơ thể bị nóng bức. Nhiều người thường chủ quan với căn bệnh này và không điều trị dứt điểm ngay từ khi có các biểu hiện, lâu dài có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng. Cho nên bạn hãy dùng hạt ươi để điều trị và phòng tránh trường hợp bị táo bón từ sớm.

Cách sử dụng: Nên uống nước được ngâm từ hạt đười ươi vào lúc đói bụng và đặc biệt là vào lúc sáng sớm. Dùng chung với hạt chia hoặc hạt é để dễ uống hơn, giúp bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng cho cơ thể.

Dùng hạt ươi để điều trị và phòng tránh trường hợp bị táo bón từ sớm

* Hạt đười ươi trị bệnh gì - Chữa ho khan

- Cách sử dụng:

+ Dùng 4-5 hạt đười ươi ngâm vào 300ml nước nóng và chờ cho đến khi hạt nở ra thì nhặt hạt và bỏ ra ngoài.

+ Lấy phần hạt đó cho thêm vào một chút đường để đỡ ngán hơn và chia ra uống làm nhiều lần trong ngày.

+ Bạn nên uống ngày nào thì ngâm ngày đó vì đười ươi ngâm nước trong thời gian dài thì sẽ mất tác dụng và khó đạt hiệu quả cao trong hỗ trợ điều trị bệnh.

* Hỗ trợ trị viêm họng hiệu quả

Theo các chuyên gia thì nếu bạn ăn cả vỏ và uống nước hạt đười ươi ngâm thì đều có thể giúp thanh nhiệt và hỗ trợ trị viêm họng hiệu quả.

- Cách sử dụng:

+ Ngâm hạt ươi với nước cho đến khi hạt nở. Sau đó thêm vào chút đường để dễ uống hơn.

+ Nên áp dụng bài thuốc này trong khoảng 2 tuần để chấm dứt hoàn toàn tình trạng viêm họng.

Hạt đười ươi hỗ trợ trị viêm họng hiệu quả

* Cách dùng hạt đười ươi giảm cân

Nhờ vào tác dụng thanh nhiệt, mát gan cho nên những phụ nữ đang trong quá trình giảm cân có thể dùng chúng như một cách giúp giải độc gan an toàn. Ăn hạt đười ươi thường xuyên có thể giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bạn chỉ cần thay thế các loại sinh tố rau củ quả bằng nước ngâm hạt đười ươi hay kết hợp nó với một số loại hạt như mủ trôm hay hạt é để thay đổi khẩu vị thường xuyên.

Kết hợp hạt đười ươi với một số loại hạt như mủ trôm hay hạt é để thay đổi khẩu vị thường xuyên

* Cách dùng hạt đười ươi chữa sỏi thận

Chuẩn bị hạt đười ươi và một ít chuối hột rừng khô. mang rang hạt ươi cho chín, còn chuối hột rừng thì thái lát mỏng. Sau đó trộn tỷ lệ 1 phần đười ươi: 4 phần chuối với nhau. Rồi xay 2 loại dược liệu này thành hỗn hợp bột mịn. Chia dùng 2 lần mỗi ngày. Khi dùng nên lấy khoảng 1 muỗng nhỏ hỗn hợp trên pha với nước ấm rồi uống sau khi ăn.

2. Cách bảo quản hạt đười ươi

Trên thị trường hiện nay 2 loại hạt đười ươi là: hạt đười ươi bay (hạt tự chín rụng) và loại còn lại là hạt đười ươi hái trên cây (được người ta hái xuống). So với hạt đười ươi hái thì hạt đười ươi bay có hiệu quả dinh dưỡng cao hơn vì khi chín đủ, các thành phần trong hạt ươi tăng cao nhất, các chất nhầy trong hạt đười ươi bay khi ngâm nước cũng ở mức độ vừa phải, không quá trơn nhớt như loại hạt được hái trên cây. Bạn nên đến những địa chỉ uy tín để mua được hạt đười ươi đảm bảo chất lượng.

Cho hạt vào các túi nhựa, cột kỹ miệng túi và cất ở nơi cao ráo an toàn

Để bảo quản hạt đười ươi, tốt nhất bạn nên cho hạt vào các túi nhựa, cột kỹ miệng túi và cất ở nơi cao ráo an toàn, thoáng mát, tránh việc để hạt dưới đất khiến chúng dễ bị ẩm mốc, chỉ cần ươi mốc 1 hạt thì chúng sẽ lây lan cả túi. Tuyệt đối không để hạt ươi tiếp xúc với nước, chúng sẽ nở ra và hỏng trước khi bạn kịp dùng. Trong trường hợp bạn nhiều hạt ươi mà chưa sử dụng hết thì nên phơi lại hạt dưới nắng 1 tháng 1 lần để bảo quản lâu hơn.

3. Vài lưu ý khi dùng hạt ươi trong hỗ trợ chữa bệnh

Những đối tượng người sử dụng hạt đười ươi để cải thiện sức khỏe cần lưu ý một số điều dưới đây:

Nên sử dụng hạt ươi khi đã được ngâm mềm với nước. Vì nếu chưa được ngâm nước thì khi hạt đi vào cơ thể sẽ rất khó hấp thụ và trương lên gây tình trạng tắc nghẽn ruột, vô tình dẫn đến cứng bụng, khó thở.

Nên sử dụng hạt ươi khi đã được ngâm mềm với nước

- Các triệu chứng buồn nôn, ho có đờm,... là dấu hiệu cảnh báo bạn đang lạm dụng việc dùng hạt ươi.

- Đối với những người bệnh có các vấn đề về tiêu hóa thì không nên sử dụng hạt đười ươi.

- Không nên ngâm nhiều đười ươi một lúc để dùng dần. Tốt nhất, uống đến đâu thì ngâm tới đó để tránh việc làm mất chất, hạt bị chua và nhiễm khuẩn.

- Khi sử dụng hạt đười ươi có thể xảy ra các tác dụng phụ như đầy bụng, buồn nôn, cơ thể mệt mỏi,... Việc bạn cần làm lúc này là dừng uống hạt ươi. Sau khoảng vài ngày thì các triệu chứng đó sẽ tự động biến mất mà không cần điều trị.

- Chú ý tìm mua những hạt ươi có nguồn gốc rõ ràng và không có tẩm chất bảo quản hay chất tẩy rửa.

- Ngoài ra, trường hợp người bị tiêu chảy không nên dùng loại hạt này. Vì hạt ươi có tính hàn sẽ khiến cho tình trạng bệnh càng trầm trọng hơn.

Với những thông tin trên, hi vọng sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi hạt đười ươi có tác dụng gì và giúp bạn có cách dùng chúng trong chăm sóc sức khỏe thật tốt. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh những ảnh hưởng xấu khiến bệnh tình trầm trọng.