10 công dụng hạt hạnh nhân khiến phái đẹp tiếc vì không biết sớm hơn

Công dụng hạt hạnh nhân là điều không phải ai cũng nắm rõ. Không phải ngẫu nhiên mà hạnh nhân là một trong số các loại hạt được nhiều người ưa thích. Bên cạnh vị bùi béo hấp dẫn, ngon miệng đặc trưng, hạt hạnh nhân còn là thực phẩm siêu dinh dưỡng, có giá trị cao.

Với nguồn dinh dưỡng dồi dào như vậy, không cần phải lăn tăn ăn hạt hạnh nhân có tốt không, nhất là chị em phái đẹp.

Bởi hạt hạnh nhân giàu protein, chất béo, chất xơ, vitamin E, C, vitamin nhóm B, canxi, sắt, kẽm, magie… rất tốt cho thể chất và sức khỏe con người.

10 công dụng vàng từ hạt hạnh nhân

1. Hạt hạnh nhân giúp hỗ trợ cải thiện sắc vóc

Người muốn tăng cân hoặc giảm cân đều có thể sử dụng, tùy vào chế độ ăn đi kèm với phương pháp tập luyện

Hạnh nhân là loại hạt đặc biệt, chứa hàm lượng calo và chất béo cao nhưng cũng đồng thời có nhiều protein và chất béo không bão hòa giúp cơ bắp săn chắc, cân bằng chỉ số khối cơ thể (BMI). Vì thế, người muốn tăng cân hoặc giảm cân đều có thể sử dụng, tùy vào chế độ ăn đi kèm với phương pháp tập luyện phù hợp mong muốn bản thân. Những người tập gym thường ưu tiên lựa chọn hạt hạnh nhân trong chế độ ăn của mình.

Nếu muốn giảm cân, kiềm hãm cảm giác thèm ăn, tốt nhất nên sử dụng khoảng 30gr hạt hạnh nhân mỗi ngày.

2. Hạnh nhân chăm sóc, duy trì làn da, mái tóc sáng đẹp, bóng khỏe

Nguồn vitamin E, C tự nhiên có trong hạt hạnh nhân giúp phái đẹp không thiếu hụt các vitamin này trong cơ thể để nuôi dưỡng màng tế bào, ngăn ngừa lão hóa, chăm sóc từ làn da đến mái tóc luôn mịn màng, khỏe mạnh.

Để đạt hiệu quả cao, có thể sử dụng dầu chiết xuất từ hạnh nhân để massage da, đắp mặt nạ hoặc ủ tóc.

Nguồn vitamin E, C tự nhiên có trong hạt hạnh nhân giúp phái đẹp không thiếu hụt các vitamin

3. Hạnh nhân cung cấp nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho mẹ bầu

Khi mang thai, mẹ bầu cần bổ sung những thực phẩm nhiều dinh dưỡng, vì vừa cung cấp cho cơ thể mẹ, vừa nuôi dưỡng thai nhi nên không thể bỏ sót hạt hạnh nhân trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Các thành phần canxi, sắt, kẽm, vitamin thiết yếu của hạnh nhân sẽ giúp mẹ bầu hạn chế tình trạng loãng xương, thiếu máu, hỗ trợ hệ xương thai nhi hình thành và phát triển ổn định, phòng chống thiếu hụt folate gây khuyết tật thần kinh ở trẻ sơ sinh.

Hạnh nhân giúp cung cấp nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho mẹ bầu

4. Chống oxy hóa, nâng cao sức đề kháng và hệ miễn dịch

Khi sử dụng hạt hạnh nhân, nhiều người vô tình loại bỏ lớp vỏ mỏng màu nâu của hạt hạnh nhân mà không biết rằng lớp vỏ này có chứa chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do xấu, gây hại cho cơ thể và sắc đẹp.

Nhờ đó, khi dùng hạt hạnh nhân đúng cách và thường xuyên sẽ bảo vệ các tế bào trong cơ thể, tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch, phòng chống bệnh tật, vi rút tấn công.

Dùng hạt hạnh nhân đúng cách và thường xuyên sẽ bảo vệ các tế bào trong cơ thể, tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch

5. Hạt hạnh nhân cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Để biết công dụng hạt hạnh nhân thì không thể bỏ qua hàm lượng chất xơ có trong hạt hạnh nhân. Hàm lượng chất xơ này có khả năng kích thích nhu động ruột hoạt động, thúc đẩy quá trình hấp thu chất dinh dưỡng, phát triển vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột, giảm thiểu tình trạng táo bón.

Hàm lượng chất xơ trong hạnh nhân giúp tăng kích thích nhu động ruột hoạt động, thúc đẩy quá trình hấp thu chất dinh dưỡng

6. Bảo vệ tim mạch khỏe mạnh

Không cholesterol và chứa nhiều axit béo có lợi giúp hỗ trợ hoạt động tim mạch ổn định, thông suốt, hạn chế hình thành mảng xơ vữa động mạch, phòng tránh các biến chứng nguy hiểm như tai biến, đột quỵ, nhồi máu cơ tim…

7. Bồi bổ trí não, tăng cường trí nhớ

Hạt hạnh nhân tốt cho trí não

Hạt hạnh nhân tốt cho trí não, vì có chứa riboflavin (vitamin B2) và L-carnitine cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể, giúp giảm thiểu nguy cơ suy giảm trí nhớ, rối loạn chức năng não, kích thích hệ thần kinh hoạt động và phát triển mỗi ngày.

8. Ngăn ngừa xương và răng suy yếu

Canxi, phốt pho, magiê có trong hạt hạnh nhân là thành phần không thể thiếu để hình thành và duy trì hệ xương, răng ổn định, chắc khỏe.

Nếu bổ sung hạnh nhân cũng như các khoáng chất vi lượng cần thiết, tình trạng răng yếu, lão hóa xương… sẽ được cải thiện đáng kể.

Hạnh nhân giúp ngăn ngừa xương và răng suy yếu

9. Điều chỉnh huyết áp, tốt cho người bị huyết áp cao

Chỉ số huyết áp rất quan trọng nên không được chủ quan. Nếu gặp phải các vấn đề về huyết áp, đừng quên bổ sung hạt hạnh nhân vào chế độ dinh dưỡng nhằm cung cấp kali, natri, magie giúp cân bằng huyết áp, ngăn chặn tình trạng tăng huyết áp nguy hiểm đến tính mạng.

10. Hỗ trợ cân bằng lượng đường huyết trong máu, cải thiện bệnh tiểu đường

Hàm lượng magiê có trong hạt hạnh nhân giữ vai trò không nhỏ trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu về mức ổn định, thúc đẩy tuyến tụy sản sinh insulin giải quyết tỷ lệ đường dư thừa, ngăn ngừa bệnh tiểu đường phổ biến hiện nay.

Như vậy, khi đã biết hạt hạnh nhân có tác dụng gì, có thể khiến nhiều người, nhất là phái đẹp tiếc nuối vì không biết sớm hơn. Vừa ngon, vừa đẹp lại khỏe, không sợ tăng cân thì còn gì bằng.

Hàm lượng magiê có trong hạt hạnh nhân giữ vai trò không nhỏ trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu về mức ổn định

Và để sử dụng hạt hạnh nhân đúng cách, đạt kết quả như mong muốn thì có một số lưu ý nhỏ sau:

- Tuy ngon lành, bổ dưỡng nhưng món gì ăn nhiều quá cũng không tốt. Cho nên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, liều lượng hợp lý để sử dụng hạt hạnh nhân là khoảng 28g, tương đương 22 – 25 hạt mỗi ngày.

- Nên chia đều hạnh nhân trong các bữa ăn, hạn chế ăn nhiều cùng một lúc. Có thể ăn trước bữa ăn chính, ăn vào các bữa phụ, ăn vặt nhưng tránh ăn vào buổi tối trước khi đi ngủ. Những ai đang có mong muốn giảm cân nên áp dụng quy tắc này.

- Nếu ăn hạt hạnh nhân kèm với đồ ăn sẵn, thức ăn nhiều đường hay uống cùng nước ngọt có gas…sẽ dễ tăng cân, gây ảnh hưởng đến cân nặng.

- Khi sử dụng hạt hạnh nhân, tránh bỏ lớp vỏ lụa màu nâu mỏng bên ngoài, vì lớp vỏ này chứa một hàm lượng vitamin E và chống oxy hóa rất có lợi cho sức khỏe.

Hạn chế ăn nhiều hạnh nhân cùng một lúc

- Để hạn chế hao hụt chất dinh dưỡng khi chế biến hạnh nhân, tốt nhất nên ngâm hạt hạnh nhân trong nước khoảng 4-6 tiếng hoặc qua đêm.

- Thay vì chọn mua hạt hạnh nhân chế biến sẵn, phái đẹp có thể tự chuẩn bị hoặc biến tấu thành các món ăn đảm bảo chất lượng lại hợp khẩu vị bản thân và gia đình. Một số công thức đơn giản có thể thực hiện tại nhà như: hạnh nhân rang thơm ngon, vừa bùi vừa béo; sữa hạnh nhân bổ dưỡng, ngon khó cưỡng; salad hạnh nhân rau củ lành mạnh, lôi cuốn vị giác; súp hạnh nhân ngon miệng, hấp dẫn…

Tác hại khi ăn quá nhiều hạnh nhân

Gây tăng cân

Giảm hiệu quả của thuốc điều trị

Khó kiểm soát hàm lượng vitamin E hấp thụ

Gây ra các vấn đề về tiêu hóa

Dị ứng

Chất độc trong hạnh nhân

Với những chia sẻ về công dụng hạt hạnh nhân trên đây, có thể thấy đây là loại hạt đầy giá trị cho thể chất và sắc đẹp. Một chế độ ăn uống có hạt hạnh nhân thường xuyên sẽ giúp phái đẹp sống lành mạnh, khỏe đẹp mỗi ngày. Hãy chăm sóc sức khỏe ngay từ bên trong bằng cách lựa chọn những loại thực phẩm siêu bổ dưỡng và an toàn.