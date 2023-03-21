Tiêm botox dạ dày để giảm cân, 67 bệnh nhân ngộ độc

Sức khỏe 21/03/2023 14:58

Liệu trình tiêm botox với mong muốn giảm cân này để lại nhiều hệ lụy khó lường.

Theo Báo VietNamNet, theo trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết 67 người sống ở các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Áo và Thụy Sĩ đã bị ngộ độc từ cuối tháng 2 đến ngày 10/3. Trong đó, 60 bệnh nhân thực hiện thủ thuật tại một bệnh viện tư ở Istanbul và Izmir (Thổ Nhĩ Kỳ). Họ được tiêm Botulinum Neurotoxin (BoNT) vào dạ dày.

Botulinum Neurotoxin là protein do vi khuẩn Clostridium Botulinum sản sinh, có độc tính. Tuy nhiên, trong 40 năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã biến đổi chất độc này thành thuốc để điều trị nhiều bệnh khác nhau khi sử dụng với liều thích hợp.

Tiêm botox dạ dày để giảm cân, 67 bệnh nhân ngộ độc - Ảnh 1
Botulinum Neurotoxin là protein do vi khuẩn Clostridium Botulinum sản sinh. Ảnh: Zing

Theo New York Post, tiêm BoNT vào dạ dày, hay còn gọi là botox dạ dày, tạm thời làm giãn các cơ và ngăn chặn cảm giác thèm ăn khi khiến quá trình làm rỗng dạ dày chậm lại. Một nghiên cứu năm 2021 trên những bệnh nhân đang chờ phẫu thuật giảm béo cho thấy, quy trình này là một cách hiệu quả và an toàn để đạt được mức giảm cân vừa phải.

Tuy nhiên, ECDC đã cảnh báo về quy trình ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan y tế nhận định, tiếp xúc quá nhiều với chất độc có nguy cơ đáng kể gây ngộ độc hoặc tê liệt cơ.

Cũng theo Zing, Tiêm BoNT vào dạ dày tạm thời khiến các cơ bắp thư giãn. Việc tiêm botox dạ dày ngăn chặn sự thèm ăn vì nó làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày.

Theo một nghiên cứu đăng tải trên Science Direct năm 2021, những bệnh nhân đang chờ được thực hiện thêm các phẫu thuật giảm béo xâm lấn nói quy trình tiêm BoNT là phương pháp hiệu quả và an toàn để giảm cân một cách vừa phải.

Tuy nhiên, ECDC cảnh báo mọi người về quy trình này ở Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ khiến bệnh nhân bị ngộ độc hoặc tê liệt cơ do tiếp xúc quá mức với chất độc.

Các cơ quan chưa rõ liệu botulinum có liên quan đến phương pháp điều trị của bệnh viện hoặc sản phẩm mà bệnh viện sử dụng hay không. Tuy nhiên, ECDC cho biết một cuộc điều tra tiết lộ rằng BoNT được sử dụng trong các thủ thuật được cấp phép nhưng chất này không được phê duyệt để tiêm vào dạ dày.

Tiêm botox dạ dày để giảm cân, 67 bệnh nhân ngộ độc - Ảnh 2

Nhiều bệnh nhân đã được đưa vào các khoa chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện. Ảnh: Internet

Các quan chức khuyến cáo: “Nhiễm độc tính trong quá trình điều trị thẩm mỹ có thể làm mờ mắt, sụp mí mắt, khó nuốt và khô miệng".

Nhiều bệnh nhân đã được đưa vào các khoa chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện.

VTV thông tin, các phòng khám thẩm mỹ không cấp phép là nơi thường xuyên tiếp nhận các sản phẩm kém chất lượng để thực hiện các ca làm đẹp giá rẻ kèm với đó là rủi ro khôn lường.

Sự phổ biến của tiêm Botox cũng giúp nhiều cơ sở làm đẹp chui - ăn nên làm ra, nhờ sử dụng hoặc bán các sản phẩm giả, không có chứng nhận y tế. Phổ biến đến mức người ta có thể dễ dàng tìm mua chúng trên mạng và cả WeChat. 70% nguồn cung Botox và Hyaluronic acit ở nước này là hàng giả hoặc được nhập lậu không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, các bác sỹ không có giấy phép hành nghề và thậm chí cả người mới học việc cũng sẵn sàng cung cấp dịch vụ này do lợi nhuận khổng lồ.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ từng cảnh báo về độ an toàn của tiêm Botox. Cục này cho biết, chất độc có thể lây lan từ vùng tiêm, tạo ra các triệu chứng như sụp mí và mờ mắt. Nghiêm trọng hơn, nếu chất này bị tiêm vào một số dây thần kinh hoặc mạch máu, bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng, tắc mạch máu hoặc liệt cơ mặt.

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