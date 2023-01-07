Thường xuyên uống đá và đồ ngày dịp lễ Tết: Hiểm họa sức khỏe tiềm ẩn đang bào mòn cuống họng

Sức khỏe 07/01/2023 16:27

Một số người uống nước lạnh ngay cả trong mùa đông. Nhưng điều này không nên được thực hiện. Vì uống nước lạnh vào mùa đông rất có hại cho sức khỏe.

Thường xuyên uống đá và đồ ngày dịp lễ Tết: Hiểm họa sức khỏe tiềm ẩn đang bào mòn cuống họng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta biết rằng nước uống rất quan trọng đối với sức khỏe. Vì uống đủ nước sẽ giúp cơ thể thực hiện các chức năng thiết yếu. Do đó, nên uống 8 ly nước mỗi ngày. Đồng thời, ngay cả trong mùa đông, một số người sẽ uống nước lạnh. Nhưng điều này không nên được thực hiện. Vì uống nước lạnh vào mùa đông rất có hại cho sức khỏe.

Đau họng

Thường xuyên uống đá và đồ ngày dịp lễ Tết: Hiểm họa sức khỏe tiềm ẩn đang bào mòn cuống họng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các vấn đề về cảm lạnh và đau họng gia tăng vào mùa đông. Uống nước lạnh trong tình huống như vậy sẽ làm trầm trọng thêm những vấn đề này.

Ngoài ra, uống nước lạnh có thể gây ra đờm trong hệ hô hấp. Điều này có thể dẫn đến nhiều bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

Chất béo

Nếu bạn uống nước lạnh, chất béo sẽ không giảm. Điều này gây tăng cân.

Vấn đề tiêu hóa

Thường xuyên uống đá và đồ ngày dịp lễ Tết: Hiểm họa sức khỏe tiềm ẩn đang bào mòn cuống họng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước lạnh làm co mạch máu, gây ra các vấn đề về tiêu hóa và tăng nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày. Vì vậy, tránh uống nước lạnh.

Vấn đề về nhịp tim

Nước lạnh cũng làm chậm nhịp ti . Vì uống nước khi trời lạnh sẽ kích thích thần kinh và làm giảm nhịp tim.

Gây hại cho răng

Thường xuyên uống đá và đồ ngày dịp lễ Tết: Hiểm họa sức khỏe tiềm ẩn đang bào mòn cuống họng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời tiết lạnh, nước lạnh có thể làm hỏng răng. Vì nước lạnh cũng làm cho dây thần kinh của răng yếu đi. Vì vậy, nếu bạn muốn răng của bạn khỏe mạnh, đừng uống nước lạnh dù chỉ là một sai lầm.

Theo Indiaherald

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