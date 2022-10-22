Được công bố trên tạp chí EClinicalMedicine, một phần của Khoa học Khám phá Lancet, nghiên cứu cho thấy tần suất xuất hiện những giấc mơ đau buồn cao hơn có liên quan tuyến tính và có ý nghĩa thống kê với nguy cơ suy giảm nhận thức cao hơn ở những người trưởng thành tuổi trung niên.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những giấc mơ xấu thường xuyên ở người trung niên có thể liên quan đến việc gia tăng trường hợp suy giảm nhận thức và họ có thể có nguy cơ cao mắc chứng sa sút trí tuệ khi lớn tuổi. Nghiên cứu đã điều tra mối liên quan giữa tần suất giấc mơ buồn phiền tự báo cáo và nguy cơ suy giảm nhận thức.

Bản thân chứng sa sút trí tuệ không phải là một căn bệnh đơn lẻ, thay vào đó, nó là một nhóm bệnh bao gồm một loạt các tình trạng y tế cụ thể, bao gồm cả bệnh Alzheimer. Theo Hiệp hội Alzheimer, các rối loạn được nhóm theo thuật ngữ chung “sa sút trí tuệ” là do những thay đổi bất thường của não gây ra, gây ra sự suy giảm kỹ năng tư duy, còn được gọi là khả năng nhận thức, đủ nghiêm trọng để làm suy giảm cuộc sống hàng ngày và chức năng độc lập.

Nghiên cứu có thể tiết lộ những cách thức và chiến lược mới để phân tích và sàng lọc tình trạng tâm thần cũng như xác định các triệu chứng của chứng sa sút trí tuệ.

Cần lưu ý rằng những cơn ác mộng là phổ biến trong dân số nói chung và khoảng 5% người lớn gặp ác mộng hàng tuần, trong khi 1240% gặp chúng hàng tháng. Các nhà nghiên cứu cho biết, con số này thậm chí còn cao hơn khi xem xét những giấc mơ xấu cùng với ác mộng.

Ảnh minh họa: Internet

Bài báo viết: "Với sự phổ biến của những giấc mơ xấu và ác mộng ở người trưởng thành, thật đáng ngạc nhiên là ý nghĩa lâm sàng của chúng phần lớn vẫn chưa được biết đến", bài báo viết thêm rằng mối quan hệ giữa những giấc mơ đau buồn và kết quả lâm sàng ở những người bị bệnh Parkinson (PD) ngày càng được chú ý.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Birmingham đã phân tích ba nghiên cứu theo dõi 600 người trưởng thành trung niên (từ 35 đến 64 tuổi) và 2.600 người từ 79 tuổi trở lên và phân tích chất lượng giấc ngủ và sức khỏe não bộ của họ.

Họ phát hiện ra rằng những người trung niên trải qua những giấc mơ xấu ít nhất một lần một tuần có nguy cơ bị suy giảm nhận thức trong thập kỷ tới cao hơn khoảng bốn lần so với những người hiếm khi gặp ác mộng. Giấc mơ xấu có thể là kết quả của chất lượng giấc ngủ kém, có thể dẫn đến sự tích tụ của các protein liên quan đến chứng sa sút trí tuệ.

Ảnh minh họa: Internet

Tác giả chính Abidemi I. Otaiku nói với The Guardian rằng sự thoái hóa thần kinh trong thùy trán bên phải của não khiến chúng ta khó kiểm soát cảm xúc khi mơ, từ đó dẫn đến ác mộng. Otaiku cho biết: Cách tốt nhất để đối phó với chứng sa sút trí tuệ là ngăn chặn nó xảy ra và chúng ta biết rằng có một số yếu tố nguy cơ có thể điều chỉnh được là chế độ ăn uống nghèo nàn, lười vận động, hút thuốc và uống quá nhiều rượu.

Theo Indiatoday