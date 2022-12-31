Thói quen gây ợ chua, trào ngược axit và xói mòn dạ dày bạn cần khẩn thiết từ bỏ sớm

Sức khỏe 31/12/2022 19:16

Tính axit và đầy hơi là triệu chứng của các rối loạn liên quan đến axit khác nhau trong cơ thể. Tránh thức ăn chiên và béo để giảm sự xuất hiện của các triệu chứng này.

Một số người bị chua và đầy hơi hầu như hàng ngày. Hai thuật ngữ này đi đôi với nhau là triệu chứng của một số rối loạn liên quan đến axit trong cơ thể.

Thói quen gây ợ chua, trào ngược axit và xói mòn dạ dày bạn cần khẩn thiết từ bỏ sớm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi người có thể bị axit có thể liên quan đến chứng ợ nóng và cảm giác đau âm ỉ hoặc cảm giác nóng rát ở ngực. Mặt khác, đầy hơi là cảm giác đầy bụng cùng với chướng bụng.

Rối loạn liên quan đến axit có thể là do loét hoặc hình thành xói mòn trong dạ dày. Nó cũng có thể là do trào ngược axit. Tiến sĩ Pankaj Puri, Giám đốc Khoa Tiêu hóa và Gan mật, Bệnh viện Fortis Escorts, Okhla, New Delhi cho biết: "Bệnh nhân bị trào ngược axit có xu hướng có cảm giác thức ăn trào lên trong ngực và cũng có thể bị ợ nóng."

Bác sĩ Puri cho biết vì axit và đầy hơi là triệu chứng của các rối loạn liên quan đến axit, bệnh nhân mắc bất kỳ chứng rối loạn nào sẽ bị đầy và ợ chua ở vùng bụng trên ngay dưới vùng thượng vị (nơi nối các xương sườn).

Thói quen gây ợ chua, trào ngược axit và xói mòn dạ dày bạn cần khẩn thiết từ bỏ sớm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi, tính axit và đầy hơi có xu hướng xảy ra do trào ngược axit do xói mòn và loét (hình thành vết loét ở niêm mạc) trong dạ dày, được gọi là chứng khó tiêu.

Tuy nhiên, một số người có thể có những triệu chứng này mà không bị loét hoặc trào ngược axit. Điều này được gọi là chứng khó tiêu không loét.

 

 

Những lần khác, đầy hơi cũng có thể liên quan đến rối loạn ruột hoặc nóng rát trong dạ dày kết hợp với axit và có thể thuyên giảm sau khi đi ngoài.

Đầy hơi có thể liên quan đến thực phẩm theo nhiều cách. "Nó có thể xảy ra khi một người ăn thức ăn có thể dẫn đến hình thành khí quá mức. Nó cũng có thể xảy ra khi bạn không tiêu hóa tốt thức ăn. Thức ăn không được tiêu hóa đó dẫn đến tăng khí. Nếu bạn đang bị khó tiêu hoặc rối loạn đường ruột và tăng khí sản xuất nó sẽ gây đầy hơi".

Thói quen gây ợ chua, trào ngược axit và xói mòn dạ dày bạn cần khẩn thiết từ bỏ sớm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm quá nhiều chất béo có thể thay đổi công dụng đường ruột của bạn và khiến bạn cảm thấy đầy bụng. Ông nói thêm: "Bạn ăn một bữa thịnh soạn bên ngoài có nhiều dầu mỡ sẽ khiến bạn đầy bụng. Nó cũng có thể xảy ra trong quá trình nhiễm trùng do thức ăn, cũng có thể dẫn đến đầy hơi".

Có một số hồi chuông cảnh báo đặc biệt vang lên để hiểu mức độ nghiêm trọng của axit và đầy hơi.

"Nếu một người lớn hơn ở độ tuổi 50 và 60 và trải qua các triệu chứng sụt cân, nôn mửa hoặc có máu trong phân kéo dài, thì tình trạng của họ phải được bác sĩ tư vấn sớm."

Cách phổ biến nhất để giải quyết tình trạng axit và đầy hơi là dùng thuốc kháng axit hoặc thuốc sẽ trung hòa axit và bao phủ lớp niêm mạc của ống dẫn thức ăn và dạ dày.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Thói quen gây ợ chua, trào ngược axit và xói mòn dạ dày bạn cần khẩn thiết từ bỏ sớm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

"Tránh dùng thuốc giảm đau vì chúng có thể gây hình thành vết loét. Bạn nên tránh các bữa ăn quá nhiều đồ chiên rán và nhiều dầu mỡ vì chúng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của ruột và có liên quan đến lượng axit trào ngược cao hơn. Ăn nhiều bữa nhỏ và thường xuyên sẽ tốt hơn là ăn nhiều. Đừng nằm ngay sau bữa ăn. Hãy dành một tiếng hoặc một tiếng rưỡi trước khi bạn nằm xuống sau bữa ăn. Hãy ăn sớm một chút vào buổi tối", bác sĩ Puri khuyên và cho biết thêm rằng tập thể dục giúp cải thiện hệ thống ruột.

Thói quen gây ợ chua, trào ngược axit và xói mòn dạ dày bạn cần khẩn thiết từ bỏ sớm - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có tính axit, thì trái cây họ cam quýt sẽ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Cà phê cũng sẽ khiến bạn cảm thấy có tính axit hơn. Tránh xa thuốc lá, rượu, thức ăn chiên và cà phê. Nó sẽ làm tăng trào ngược, hình thành vết loét, trào ngược dạ dày thực quản (GERD) và các triệu chứng liên quan đến axit.

Bên cạnh đó, một sinh vật có tên là Helicobacter pylori, một loại vi khuẩn có liên quan đến sự hình thành vết loét, đã trở nên khá phổ biến mà bạn cần lưu tâm.

Theo Indiatoday

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