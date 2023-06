Thói quen gây ợ chua, trào ngược axit và xói mòn dạ dày bạn cần khẩn thiết từ bỏ sớm

Rối loạn liên quan đến axit có thể là do loét hoặc hình thành xói mòn trong dạ dày. Nó cũng có thể là do trào ngược axit. Tiến sĩ Pankaj Puri, Giám đốc Khoa Tiêu hóa và Gan mật, Bệnh viện Fortis Escorts, Okhla, New Delhi cho biết: "Bệnh nhân bị trào ngược axit có xu hướng có cảm giác thức ăn trào lên trong ngực và cũng có thể bị ợ nóng."

Bác sĩ Puri cho biết vì axit và đầy hơi là triệu chứng của các rối loạn liên quan đến axit, bệnh nhân mắc bất kỳ chứng rối loạn nào sẽ bị đầy và ợ chua ở vùng bụng trên ngay dưới vùng thượng vị (nơi nối các xương sườn).