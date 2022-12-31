Chúng ta luôn muốn trở thành một chuyên gia về cách cư xử tốt, nhưng bạn cũng cần chú ý đến một lý do thậm chí còn quan trọng hơn tại sao chúng ta nên ngừng ngoáy mũi .

Móng tay của bạn, đặc biệt là nếu chúng dài hơn hoặc nếu bạn ngoáy mũi thô bạo, có thể cắt mô trong mũi, khiến vi khuẩn tích tụ ở đó và gây nhiễm trùng. Theo nghiên cứu này, những người ngoáy, chọc hoặc dụi mũi có nguy cơ lây lan vi khuẩn gây viêm phổi. Nó lây lan bất kể trời khô hay ướt, và vệ sinh tay tốt là rất quan trọng nếu chúng ta muốn bảo vệ bản thân và những người khác khỏi điều này.

2. Nó có thể làm hỏng khoang mũi

Nếu ngoáy mũi thường xuyên và trong thời gian dài, bạn có nguy cơ làm hỏng mô mũi. Nghiên cứu này phát hiện ra rằng những người ngoáy mũi nhiều có thể bị viêm và sưng mô mũi, cuối cùng có thể làm hẹp lỗ mũi.

3. Nó có thể dẫn đến bệnh tật

Chất nhầy trong mũi của bạn bắt tất cả các loại vi khuẩn và vi rút mà bạn hít vào, khi bạn ngoáy mũi, bạn sẽ lấy chúng ra tay. Lấy tất cả những vi trùng đó trên tay của bạn sẽ dẫn đến việc lây lan vi khuẩn từ mũi và tay của bạn lên các bề mặt trong môi trường của bạn. Theo nghiên cứu này, dụng cụ ngoáy mũi có thể làm lây lan vi khuẩn gây viêm phổi.

4. Nó có thể gây chảy máu cam

Ngoáy mũi có thể làm vỡ các mạch máu bên trong mũi và khiến bạn bị chảy máu cam.

5. Nó có thể gây lở loét

Ngoáy mũi có thể gây viêm tiền đình mũi, có thể phát triển thành vảy gây đau. Không chỉ vậy, khi ngoáy mũi, bạn có thể nhổ những sợi lông mũi nhỏ ra khỏi nang lông và những nốt mụn nhỏ có thể hình thành trong đó.

6. Nó có thể gây tổn thương vách ngăn

Vách ngăn là vách ngăn giữa 2 lỗ mũi, phân chia chúng. Ngoáy mũi thường xuyên có thể làm hỏng vách ngăn và thậm chí gây ra một lỗ trên vách ngăn, còn được gọi là thủng vách ngăn.

Theo Brightside