Ngừa bệnh sốt xuất huyết, tăng cường sức đề kháng mạnh mẽ với những thức uống siêu bổ dưỡng này

Sức khỏe 31/12/2022 07:36

Theo dữ liệu chính thức, các ca sốt xuất huyết đã tăng vọt ở trên thế giới. Theo các chuyên gia, việc rút gió mùa bị trì hoãn đã thúc đẩy quá trình sinh sản kéo dài của muỗi truyền bệnh.

Ngừa bệnh sốt xuất huyết, tăng cường sức đề kháng mạnh mẽ với những thức uống siêu bổ dưỡng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia y tế, không có loại thuốc kháng virus nào có thể điều trị sốt xuất huyết. Do đó, các liệu pháp duy trì như bù nước bằng đường uống, thuốc hạ sốt để hạ sốt, v.v., là rất quan trọng. Bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng được chăm sóc tốt nhất trong bệnh viện.

Bệnh nhân sốt xuất huyết nên giữ cho mình đủ nước và uống tối đa 4 lít nước mỗi ngày. Dưới đây là một số đồ uống có thể hỗ trợ người bị sốt xuất huyết.

Nước lá đu đủ

Ngừa bệnh sốt xuất huyết, tăng cường sức đề kháng mạnh mẽ với những thức uống siêu bổ dưỡng này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép lá đu đủ là một phương thuốc phổ biến để tăng số lượng tiểu cầu giảm ở bệnh nhân sốt xuất huyết. Nó cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch của bạn. Lấy một ít lá đu đủ và giã nát để lấy nước cốt. Uống một lượng nhỏ nước ép lá đu đủ hai lần một ngày.

Nước ép ổi tươi

Ngừa bệnh sốt xuất huyết, tăng cường sức đề kháng mạnh mẽ với những thức uống siêu bổ dưỡng này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép ổi rất giàu vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch rất cần thiết. Đảm bảo rằng bạn chuẩn bị nước ép ổi tươi thay vì uống nước ép đóng gói. Bạn cũng có thể ăn ổi tươi thay nước ép.

Nước Tulsi

Lá Tulsi đã được sử dụng để ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết theo truyền thống của người Ấn Độ. Nó được cho là giúp chống nhiễm trùng và hỗ trợ phục hồi nhanh chóng. Đun sôi lá Tulsi tươi trong nước và lọc. Bạn cũng có thể thêm một ít nước cốt chanh hoặc mật ong vào thức uống.

Nước ép mướp đắng

Ngừa bệnh sốt xuất huyết, tăng cường sức đề kháng mạnh mẽ với những thức uống siêu bổ dưỡng này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo một số nghiên cứu, chiết xuất từ mướp đắngđã cho thấy tác dụng ức chế chống lại sự nhân lên của virus sốt xuất huyết. Để làm nước ép, trước tiên hãy gọt vỏ và cắt thành từng miếng. Thêm một ly nước và trộn nó. Sau khi trộn, lọc chất lỏng. Có thể cho thêm nước để có vị đắng.

Các quan điểm thể hiện trong bài viết này không nên được coi là thay thế cho lời khuyên của bác sĩ. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​bác sĩ điều trị của bạn để biết thêm chi tiết.

Theo Times of India

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Cơ thể có một vũ khí tích hợp để chống lại virus và bệnh tật, đó là khả năng miễn dịch. Sự ổn định của nó là mức độ sức khỏe, khi mất cân bằng, bệnh tật sẽ gây rắc rối.

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