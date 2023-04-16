Thời điểm quan hệ dễ gây hại sức khỏe, thậm chí là 'đột quỵ' cần tuyệt đối tránh xa

Sức khỏe 16/04/2023 07:05

Quan hệ vợ chồng vào những thời điểm này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nặng hơn là đột tử. Ai cũng phải hết sức lưu ý!

Không yêu khi đang giai đoạn ở cữ

Sau khi sinh con xong dù là sinh thường hay sinh mổ thì người phụ nữ cũng có giai đoạn ở cữ. Trong giai đoạn này cơ thể và cổ tử cung của người phụ nữ chứa lành lặn hoàn toàn cần được nghỉ ngời để khỏe mạnh trở lại.

Chính vì vậy, bạn không nên “yêu” trong giai đoạn đang ở cữ vừa mới sinh con xong. Trong giai đoạn này, dù bạn có ham muốn thế nào cũng không nên yêu để đảm bảo sức khỏe của mình.

Nếu bạn phạm phải sai lầm sẽ làm tử cung bị tổn thương nghiêm trọng lâu khỏi, thậm chí sẽ khiến tử cung bị chảy máu, băng huyết ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và hệ sinh sản.

Thời điểm quan hệ dễ gây hại sức khỏe, thậm chí là 'đột quỵ' cần tuyệt đối tránh xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi đang mắc bệnh

Đối với bệnh nhân bị huyết áp cao hoặc bệnh tim mạch vành, nếu gây ra sự hồi hộp quá mức ở hệ thần kinh trung ương, sau khi bị kích thích tình dục sẽ dễ bị tăng huyết áp và co mạch máu.

 

Nếu bạn không thể kiểm soát bản thân, hành động trong quá trình quan hệ tình dục quá mãnh liệt sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh nhồi máu cơ tim và nhồi máu não, từ đó dẫn tới nguy cơ bị đột tử rất cao.

Thời điểm quan hệ dễ gây hại sức khỏe, thậm chí là 'đột quỵ' cần tuyệt đối tránh xa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không quan hệ khi đang “đèn đỏ” và sau nạo phá thai

Không nên quan hệ tình dục trong kỳ kinh nguyệt, bởi vì trong thời điểm này cổ tử cung mở, khả năng miễn dịch giảm, dễ gây sung huyết dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh, vô kinh và các bệnh phụ khoa khác.

Việc nạo phá thai có ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe phụ nữ. Nghiêm trọng hơn còn có thể dẫn đến sẩy thai liên tiếp ở những lần mang thai sau, vô sinh. Do vậy, để an toàn cho sức khỏe, sau khi hút thai phải hết ra máu và dịch mới nên quan hệ tình dục (khoảng 2 tuần).

Không "yêu" sau khi uống chất kích thích

Một số người nghĩ rằng uống rượu, cà phê hay các đồ uống kích thích khác có thể tăng khoái cảm khi quan hệ tình dục, nhưng đồng thời tốc độ lưu thông máu và huyết áp cũng lên cao, dễ gây ra bệnh tim mạch và tai biến mạch máu não.

Người phụ nữ bị đau đầu, mờ mắt đi khám mới tá hỏa khi phát hiện điều này

Người phụ nữ bị đau đầu, mờ mắt đi khám mới tá hỏa khi phát hiện điều này

Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận nữ bệnh nhân với triệu chứng đau đầu, nhìn mờ mắt phải, bác sĩ phát hiện có khối u màng não ở vùng thái dương bên phải.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe chuyện chăn gối thời điểm không nên quan hệ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 54 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm