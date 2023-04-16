Thời điểm quan hệ dễ gây hại sức khỏe, thậm chí là 'đột quỵ' cần tuyệt đối tránh xa

Quan hệ vợ chồng vào những thời điểm này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nặng hơn là đột tử. Ai cũng phải hết sức lưu ý!

Không yêu khi đang giai đoạn ở cữ

Sau khi sinh con xong dù là sinh thường hay sinh mổ thì người phụ nữ cũng có giai đoạn ở cữ. Trong giai đoạn này cơ thể và cổ tử cung của người phụ nữ chứa lành lặn hoàn toàn cần được nghỉ ngời để khỏe mạnh trở lại.

Chính vì vậy, bạn không nên “yêu” trong giai đoạn đang ở cữ vừa mới sinh con xong. Trong giai đoạn này, dù bạn có ham muốn thế nào cũng không nên yêu để đảm bảo sức khỏe của mình.

Nếu bạn phạm phải sai lầm sẽ làm tử cung bị tổn thương nghiêm trọng lâu khỏi, thậm chí sẽ khiến tử cung bị chảy máu, băng huyết ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và hệ sinh sản.

Ảnh minh họa: Internet

Khi đang mắc bệnh

Đối với bệnh nhân bị huyết áp cao hoặc bệnh tim mạch vành, nếu gây ra sự hồi hộp quá mức ở hệ thần kinh trung ương, sau khi bị kích thích tình dục sẽ dễ bị tăng huyết áp và co mạch máu.

Nếu bạn không thể kiểm soát bản thân, hành động trong quá trình quan hệ tình dục quá mãnh liệt sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh nhồi máu cơ tim và nhồi máu não, từ đó dẫn tới nguy cơ bị đột tử rất cao.

Ảnh minh họa: Internet

Không quan hệ khi đang “đèn đỏ” và sau nạo phá thai

Không nên quan hệ tình dục trong kỳ kinh nguyệt, bởi vì trong thời điểm này cổ tử cung mở, khả năng miễn dịch giảm, dễ gây sung huyết dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh, vô kinh và các bệnh phụ khoa khác.

Việc nạo phá thai có ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe phụ nữ. Nghiêm trọng hơn còn có thể dẫn đến sẩy thai liên tiếp ở những lần mang thai sau, vô sinh. Do vậy, để an toàn cho sức khỏe, sau khi hút thai phải hết ra máu và dịch mới nên quan hệ tình dục (khoảng 2 tuần).

Không "yêu" sau khi uống chất kích thích

Một số người nghĩ rằng uống rượu, cà phê hay các đồ uống kích thích khác có thể tăng khoái cảm khi quan hệ tình dục, nhưng đồng thời tốc độ lưu thông máu và huyết áp cũng lên cao, dễ gây ra bệnh tim mạch và tai biến mạch máu não.

Người phụ nữ bị đau đầu, mờ mắt đi khám mới tá hỏa khi phát hiện điều này Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận nữ bệnh nhân với triệu chứng đau đầu, nhìn mờ mắt phải, bác sĩ phát hiện có khối u màng não ở vùng thái dương bên phải.

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