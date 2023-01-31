Thiếu loại vitamin này, phụ nữ dễ bị trầm cảm, sức khỏe suy kiệt 'không phanh', bổ sung sớm để lão hóa không đến gần

Sức khỏe 31/01/2023 14:04

Vitamin D là một phần thiết yếu của cơ thể giúp cải thiện sức khỏe của xương và tăng cường khả năng miễn dịch.

Tất cả chúng ta đều biết rằng việc hấp thụ một chút ánh sáng mặt trời sẽ giúp cơ thể hấp thụ vitamin D, vốn cực kỳ cần thiết. Mặc dù thành phần quan trọng này giúp ích cho sức khỏe của xương cũng như các chức năng khác trong cơ thể, nhưng các bác sĩ và chuyên gia y tế đã tuyên bố rằng rất niều người đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khi thiếu vitamin D.

Thiếu loại vitamin này, phụ nữ dễ bị trầm cảm, sức khỏe suy kiệt 'không phanh', bổ sung sớm để lão hóa không đến gần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho biết tình trạng thiếu vitamin D trong cơ thể đã trở thành đại dịch như thế nào, các chuyên gia chia sẻ rằng việc cung cấp khoảng 1.000 đơn vị quốc tế (UI) mỗi ngày là rất quan trọng.

Vitamin D sử dụng canxi và phốt pho trong cơ thể để tạo xương và hỗ trợ các hoạt động khác như tăng cường khả năng miễn dịch.

Tiến sĩ Lily Dube, Bác sĩ tổng quát, Phòng khám Apollo chia sẻ rằng vitamin D rất quan trọng đối với phụ nữ trong việc duy trì sức khỏe của xương vì sau này nó có thể dẫn đến nhiều vấn đề về cơ thể như loãng xương và thậm chí là trầm cảm.

Thiếu loại vitamin này, phụ nữ dễ bị trầm cảm, sức khỏe suy kiệt 'không phanh', bổ sung sớm để lão hóa không đến gần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Thiếu vitamin D hiện nay đã trở thành một đại dịch. Nó có thể gây nhiễm trùng thường xuyên, giảm mật độ xương, loãng xương, suy giảm hệ thống miễn dịch, mệt mỏi và mất ngủ. Mọi người có thể không hiểu tại sao mình mệt mỏi và chán nản nhưng đó có thể là do lượng vitamin D thấp", Tiến sĩ Dube nói.

Cô ấy nói thêm rằng theo kinh nghiệm của cô ấy, hầu hết phụ nữ được kiểm tra lượng vitamin D trong cơ thể thấp thường cho thấy họ bị trầm cảm và mệt mỏi nghiêm trọng.

TẠI SAO VITAMIN D LẠI QUAN TRỌNG?

Tiến sĩ Gaurav Prakash Bhardwaj, Giám đốc, Chấn thương thể thao, Phẫu thuật bảo tồn và thay thế khớp, Bệnh viện PSRI, New Delhi, cho biết bên cạnh sức khỏe của xương, vitamin D giúp cơ bắp khỏe mạnh để bảo vệ phổi, tim và thận.

"Nó giúp ích ngay cả trong tâm trạng của chúng ta. Rất nhiều trường hợp trầm cảm có liên quan đến việc thiếu vitamin D. Nó đảm bảo rằng canxi được hấp thụ từ ruột và đưa đến xương, nơi nó được lắng đọng để giúp xương chắc khỏe. Nó kích thích các mô xương để tạo nên xương chắc khỏe".

Thiếu loại vitamin này, phụ nữ dễ bị trầm cảm, sức khỏe suy kiệt 'không phanh', bổ sung sớm để lão hóa không đến gần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Bhardwaj nói thêm rằng một người phụ nữ đạt được mật độ xương cao nhất, có nghĩa là lượng canxi và sức mạnh tối đa mà một người phụ nữ có thể đạt được là ở tuổi 30.

Ông chia sẻ thêm rằng vitamin D cũng giúp ích cho sự phát triển của răng. "Nó ngăn ngừa một số bệnh trong cơ thể như loãng xương và bệnh tim mạch, nó có vai trò trong việc ngăn ngừa bệnh đái tháo đường và bệnh vẩy nến".

Trong điều kiện môi trường ô nhiễm như hiện nay, một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như viêm đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi cũng có thể liên quan đến việc thiếu vitamin D.

Phụ nữ có thể bị bốc hỏa, thay đổi tâm trạng và mất cân bằng nội tiết tố trong một số trường hợp thiếu hụt.

"Vì vậy, nếu họ có lượng vitamin D thấp trước hoặc sau 30 tuổi thì đó có thể là một vấn đề đáng lo ngại. Khoảng thời gian mãn kinh, đặc biệt là 10 năm sau khi mãn kinh, phụ nữ bị mất xương nhanh chóng và đó là do nội tiết tố. Nhưng nếu nó bị kết hợp với sự thiếu hụt vitamin D, nó làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, không chỉ ở phụ nữ mà ở người già, hệ thống tương tự cũng kiểm soát sức mạnh cơ bắp".

Thiếu loại vitamin này, phụ nữ dễ bị trầm cảm, sức khỏe suy kiệt 'không phanh', bổ sung sớm để lão hóa không đến gần - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Dube nói thêm rằng thiếu vitamin D ở phụ nữ mang thai có thể dẫn đến tăng huyết áp thai kỳ và tiểu đường thai kỳ. Nó cũng điều chỉnh các kích thích tố não trong cơ thể như adrenaline và serotonin.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TĂNG LƯỢNG VITAMIN D?

Các chuyên gia gợi ý cách tốt nhất là ngâm mình dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm. Tiến sĩ Bhardwaj cho biết thêm, nên mặc quần áo sáng màu, chất liệu mỏng để da hấp thụ đủ vitamin D từ ánh nắng mặt trời.

Thiếu loại vitamin này, phụ nữ dễ bị trầm cảm, sức khỏe suy kiệt 'không phanh', bổ sung sớm để lão hóa không đến gần - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D bao gồm cá hồi, cá ngừ, các sản phẩm từ sữa, nấm, các sản phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, dầu gan cá, lòng đỏ trứng, tôm và một số loại ngũ cốc có thể giúp tăng lượng vitamin D.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Bhardwaj cảnh báo rằng một người không thể nhận đủ vitamin D từ thực phẩm vì ánh sáng mặt trời vẫn là nguồn chính. Tuy nhiên, các chất bổ sung có thể giúp ích sau khi tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ.

Bác sĩ Dube khuyên nên đi khám sức khỏe định kỳ, ít nhất mỗi năm một lần để biết lượng vitamin D trong cơ thể.

Theo Indiatoday

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