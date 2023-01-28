Phát hiện sớm những triệu chứng này của sỏi thận, giảm 'gánh nặng' cho 'bộ lọc', tăng tiềm năng chữa trị sớm

Tiến sĩ Praveen Pushkar, MBBS, MS (Phẫu thuật), DNB (Tiết niệu) tại Pristyn Care cho biết: "Một số yếu tố góp phần vào sự phát triển của chúng cũng có thể bao gồm lượng tiêu thụ ít chất lỏng, chế độ ăn kiêng và tiền sử bệnh của một người. Sỏi thận có thể nhỏ và không được chú ý qua đường tiết niệu, nhưng một số phát triển với kích thước bằng quả gôn. Chúng có thể hình thành trong vài tuần hoặc vài tháng khi nước tiểu của bạn chứa quá nhiều chất nhất định. Có một số loại sỏi thận. Sỏi canxi là loại phổ biến nhất. Những viên sỏi lớn hơn có thể gây đau dữ dội khi chúng rời khỏi cơ thể."

Sỏi thận chủ yếu được gây ra khi các khoáng chất hòa tan tích tụ bên trong thận. Chúng có thể di chuyển vào đường tiết niệu và đó là nơi chúng có thể gây ra vấn đề. Sỏi khá phổ biến và có xu hướng di truyền trong gia đình.

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1. Đau bụng dưới, một bên hoặc lưng : Đau đột ngột ở bụng dưới hoặc một bên phần trên cơ thể hoặc quanh lưng có thể là một trong những triệu chứng ban đầu của bệnh sỏi thận.

2. Cảm giác đau hoặc rát khi đi tiểu : Nếu bạn bị đau khi đi tiểu hoặc cảm thấy căng tức, bạn phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

3. Nước tiểu đổi màu : Nếu nước tiểu của bạn đổi màu, có màu hồng, nâu hoặc đỏ, đây có thể là dấu hiệu nghiêm trọng của sỏi thận.

4. Buồn nôn hoặc nôn : Cảm thấy buồn nôn hoặc nôn mặc dù có bất kỳ dấu hiệu ngộ độc thực phẩm hoặc bất kỳ bệnh rõ ràng nào khác, bạn có thể bị sỏi thận và cần được chú ý ngay lập tức.

5. Sốt : Sốt đột ngột, nếu không phải do virus, có thể là dấu hiệu của bệnh.

Triệu chứng sỏi thận

"Thông thường, không có triệu chứng cho đến khi chúng di chuyển trong thận hoặc đi vào niệu quản (ống cơ nối thận với bàng quang). Những viên sỏi nhỏ có thể ra khỏi cơ thể với ít hoặc không đau. Những viên sỏi lớn hơn trong hệ thống tiết niệu có thể bị mắc kẹt và có thể gây ra các triệu chứng như đau nhói dữ dội bắt đầu đột ngột, thường là ở bụng hoặc một bên lưng của bạn và nó có thể biến mất nhanh chóng,” Tiến sĩ Pushkar nói.

Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng khác có thể bao gồm màu nước tiểu bất thường, có máu trong nước tiểu, sốt, ớn lạnh, buồn nôn và nôn. Đôi khi, một hòn đá quá lớn để di chuyển có thể tạo ra một lượng nước tiểu dự phòng. Điều này có thể làm cho một hoặc cả hai quả thận sưng lên, gây đau ở bên hông và lưng. Nếu không được điều trị, nó có thể gây tổn thương thận lâu dài.

Nguyên nhân gây sỏi thận

Sỏi thận chủ yếu ảnh hưởng đến người lớn. Nhưng trẻ em và thanh thiếu niên có thể có được chúng. Những người bị sỏi thận có các tình trạng sức khỏe như béo phì, đường tiết niệu được hình thành như thế nào, chế độ ăn kiêng đặc biệt, rối loạn chuyển hóa, tiểu đường, v.v. Các yếu tố khác bao gồm ăn quá nhiều muối và không uống đủ nước. Vậy bị sỏi thận phải làm sao? Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra thể chất.

“Bạn có thể cần xét nghiệm máu, xét nghiệm chức năng thận và xét nghiệm tìm tinh thể trong nước tiểu. Một số xét nghiệm hình ảnh, chẳng hạn như chụp CT, có thể thấy sỏi hoặc tắc nghẽn trong đường tiết niệu của bạn. Điều này giúp các bác sĩ quyết định phương pháp điều trị tốt nhất,” bác sĩ Pushkar khuyên.

Điều trị

Việc điều trị sẽ tùy thuộc vào loại sỏi bạn có và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Một số người cần uống nhiều nước mỗi ngày để sản xuất đủ lượng nước tiểu giúp đưa sỏi ra ngoài và uống thuốc giảm đau để tống sỏi thận ra ngoài vì cơn đau có thể khá nặng khi bạn tống sỏi thận ra ngoài.

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Các bác sĩ cũng có thể đề nghị dùng thuốc chẹn alpha để giúp sỏi ra ngoài nhanh hơn và tránh muối và soda. Những người có sỏi lớn hơn, hoặc sỏi đang phát triển hoặc sỏi đang chặn dòng nước tiểu của bạn có thể cần phẫu thuật hoặc các phương pháp điều trị khác để giúp loại bỏ sỏi.

Để loại bỏ sỏi lớn và sỏi gây tổn thương thận, các bác sĩ có thể thực hiện một thủ thuật để phá vỡ sỏi thành những mảnh nhỏ hơn có thể tự đào thải ra ngoài hoặc lấy ra bằng ống nội soi hoặc phẫu thuật.

Các cách phòng ngừa sỏi thận

Ảnh minh họa: Internet

Sỏi thận là một vấn đề phổ biến. Không uống đủ nước là một yếu tố gây bệnh chính, nhưng thói quen ăn kiêng, béo phì và lối sống ít vận động đều có thể góp phần. Bao gồm húng quế, cần tây, táo, nho có thể giúp bảo vệ thận. Bất cứ ai có triệu chứng sỏi thận, nhiễm trùng nước tiểu hoặc nhiễm trùng thận nên tìm tư vấn y tế để ngăn ngừa các biến chứng phát triển.

Theo Times of India