Thiết bị công nghệ điện tử chưa chắc đã tốt, cơ thể bạn đang bị "hủy hoại âm thầm" mà bạn không hay biết

Sức khỏe 06/10/2022 05:00

Tất cả chúng ta đều phải thừa nhận rằng chúng ta dành một phần lớn thời gian trong ngày cho điện thoại của mình. Khi thế giới ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, cuộc sống của chúng ta cũng bắt đầu xoay quanh màn hình.

Mặc dù có nhiều cách mà điện thoại đã làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn đáng kể, nhưng có rất nhiều tác động tiêu cực mà thời gian sử dụng màn hình quá mức có thể gây ra đối với cơ thể và tâm trí của chúng ta.

Dành quá nhiều thời gian sử dụng thiết bị có thể ảnh hưởng đến bạn mà bạn không hay biết.

1. Bạn có thể phát triển các vấn đề về tiêu hóa

Thiết bị công nghệ điện tử chưa chắc đã tốt, cơ thể bạn đang bị 'hủy hoại âm thầm' mà bạn không hay biết - Ảnh 1

Một trong những tác động phổ biến nhất của việc sử dụng quá nhiều thời gian trên màn hình là các vấn đề về tiêu hóa. Theo các nghiên cứu, chỉ số đường huyết GI và não của chúng ta giao tiếp với nhau thông qua “trục não-ruột”. Trục này được tạo điều kiện cho các tế bào trong cơ thể chúng ta, đó là lý do tại sao bất cứ khi nào chúng ta ít hoạt động thể chất hơn và sử dụng điện thoại thường xuyên, kết nối não-ruột này sẽ bị ảnh hưởng. Kết quả là bị chuột rút, táo bón, đau bụng.

2. Nó có thể làm cho răng của bạn kém khỏe mạnh

Thiết bị công nghệ điện tử chưa chắc đã tốt, cơ thể bạn đang bị 'hủy hoại âm thầm' mà bạn không hay biết - Ảnh 2

Càng dành nhiều thời gian cho điện thoại, răng của chúng ta càng kém khỏe mạnh. Điều này là do việc dán mắt vào màn hình hầu hết thời gian dẫn đến tình trạng ăn vặt nhiều hơn và việc không tập trung vào các thực phẩm không lành mạnh, như nước ngọt, đồ ăn nhẹ có đường và khoai tây chiên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe răng miệng của bạn.

3. Khả năng phán đoán cảm xúc của bạn có thể bị suy yếu

Thời gian sử dụng thiết bị nhiều hơn không chỉ khiến chúng ta ít giao tiếp hơn, vì chúng ta không tương tác trực tiếp với mọi người, mà sự cô lập với những người khác cũng có thể làm giảm khả năng phán đoán cảm xúc của chúng ta.

Thiết bị công nghệ điện tử chưa chắc đã tốt, cơ thể bạn đang bị 'hủy hoại âm thầm' mà bạn không hay biết - Ảnh 3

Điều này đặc biệt đúng với những đứa trẻ bị "tước đoạt" các tương tác trong cuộc sống thực và chúng có thể phát triển các khuynh hướng chống đối xã hội. Một mối quan tâm lớn là làm thế nào điều này có thể khiến con tiếp xúc với các phương tiện truyền thông bạo lực và làm bé mất sự nhạy cảm. Nhận định về cảm xúc của chúng ta vĩnh viễn bị thay đổi với thời lượng sử dụng màn hình nhiều hơn. Vì vậy cả bạn hay con bạn đều cần phải chú ý về cách sử dụng thiết bị điện tử.

4. Nó có thể hạ thấp lòng tự trọng của bạn

Thiết bị công nghệ điện tử chưa chắc đã tốt, cơ thể bạn đang bị 'hủy hoại âm thầm' mà bạn không hay biết - Ảnh 4

Không có gì ngạc nhiên khi lòng tự trọng của chúng ta có thể bị ảnh hưởng khi chúng ta dành quá nhiều thời gian trên mạng. Việc thiếu tương tác với những người khác có thể làm giảm đáng kể sự tự tin của một người.

Khi bạn dành quá nhiều thời gian trên các trang mạng xã hội để lo lắng về sự hiện diện trực tuyến của mình, điều đó có thể khiến bạn lo lắng về hình ảnh bản thân. Đối với trẻ em, điều này có thể dẫn đến các vấn đề về hình ảnh cơ thể.

5. Nó có thể dẫn đến béo phì

Thiết bị công nghệ điện tử chưa chắc đã tốt, cơ thể bạn đang bị 'hủy hoại âm thầm' mà bạn không hay biết - Ảnh 5

Khi chúng ta dành quá nhiều thời gian để xem tivi hoặc lướt trên điện thoại, chúng ta sẽ có nguy cơ béo phì cao hơn. Không chỉ dễ dàng ăn thực phẩm không lành mạnh trong khi xem TV, mà nhiều quảng cáo về thực phẩm không lành mạnh trên mạng nhắm vào trẻ em dễ bị tổn thương.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa thời gian sử dụng thiết bị nhiều hơn và tình trạng béo phì gia tăng. Trẻ em có thể có nguy cơ béo phì khi còn nhỏ vì việc thiếu hoạt động thể chất và ăn vặt nhiều hơn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng.

6. Nó có thể gây đau lưng và cổ nghiêm trọng

Thiết bị công nghệ điện tử chưa chắc đã tốt, cơ thể bạn đang bị 'hủy hoại âm thầm' mà bạn không hay biết - Ảnh 6

Tư thế không tốt có thể là một trong những tác động tồi tệ nhất của việc sử dụng quá nhiều thời gian trên màn hình, vì chúng ta vẫn gập người trong một thời gian dài mà không nhận ra điều đó. Điều này có thể dẫn đến đau cổ và đau lưng nghiêm trọng do cúi xuống các thiết bị của chúng ta liên tục.

Lý do điều này xảy ra là khi chúng ta nhìn xuống, căng thẳng không tự nhiên dồn lên cổ và cột sống của chúng ta khiến sức ép bị dồn vào một vị trí không tự nhiên. Nó cũng có thể dẫn đến chấn thương căng thẳng được gọi là "cổ văn bản".

Theo Brightside

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